Sau khi lộng ngôn ngông cuồng xúc phạm công an và chính quyền, CEO địa ốc Alibaba bỗng đăng thư... xin lỗi

Tối 25/6 mới đây, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba đã livestream sự kiện ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đọc lời xin lỗi công khai đối với lực lượng công an xã, chủ tịch xã sau khi có những phát ngôn gây xôn xao.

Sau đó, tờ xin lỗi này cũng được công khai trên fanpage của công ty. Theo đó, ông Luyên giải thích về hành vi của mình do "quá bức xúc do quyền lợi của tập đoàn bị xâm phạm, nhân viên của tập đoàn hiện còn tạm giam".

Thư xin lỗi của Nguyễn Thái Luyện trước phát ngôn của mình

Ông Luyện cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc ông phát ngôn ngông cuồng là do bức xúc trước việc bị cưỡng chế khu đất tại xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) mà công ty đang phân phối đất nền.

Ông Luyện khẳng định việc phát ngôn như vậy là không quy chụp cho toàn bộ công an xã và chủ tịch xã vì ông biết bên cạnh "những người cậy tiền, cậy quyền chạy chọt có chức có quyền" vẫn có những cán bộ ngày đêm tận tâm ra sức bảo vệ và xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp.

Trước đó, ông Luyện đã có những phát ngôn ngông cuồng, xúc phạm cán bộ Nhà nước

Đồng thời ông Luyện gửi lời xin lỗi đến cơ quan Nhà nước nói chung, ngành công an nói riêng về những phát ngôn ngông cuồng của mình: "Hôm nay, cho phép tôi gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành tới những vị là chủ tịch xã, lực lượng công an xã trên đất nước Việt Nam - những người giỏi và có tâm... Đồng thời, xin lỗi quý khách hàng và tập thể cán bộ, công nhân viên vì đã khiến cho quý vị phải hoang mang, lo lắng".

Trước đó, ngày 24/6, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Thái Luyện có những lời lẽ xúc phạm công an, cán bộ cơ quan Nhà nước khiến nhiều người bức xúc.

Trong phát biểu của mình, ông Luyện nói: "Tôi hỏi anh chị là học cái gì để ra làm công an xã, học cái gì, học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy phá làng, phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã. Học cái gì ra làm chủ tịch xã, học làm côn đồ.

Mấy người làm công an xã, chủ tịch xã thì chạy chọt rồi lên vị trí, không học hành, không trình độ gì hết".

Những phát ngôn này sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thẩm định, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cũng thông tin sẽ chỉ đạo, hướng dẫn chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cũng như Công an xã Tóc Tiên làm đơn tố cáo về những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện lên công an tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan liên quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xử lý.