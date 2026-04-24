1 ngôi nhà cho phép con mắc lỗi sẽ nuôi dưỡng nên những đứa trẻ dám đương đầu với thử thách

Khi con làm đổ ly sữa, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Nhiều cha mẹ sẽ buột miệng: “Sao bất cẩn thế!” hoặc vội vàng lấy khăn lau bàn, miệng còn tiếc rẻ. Nhưng nếu chúng ta thử một cách khác thì sao? Trước tiên xem con có bị giật mình không, rồi nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, mình cùng dọn nhé.”

Câu “không sao đâu” ấy, thực ra là một món quà dành cho con. Trẻ làm đổ cốc, làm vương sữa không phải vì cố ý nghịch phá, mà đơn giản vì đôi tay nhỏ vẫn đang học cách kiểm soát lực. Nếu mỗi lần đều bị trách mắng, trẻ sẽ dần trở nên sợ làm, sợ sai, sợ thấy người lớn cau mày thở dài. Lâu dần, con thà không thử còn hơn mắc lỗi.

Ngược lại, nếu trong nhà có “không gian cho phép sai”, trẻ sẽ hiểu rằng: làm sai cũng không sao, mình có thể làm lại. Con sẽ chủ động lấy khăn cùng bạn lau dọn, lần sau cũng sẽ cẩn thận hơn khi cầm ly. Quan trọng hơn, con học được cách đối diện với sai sót, không hoảng loạn, không đổ lỗi, mà tìm cách giải quyết.

Sai lầm chính là cách trẻ khám phá thế giới. Làm đổ sữa giúp con học cách cầm chắc hơn; xếp khối bị đổ giúp con hiểu về sự cân bằng; vẽ ra ngoài đường viền cũng là lúc con luyện kiểm soát đôi tay. Trong những “sự cố nhỏ” ấy, ẩn chứa từng bước trưởng thành của con.

Cho con một mái nhà cho phép mắc lỗi, chính là trao cho con dũng khí để thử. Con sẽ biết rằng tình yêu của bố mẹ không giảm đi chỉ vì con làm sai. Cảm giác an toàn ấy sẽ theo con lớn lên, để khi đối mặt với khó khăn, con vẫn dám bước tiếp.

Vì vậy, lần tới khi con làm đổ ly sữa, hãy thử mỉm cười với con trước.

Sự bao dung ấy, đôi khi còn có sức mạnh hơn mọi lời dạy.