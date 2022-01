10 cặp đôi làm nên dấu ấn thời trang 2021: Vợ chồng Justin thôi lệch pha, Megan Fox bốc gì mà bốc thế?

Jennifer Lopez và Ben Affleck đã cùng nhau bước lên thảm đỏ cho buổi ra mắt phim The Last Duel ở thành phố New York. Ben Affleck lịch lãm trong bộ tuxedo nhung đen và dường như, anh nhường hết spotlight cho Jennifer trong bộ đồ màu nâu lấp lánh từ Hervé Léger, clutch Tom Ford và giày cao gót Femme LA tệp màu