Chuyện gì xảy ra với vòng 1 của Phương Ly?

Mới đây, Phương Ly khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi thả dáng trong loạt ảnh bikini bên hồ bơi với thân hình nóng bỏng đến từng centimet. Tuy nhiên, điểm khiến dân tình chú ý và bàn tán nhiều nhất không phải là body săn chắc hay làn da nâu quyến rũ, mà chính là vòng 1 có vẻ như càng lúc càng tăng size.

Vòng 1 như sắp "nổ tung" của Phương Ly (Ảnh IGNV).

So với cô bạn thân Hạt Mít, Phương Ly hoàn toàn áp đảo (Ảnh IGNV).

Thực tế, nghi vấn Phương Ly "nâng cấp" vòng 1 đã bắt đầu râm ran từ khoảng tháng 9/2024, thời điểm cô chính thức chuyển sang hình ảnh sexy, cá tính trên sân khấu cùng nước da nâu rám nắng. Sự thay đổi này từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều, bởi khán giả vẫn quen với Phương Ly của những năm trước.

Tuy nhiên, càng về sau, đặc biệt là khi nữ ca sĩ tung loạt ảnh bikini ở biển với vóc dáng nóng bỏng, vòng eo gọn gàng và đường cong rõ nét, nhiều người dần phải thừa nhận rằng Phương Ly đang có màn "lột xác" hình ảnh khá ấn tượng. Cũng từ đây, những bình luận đặt dấu hỏi về vòng 1 của cô bắt đầu xuất hiện dày hơn, nhất là khi so sánh với hình ảnh trước kia.

Trong loạt ảnh bikini mới nhất, nghi vấn này lại tiếp tục được khơi lên. Ở một số góc chụp nghiêng hay khi diện bikini hai dây tối giản, vòng ngực của Phương Ly trông căng tròn và nổi bật rõ rệt, khác biệt so với thời kỳ cô thường xuyên chọn váy áo kín đáo, phom rộng và không nhấn mạnh vào đường cong cơ thể.

Sau chưa đầy nửa năm, Phương Ly lại vừa tăng cỡ vòng1? (Ảnh IGNV).

Nếu nhìn lại giai đoạn trước năm 2024, dễ thấy vòng 1 của Phương Ly khá khiêm tốn, thậm chí trong nhiều lần xuất hiện trên sân khấu hay thảm đỏ, nữ ca sĩ gần như không khai thác lợi thế hình thể này. Chính vì vậy, sự thay đổi hiện tại càng khiến dân mạng không khỏi tò mò: liệu đây là kết quả của việc thay đổi phong cách, tập luyện, lựa chọn trang phục thông minh hơn, hay có sự can thiệp thẩm mỹ?

Nữ ca sĩ gần như không khai thác lợi thế hình thể này ở giai đoạn trước (Ảnh IGNV).

Tất nhiên, bên cạnh những nghi vấn, không ít ý kiến cho rằng tất cả chỉ là hiệu ứng từ góc chụp, ánh sáng, kiểu bikini push-up và việc Phương Ly đã tự tin hơn trong cách tạo dáng. Bản thân nữ ca sĩ cũng chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện can thiệp thẩm mỹ.

Ảnh bikini của Phương Ly trong 1 chuyến đi năm 2023 (Ảnh IGNV).

Dù câu trả lời là gì, sự thật là Phương Ly ở thời điểm hiện tại đang ở đỉnh cao phong độ, sở hữu hình thể gợi cảm, khỏe khoắn và phong thái tự tin hơn hẳn. Việc cô thoải mái diện bikini, khoe dáng trước ống kính cho thấy sự hài lòng với chính mình, bất chấp những quan điểm và góp ý liên tục xoay quanh.



