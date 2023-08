1 năm chuyển trường cho con 3 lần, mẹ 9x khẳng định nên hiểu con để đặt bé vào đúng môi trường

Chọn trường cho con luôn là điều khiến nhiều phụ huynh đau đầu. Nên chọn trường tư hay trường công, trường xa hay gần nhà, cần phải lưu ý những yếu tố gì để giúp con có được môi trường học tập tốt nhất? Sau 3 lần chuyển trường cho con trong 1 năm, chị Ái Tiên (30 tuổi, sống tại TP HCM), mẹ của em bé Minnie (3 tuổi) đã rút ra một số bí quyết, hy vọng sẽ giúp ích cho các bố mẹ.

Tiêu chí chọn trường: Trường tốt nhất là trường phù hợp nhất với con

Minnie là một em bé đặc biệt nhạy cảm và đặc tính an toàn rất cao. Khi chọn trường, mình chỉ quan trọng nhất là cô giáo thật sự có tâm để có thể hiểu và mang lại cảm giác an toàn cho con, chỉ cần con thấy an tâm, vui vẻ và thích môi trường học là đủ. Ngoài ra, có camera để mình có thể theo dõi con là điểm cộng.

Từ đây có thể rút ra rằng bố mẹ nên quan sát và tìm hiểu tính cách của con trước khi chọn trường và giáo viên cho bé. Một em bé sẽ tự tin, vui vẻ, hoạt bát hơn nếu được đặt vào môi trường phù hợp.

Thời điểm thích hợp nhất cho con đi học là thời điểm con sẵn sàng

Có lẽ nhiều bạn sẽ bảo rằng "Con nít biết gì mà sẵn sàng", nhưng với mình thì con biết tất cả, và kể cả khi con không nói hay bộc lộ, thì vẫn có thể hiểu được con để không ép buộc.

Minnie bắt đầu chính thức đi học khi vừa tròn 3 tuổi. Từ đầu mình cũng đã có quan điểm là sau 3 tuổi mới đưa con đi học. Vì từ 0-3 tuổi là giai đoạn vàng để phát triển não bộ, cũng như ổn định tâm sinh lý của con, đề kháng vững vàng. Nếu mẹ có điều kiện dành thời gian cho con thì người thầy tốt nhất thời điểm này không ai bằng mẹ.

Đối với một số bé hướng ngoại, con đi học sớm dễ hoà nhập thì không sao, với những bé hướng nội như con mình, con cần thời gian chuẩn bị. Khi con đi học mà tâm lý chưa ổn định, con vẫn còn non nớt về tâm hồn. Dễ gây áp lực, khiến con sợ hãi, ảnh hưởng tâm lý về sau.

Ngoài ra, dưới 3 tuổi, sức đề kháng và khả năng miễn dịch của con cũng còn kém, con dễ nhiễm khuẩn gây bệnh, thường gọi là "bệnh nhà trẻ".

Cô bé vui vẻ, thích đi học khi được vào đúng môi trường.

3 lần đổi trường, rút ra kinh nghiệm cho bản thân

Lúc Minnie tầm 2 tuổi rưỡi, nhiều người khuyên mình thử cho con đi học, và mình cũng thử.

- Trường đầu tiên con học: Khủng hoảng tâm lý

Cô giáo gần gũi, dễ thương, mình cũng có cảm tình nhưng tiếc là trường không có camera. Nhưng vấn đề là, dù trước đó mình đã làm tư tưởng cho con khá lâu, đi học con vẫn khóc rất nhiều, con nhịn ăn, về đến nhà mặt mày phờ phạc, nước mắt đầm đìa, con ngủ cũng giật mình khóc ré lên.

Con sợ tới mức khóc phát sốt, bệnh, không vui và nói với mình là "Minnie không thích đi học". Nhiều mẹ khuyên mình là cứ để cả tuần cho con quen, có bé 1 tháng như vậy mới ổn. Mình thì không muốn thế, mình không muốn kiểu "ép buộc" để mặc con "quen với nỗi đau" và sau đó buộc phải đón nhận, chấp nhận việc đi học.

Điều quan trọng nhất đối với mình là tâm sinh lý của con, học còn cả đời để học, cái tâm vững vàng mới là nền tảng cho tất cả những thứ khác phát triển. Minnie từ bé đến giờ luôn được chủ động trong mọi sự lựa chọn, kể cả chọn đồ chơi, chọn đồ ăn, đồ mặc... và dĩ nhiên đi học cũng không ngoại lệ. Mình dừng, cho con tiếp tục ở nhà và làm tư tưởng tâm lý tiếp.

Minnie là em bé hướng nội nên việc tìm trường phù hợp với con không dễ dàng.

- Trường thứ 2 con định học là lúc con gần 3 tuổi: Giáo viên hời hợt

Trường mới mở đối diện nhà mình, trường quốc tế với cơ sở vật chất xịn xò, sau một thời gian làm tư tưởng mình quyết định đưa con đi học lại. Vấn đề ở đây mọi thứ đều rất tuyệt, nhưng các cô giáo theo mình cảm nhận thì khá hời hợt và ít quan tâm đến tâm lý cảm xúc của bé (thông qua cuộc trò chuyện), không phù hợp với Minnie và mình không yên tâm, nên thôi.

- Trường thứ 3 Minnie học, cũng là trường mà con gắn bó: Con đã sẵn sàng

Trường ngay trong khu mình ở, cơ sở vật chất không quá xịn nhưng sạch sẽ và đầy đủ. Đặc biệt, ngay từ ngày đầu đến hỏi lớp cho Minnie mình đã có cảm tình với các cô ở đây rồi, các cô nhẹ nhàng, tình cảm và hiểu tâm lý, nói chuyện với các cô mình thấy yên tâm vô cùng.

Minnie vừa qua sinh nhật 3 tuổi, trộm vía vô cùng con học ngày đầu tiên chỉ khóc một xíu khi vào lớp, sau đó đã hợp tác với cô vui vẻ, con ăn tốt, ngủ tốt và học chơi hào hứng. Đón con về con rất vui, còn khoe với mẹ là cô giáo thương con lắm, mai con đi học tiếp.

Minnie đi học ngoan, không còn khóc như khi ở trường cũ. Trường cập nhật thông tin cho phụ huynh mỗi ngày nên mẹ rất yên tâm.

Lúc đó mình thật sự cảm thấy mình đã làm đúng, lựa chọn đúng khi hiểu con. Khác hẳn lần đầu mà con đi học, vì con đã sẵn sàng. Không phải đứa trẻ hướng nội nào đi học cũng buộc phải để con khóc đến mệt nhoài, khủng hoảng cả tháng để làm quen. Nói thật lúc trước nhiều người nói ra nói vào, mình cũng áp lực lắm, may rằng mình vẫn luôn vững tâm để hiểu và theo con. Trộm vía vô cùng ở thời điểm này đi học đề kháng con cũng vững vàng rồi nên hạn chế đau ốm.

Vậy nên, ba mẹ đừng quá lo lắng chuyện đưa con đi học nhé, hãy lắng nghe con, tâm sự nhiều với con, thủ thỉ với con trước khi đi ngủ, mỗi bé sẽ có mỗi tính cách và sự tiếp nhận khác nhau. Ba mẹ hiểu con để lựa chọn những điều phù hợp nhất với con là được.