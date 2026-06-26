Zara đang sale lớn nhất năm: Có món giảm hơn 50%, nhiều size đẹp "bốc hơi" chỉ sau vài giờ

Nhiều thiết kế ghi nhận mức giảm từ 30-50%, thậm chí có những món được giảm sâu tới 60-70%, khiến cuộc đua "săn sale" trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Không khó để nhận ra sức nóng của đợt sale năm nay. Chỉ sau thời gian ngắn mở bán, hàng loạt sản phẩm "best seller" như váy linen, áo sơ mi oversized, quần jeans, blazer mùa hè hay các mẫu sandal da đã liên tục xuất hiện thông báo "Out of Stock" hoặc chỉ còn một vài size lẻ. Nhiều người dùng trên mạng xã hội chia sẻ rằng họ chỉ chần chừ vài tiếng là món đồ yêu thích đã hết sạch size S hoặc M.

Ngày đầu tiên, lượng khách không chỉ tới trung tâm thương mại mà còn tới Zara khá đông.

Theo ghi nhận từ website Zara Việt Nam, nhiều mặt hàng mùa hè đang được giảm giá mạnh. Những chiếc váy cotton, váy ren, áo hai dây, quần short, áo sơ mi linen hay quần ống rộng - vốn là các thiết kế bán chạy trong mùa nắng nóng - đều nằm trong danh sách khuyến mãi. Đây cũng là nhóm sản phẩm được săn đón nhiều nhất vì dễ mặc, hợp xu hướng và có thể sử dụng trong nhiều dịp khác nhau.

Không chỉ quần áo, nhiều phụ kiện như túi xách, giày sandal, kính mát và thắt lưng cũng được điều chỉnh giá. Một số mẫu có mức giảm hơn 50%, tuy nhiên số lượng không nhiều và thường hết rất nhanh. Điều này cũng không quá bất ngờ bởi Zara vốn nổi tiếng với chiến lược sản xuất giới hạn, mỗi mẫu chỉ có số lượng nhất định. Khi một thiết kế bán hết, thương hiệu hiếm khi bổ sung lại đúng mẫu đó.

Theo kinh nghiệm của nhiều tín đồ mua sắm lâu năm, đợt giảm giá đầu tiên thường là thời điểm dễ mua được đủ size nhất. Những tuần sau, Zara có thể tiếp tục hạ giá thêm ở một số sản phẩm, nhưng đổi lại lượng hàng sẽ ít hơn đáng kể và rất khó tìm được đúng màu sắc hoặc kích cỡ mong muốn. Chính vì vậy, nếu đã "nhắm" sẵn một món đồ yêu thích, nhiều người lựa chọn mua ngay thay vì chờ giá giảm sâu hơn.

Năm nay, nhiều tín đồ thời trang cũng ưu tiên săn những món đồ mang tính ứng dụng cao thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Quần linen, sơ mi trắng, blazer mỏng, chân váy midi hay váy tối giản tiếp tục nằm trong danh sách bán chạy vì có thể mặc nhiều mùa, dễ phối và ít lỗi mốt. Các chuyên trang thời trang quốc tế cũng đánh giá đây là những khoản đầu tư đáng giá nhất trong đợt sale của Zara.

Đối với người mua online, một mẹo nhỏ là nên lưu sẵn sản phẩm vào Wishlist hoặc giỏ hàng trước khi chương trình bắt đầu. Khi giá được cập nhật, bạn chỉ cần thanh toán ngay để tăng cơ hội giữ được món đồ mình yêu thích. Bên cạnh đó, nên linh hoạt giữa việc mua online và kiểm tra hàng tại cửa hàng vì có những thời điểm một số size sẽ còn ở hệ thống bán lẻ nhưng đã hết trên website.

Dù săn sale luôn mang lại cảm giác "mua hời", các chuyên gia mua sắm vẫn khuyên người tiêu dùng nên ưu tiên những món thực sự cần thiết và phù hợp với tủ đồ hiện có. Một chiếc váy mặc được nhiều năm hay chiếc blazer chất lượng đôi khi đáng giá hơn nhiều món đồ rẻ nhưng chỉ mặc một lần rồi cất trong tủ.

Với mức giảm lên tới hơn 50% ở nhiều sản phẩm cùng tốc độ "cháy hàng" rất nhanh, đợt End of Season Sale năm nay tiếp tục khẳng định đây là sự kiện mua sắm được mong đợi nhất của Zara. Nếu đang có ý định làm mới tủ đồ cho nửa cuối năm, đây có thể là thời điểm đáng cân nhắc - miễn là bạn đủ nhanh trước khi những size đẹp lần lượt biến mất.