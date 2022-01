Thời trang thảm đỏ 2021 là một chương lạ lẫm trong cẩm nang làng mốt của giới mộ điệu. Không chỉ bởi ảnh hưởng của đại dịch khiến nhiều sự kiện ghi hình trực tuyến, mà còn bởi 2021 là năm lên ngôi của nhiều gương mặt mới như Zendaya, Anya Taylor-Joy, Elle Fanning... cùng lối phục sức vô cùng khó lường và thú vị.

Và cũng trong năm qua, dân tình được dịp bàn tán không ngớt về 10 bộ cánh dưới đây. Hầu hết chúng là các thiết kế độc bản đến từ loạt nhà mốt lẫy lừng nhất, được diện bởi giới siêu sao chói sáng nhất. Và bên cạnh những pha đẹp mỹ mãn thì cũng không ít bộ cánh trở thành đề tài cho netizen tranh cãi liên hồi.

Angelina Jolie x Versace

Sầu bi hay đấu đá trong thất bại hôn nhân khó có thể quật ngã những nữ nhân kiên cường, nhất là khi người đó là một đại minh tinh với sáu đứa con thơ. Tạm gác bao phân tranh thù hằn với Brad Pitt, Angelina Jolie đã bước lên thảm đỏ công chiếu bom tấn Eternal với chiếc đầm Versace lộng lẫy nhất.

Chẳng cần cầu kỳ, thiên hạ vẫn có đủ thứ để nói về bộ cánh Versace của Angelina Jolie.

Chẳng lượt thượt hay đính kết cầu kỳ, thiết kế được sáng tạo từ chất liệu lưới kim loại vốn tồn tại trong di sản nhà mốt Ý từ lâu. Bộ cánh khắc họa thành công hình tượng nữ thần Thena trong vũ trụ Marvel dưới góc nhìn người thật - việc thật: lộng lẫy, gợi cảm nhưng cũng như lớp giáp bóng loáng, cứng cáp, ôm trọn từng thớ thịt của người mặc. Và với bộ cánh này, Vogue tán tụng bà mẹ sáu con là "Nữ thần vĩnh cửu của Versace".

Kendall Jenner x Givenchy

Met Gala 2021 là cơ hội tuyệt vời để giới siêu sao tri ân đến những di sản mà bậc tiền bối để lại. Về phần mình, Kendall Jenner đã nhắm đến tạo hình huyền thoại của Audrey Hepburn trong bộ phim "My Fair Lady".

MXH toàn cầu bùng nổ với sắc vóc của Kendall Jenner cùng chiếc đầm Givenchy tốn 2.500 giờ chế tác.

Không ngoa khi khẳng định thiết kế Givenchy đã nâng tầm đẳng cấp cho trường phái "váy áo trần trụi" (naked dress). Là phiên bản hiện đại và táo bạo hơn, sáng tạo của nhà mốt Pháp vẫn duy trì được đỉnh cao tinh tế cho dù 90% da thịt được trưng bày trước cả ngàn đôi mắt. Đây cũng là bộ cánh tại Met Gala 2021 được dự đoán sẽ bị... nhái nhiều nhất trong thời gian tới.

Bella Hadid x Schiaparelli

Khi mặc đẹp đơn thuần đã quá nhàm thì lối phục sức ẩn chứa tuyên ngôn hay thông điệp trở thành món ăn tuyệt vời với giới truyền thông. Năm qua, Bella Hadid đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang hào quang đến soi tỏ thảm đỏ Cannes với sáng tạo từ Schiaparelli.

Nữ hoàng của thảm đỏ Cannes 2021 đích thị Bella Hadid! Đỉnh cao ở chỗ dù phơi hẳn ngực trần nhưng tổng thể của trang phục lại chẳng phô phang chút nào.

Khoảng hở thênh thang với hai bầu ngực nặng trĩu của Bella được che phủ bởi vòng cổ hình lá phổi được chạm trổ qua hơn 1.000 giờ. Vốn theo đuổi trường phái siêu thực và tư duy cấp tiến, Schiaparelli thường lấy cảm hứng từ chính những bộ phận trên cơ thể con người. Trong năm 2021 thì lá phổi cũng chính là tâm điểm bảo vệ của nhân loại khi đại dịch Covid-19 bao trùm khắp nơi. Kết hợp cùng đường cong của siêu mẫu thế hệ mới, chẳng trách sao bộ cánh khiến dân tình bàn tán rôm rả đến thế.

