Trải lòng mẹ bỉm: Chọn trường mầm non đầu đời cho con khó mà không khó

Chia sẻ của mẹ Đàm Huyền - Phụ huynh của bé Kẹo, hiện đang học tại Trường Mầm non Sakura Montessori Cầu Giấy.



Gần như "phát điên" khi cho con "đi bộ đội" từ 15 tháng tuổi

Là mẹ bỉm sữa, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ hết tất bật, lo toan. Khi con còn bé, mẹ lo việc ăn uống, chăm sóc cho con khỏe mạnh, phát triển tốt nhất. Nhưng mẹ bỉm nào cũng không thể ở nhà chăm con mãi, nên dù xót con vẫn phải buông tay con cho đi mầm non sớm. Vì thế, trên khắp các diễn đàn, chọn trường mầm non nào tốt nhất cho con vẫn là câu hỏi mà mẹ nào cũng trăn trở, đau đáu.

"Ngày quyết định cho Kẹo đi mầm non từ 15 tháng, lòng tôi rối như tơ vò. Con còn quá nhỏ, nói chưa sõi… liệu quyết định của mình là đúng hay sai, có khắc nghiệt với con quá không? Những ngày đầu đi học, con khóc nhiều, sút cân khiến cả 2 vợ chồng xót con quay quắt" - Mẹ Huyền tâm sự.

Đánh giá trường hợp này, cô Lê Mai Hạnh - chuyên gia Montessori quốc tế, Phó chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Sư phạm tại Sakura Montessori phân tích: "Độ tuổi từ 15 tháng là thời điểm vàng để ba mẹ gửi con đến trường mầm non. Bởi đây là giai đoạn trẻ nhạy cảm đặc biệt với ngôn ngữ, vận động, tính trật tự… Nếu chọn đúng trường phù hợp nhất với con, con sẽ có cơ hội trải nghiệm trong môi trường được chuẩn bị sẵn sàng để phát triển tối ưu "

Chung tâm trạng với chị Huyền, chị Vân, mẹ bé Nam cho biết: "Tôi cảm thấy rất lo lắng khi quyết định cho con đi học từ 17 tháng vì tìm trường cho con trên các hội nhóm, hỏi bạn bè, đồng nghiệp rồi tới tham quan, nghe tư vấn, cho con học thử… nhưng đến trường thì không được như kỳ vọng."

Cơ duyên "phải lòng" trường mầm non mà ba mẹ nào cũng phải ao ước

Sau gần 2 tuần cho con học ở ngôi trường đầu tiên mà con vẫn khóc, nhắc đến đi học là sợ, chị Huyền lại trăn trở chuyển trường cho con. Đã chọn sai trường lần 1, chị không muốn chọn sai lần 2. Được đồng nghiệp giới thiệu trường mầm non Sakura Montessori, cả 2 mẹ con đã "phải lòng" ngôi trường này ngay từ lần đầu tiên. "Giây phút thấy Kẹo thích thú chơi đùa với cô giáo, bạn bè, tôi hiểu rằng đây chính là ngôi trường dành cho con tôi" - Chị Huyền xúc động nói.

Sakura Montessori có khuôn viên rộng rãi, nhiều cây xanh, lớp học rộng rãi, có đến hàng trăm bộ giáo cụ được sắp xếp ngăn nắp, đẹp mắt trong lớp và có rất nhiều phòng chức năng như phòng Âm nhạc, Ẩm thực, Xưởng nghệ thuật… rồi bể bơi, khu vui chơi trong nhà, ngoài trời dành riêng cho trẻ.

Lớp học tại Sakura Montessori rộng rãi với hàng trăm giáo cụ trực quan, sinh động

Ngoài yếu tố cơ sở vật chất, nhiều mẹ Việt ưu tiên yếu tố chăm sóc trong quá trình chọn trường cho con. Theo chuyên gia Lê Mai Hạnh, đây là một trong những tiêu chí quan trọng bởi trẻ 0-6 tuổi còn quá nhỏ, hơn hết, các con cần sự chăm sóc tận tình, yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu của các cô giáo để hỗ trợ con phát triển tối ưu tiềm năng sẵn có.

"Tôi ấn tượng nhất ở cô giáo Montessori của Kẹo chính là sự tôn trọng con. Cô quan sát con từng chút một, ghi chép chi tiết về con mỗi ngày. Con học gì, chơi gì, con ăn gì, ăn hết không… các cô đều chia sẻ cho ba mẹ. Nhà trường còn có phần mềm Kids Online nên ba mẹ có thể cập nhật hoạt động của con ở trường thường xuyên nữa." - Mẹ Huyền chia sẻ.

Cô giáo viết thư tay chia sẻ về sự thay đổi của Kẹo cho ba mẹ

Ngoài cơ sở vật chất và chăm sóc, đa số các mẹ Việt đều mong muốn con được tiếp cận với Tiếng Anh chuẩn từ tuổi mầm non để làm tiền đề cho các bậc học cao hơn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng mà không phải ngôi trường nào cũng có thể đáp ứng được.

Vượt xa kỳ vọng của ba mẹ, Sakura Montessori mang tới cho trẻ chương trình Tiếng Anh chuẩn Common Core, được thiết kế riêng bởi Mount Vernon School - top 10 trường đổi mới sáng tạo nhất Hoa Kỳ.

"Con mình thích nhất là con được học Tiếng Anh với giáo viên bản ngữ. Con kể thầy dạy con Tiếng Anh qua trò chơi, bài hát, giao tiếp Tiếng Anh với con hàng ngày… Nhìn thấy con mới 5 tuổi nhưng giao tiếp Tiếng Anh tự nhiên và tự tin, ba mẹ cảm thấy rất vui vì đã chọn đúng môi trường Tiếng Anh cho con yêu" - Mẹ Trang cho biết.

Sakura Montessori hợp tác với Mount Vernon School (Hoa Kỳ) thiết kế chương trình Tiếng Anh chuẩn Common Core

"Trái ngọt" sau những trăn trở tìm trường của ba mẹ

"Sau hơn 4 năm học tại trường, con dạn dĩ hơn, biết tự tay xếp gọn giày lên giá, biết tự ngồi ăn ngoan, xúc ăn ngon lành… Năm lên 3 tuổi, con đã biết tự bộc lộ chân thực cảm xúc của bản thân: "Mẹ ơi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa nhé. Bố mẹ cãi nhau là Kẹo buồn, Kẹo khóc đấy!" hay dùng Tiếng Anh trò chuyện với ba mẹ "Mommy, this is my ice-cream", "Daddy, so sweet"..." - Mẹ Huyền bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường đồng hành cùng con "đi bộ đội" từ 15 tháng tuổi của mẹ Huyền nói riêng và các ba mẹ nói chung, có lẽ, điều "khó" nhất khi chọn trường cho con là ba mẹ hiểu được con mình cần gì, hiểu mình muốn gì cho con. Khi thấu hiểu điều này, ba mẹ sẽ thấy chọn trường mầm non cho con tưởng "khó" mà "không khó".

Để tìm hiểu Sakura Montessori và đăng ký trải nghiệm cùng con, ba mẹ có thể truy cập TẠI ĐÂY.

https://afamily.vn/trai-long-me-bim-chon-truong-mam-non-dau-doi-cho-con-kho-ma-khong-kho-20220424210539644.chn