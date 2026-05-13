Một đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi của hai vợ chồng tại chợ đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc bởi những lời nói được cho là quá cay nghiệt của người chồng dành cho vợ - một bà mẹ toàn thời gian đang ở nhà chăm con.

Theo nội dung đoạn clip, người bán hàng đang cân một quả sầu riêng và báo giá khoảng 280 tệ (gần 1 triệu đồng). Nghe vậy, người vợ quay sang hỏi chồng bằng giọng dè dặt:

“Hay mình mua một quả nhé?”

Tuy nhiên, thay vì trao đổi nhẹ nhàng, người chồng lạnh lùng đáp:

“Muốn ăn thì tự bỏ tiền ra mua.”

Người bán cố gắng làm dịu không khí bằng cách gợi ý bổ thử sầu riêng, nhưng người chồng tiếp tục nói:

“Không có tiền thì ăn sầu riêng làm gì?”

Trong clip, người vợ nghẹn ngào giải thích rằng cả năm cô mới dám mua một lần để mang về ăn cùng con. Thế nhưng người chồng liên tục lớn tiếng:

“Em có biết kiếm tiền bên ngoài vất vả thế nào không?”

“Suốt ngày chỉ biết ăn.”

“Nhìn xem em thành ra cái dạng gì rồi mà còn đòi!”

Điều khiến nhiều người xót xa là dù bị mắng giữa chốn đông người, người phụ nữ vẫn cố giữ bình tĩnh và nói:

“Em không muốn cãi nhau ở ngoài.”

Thậm chí cô còn quay sang xin lỗi người bán hàng vì để họ rơi vào tình huống khó xử.

Ngay cả chủ sạp cũng phải lên tiếng can ngăn:

“Có gì hai vợ chồng về nhà nói chuyện nhẹ nhàng thôi.”

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và tạo ra nhiều tranh luận.

Nhiều ý kiến cho rằng điều đáng buồn nhất không nằm ở việc quả sầu riêng có giá gần 1 triệu đồng, mà ở cách người chồng dùng tiền bạc để phủ nhận giá trị của người vợ đang ở nhà chăm con.

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với người phụ nữ trong clip, cho rằng các bà mẹ toàn thời gian thường phải hy sinh công việc, thu nhập và phần lớn thời gian cá nhân để chăm sóc gia đình nhưng lại dễ bị xem là “không làm ra tiền”.

“Cô ấy đâu chỉ muốn ăn sầu riêng, cô ấy muốn được tôn trọng” , một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết.

Một số người cũng cho rằng nếu kinh tế gia đình thực sự khó khăn, người chồng hoàn toàn có thể từ chối theo cách nhẹ nhàng hơn như:

“Tháng này mình hơi kẹt, để hôm khác mua nhé” hoặc “Mình chọn quả nhỏ hơn cho con ăn thử.”

Theo nhiều ý kiến, trong hôn nhân, điều khiến người ta tổn thương nhất đôi khi không phải là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác không được nhìn nhận và trân trọng công sức của mình.

Đoạn clip hiện vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.