Zendaya x Valentino

Thế nào là "thiên thời - địa lợi - nhân hòa"? Là khi chiếc đầm Valentino vàng óng được ướm lên thân thể 0% mỡ thừa của Zendaya, cộng hưởng cùng những cơn gió dịu dàng như mơn trớn từng mét vải.

Netizen đã xôn xao đến mỏi miệng mỗi khi Zendaya bước lên thảm đỏ trong năm qua, nhưng thành thật thì chiếc đầm Valentino này mới là đại kiệt tác!

Từng khoảnh khắc của bạn gái Spider Man trên thảm đỏ 2021 đều có thể lưu lại và ngắm nhìn không dứt. Chưa kể, nữ diễn viên còn khéo khoe danh vị Đại sứ Bulgari khi phục sức với bộ phụ kiện Magnifica có giá lên tới 6 triệu đô. Cô cũng là nữ nhân đầu tiên được ưu ái sử dụng chúng tại một sự kiện tầm cỡ hành tinh như Oscar.

Anya Taylor-Joy x Dior

"Ngựa ô" của làng mốt quốc tế năm qua chính là nữ chính của Queen Gambit. Cô cũng trở thành nàng thơ mới của Dior, được thương hiệu lâu đời chăm chút từng li từng tí với các kiệt tác độc bản. Tốn nhiều giấy mực nhất hẳn là bộ cánh được cô diện tới thảm đỏ Emmy 2021.

Được mổ xẻ không ngớt cũng bởi dân tình chia hai phe rõ rệt: bên thì ngả nghiêng trước nhan sắc vô thực cùng phong cách thanh tao của cô nàng, bên lại bỉ bai rằng bộ cánh chẳng khác nào tấm rèm dày cộm treo lủng lẳng trên chiếc mắc tong teo.

Bên cạnh đó, một chi tiết được nhắc tới liên hồi là bộ trang sức choáng ngợp của Tiffany & Co. Riêng chiếc vòng cổ khiến nhiều người liên tưởng đến dấu ấn của huyền thoại Shirley MacLaine trong tác phẩm "What A Way To Go!".

Elle Fanning x Gucci

Với sự lên ngôi mạnh mẽ của cánh đàn em như Zendaya và Anya Taylor-Joy, Elle Fanning không còn "chiếm sóng" tối ưu như các năm trước. Dù vậy chiếc đầm Gucci màu xanh bạc hà mà cô diện nhân sự kiện Quả Cầu Vàng vẫn xứng đáng là một tuyệt phẩm với giới mộ điệu.

Dù không xuất hiện nhiều nhưng lần nào lộ diện là lần nấy Elle Fanning giúp thỏa mãn cơn khát cái đẹp của dân tình.

Hẳn nhiên đây là thiết kế độc bản mà Alessandro Michele dành cho mỹ nhân. Màu sắc nhã nhặn, đường nét mềm mại nhưng quá đỗi sang trọng, chiếc đầm lụa màu xanh khiến phái đẹp toàn cầu đổ xô đi sắm vô vàn "bản dupe". Chưa kể stylist của Elle Fanning còn tận tụy tới mức lần mò cho ra bộ trang sức từ... 100 năm trước của thương hiệu Fred Leighton, góp phần kiến tạo hào quang Hollywood cổ điển cho đại mỹ nhân 22 tuổi.

Jennifer Lawrence x Dior

Nếu Anya Taylor-Joy mới "chân ướt chân ráo" vào Dior thì Jennifer Lawrence đã là cục cưng của nhà mốt này từ cả thập kỷ gần đây. Và kể cả khi nàng thơ đang bụng chửa vượt mặt thì nhà mốt vẫn dành trọn tâm sức để thiết kế chiếc đầm bầu lộng lẫy nhất.

Đã bao giờ bạn được chiêm ngưỡng một bộ đầm bầu đẹp đến thế?

Với chất liệu xuyên thấu được đính kết tinh xảo và phần tay dáng áo choàng, Dior đã mang một nữ thần hạ phàm trên thảm đỏ "Don't Look Up". Kết hợp cùng trang sức Tiffany & Co, bộ cánh cho thấy nữ giới có thể đẹp mọi lúc mọi nơi kể cả khi có sắp... "vỡ chum" đi chăng nữa.

Lady Gaga x Schiaparelli

Nhận trọng trách xướng quốc ca tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden, Lady Gaga đã có màn "lên đồ" không thể ấn tượng hơn. Thiết kế Haute Couture của Schiaparelli với áo xanh, chân váy đỏ và cánh chim tung bay là một thông điệp về tình đoàn kết của toàn nước Mỹ.

Lady Gaga chia sẻ với Vogue: "Khi tôi nhìn thấy chiếc ghim cài áo hình chú chim bồ câu màu vàng ánh kim gắn trên ngực áo, tôi đã biết ngay rằng đó chính là thiết kế mà tôi đang chờ đợi."

Nhưng đáng chú ý nhất là lớp áo chống đạn không rõ được nhà mốt Schiaparelli bố trí ra sao, nhằm giúp giọng ca "Bad Romance" an tâm tuyệt đối khi trình diễn tại sự kiện lịch sử này. Về phần mình, Lady Gaga cũng chia sẻ những lời chân tình về bộ cánh: "Trước khi tôi bước ra biểu diễn trong sự kiện quan trọng, người lính có nhiệm vụ đưa tôi bước ra sân khấu đã hỏi rằng tôi có đang lo lắng hồi hộp không, tôi nói rằng có. Nhưng đôi khi, thời trang có thể giúp nâng cho ta đôi cánh, để ta tựa như một chú chim bồ câu."

Billie Eilish x Oscar de la Renta

Không còn giấu nhẹm đường cong phồn thực sau những chiếc áo thùng thình, siêu sao Gen Z đã sẵn sàng để tiếp tục chinh phục cả thế giới với bước ngoặt mới. Và khởi đầu cho bước ngoặt này chính là chiếc đầm Oscar de la Renta mà cô diện tại Met Gala 2021.

Hình ảnh của Billie Eilish trên thảm đỏ Met khiến công chúng liên tưởng tới Marilyn Monroe và Jayne Mansfield - những huyền thoại tóc vàng của Hollywood hoàng kim.

Để có được màn khoe sắc của nữ ca sỹ trẻ, Oscar de la Renta đã phải cam kết loại bỏ vĩnh viễn lông thú ra khỏi quy trình sản xuất. Tuy vậy, nhiều netizen khó tính cho rằng tạo hình gợi cảm này có phần khiên cưỡng đối với tính cách thật sự của giọng ca "Bad Guy". Trông cô như đang hóa trang thành ai khác thay vì được là chính bản thân.

Dù vậy, không thể phủ nhận bộ cánh đã "chiếm sóng" ác liệt xuyên suốt năm 2021.

Kim Kardashian x Balenciaga

Dấu ấn đen tối nhất của thảm đỏ 2021, theo đúng nghĩa đen, đến từ vợ cũ Kanye West. Ngay sau khi vừa xuất hiện tại Met, Kim đã trở thành cơn bão meme khắp 5 châu 4 bể với bộ cánh mịt mùng từ Balenciaga.

"Tử thần thực tử" của thời trang là đây...

Ngoài việc mang màn đêm đến đại tiệc thời trang, Kim còn trở thành đề tài của 1001 câu chuyện: từ đuôi tóc thòi ra ngoài có giá 10.000 đô tới chuyện thợ trang điểm than vãn tốn 3 tiếng trời họa mặt mà cuối cùng lại giấu tiệt đi. Chưa kể nguyên cớ vì sao cô chọn thiết kế này đến Met vẫn là câu hỏi: một tuyên ngôn về bản dạng và danh tính trong thời đại 4.0? Phong cách kinh dị của viễn tưởng?

Nhưng nhất mực đều đồng tình rằng Kim luôn thèm khát "spotlight", cứ cái gì mặc lên mà được nhắc tới nhiều thì cô chọn thôi.