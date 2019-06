Xác minh, xử lý thông tin Chủ tịch công ty Địa ốc Alibaba lộng ngôn

Ngày 25/6, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ông đã theo dõi clip và nắm được vụ việc về những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT công ty CP Địa ốc Alibaba đang lan truyền trên mạng xã hội.

“Khi nhận được thông tin về đoạn clip, tôi đã chỉ đạo phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh thẩm định, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật”. Ông Thảo nói.

Theo đó, những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện được xuất phát từ buổi tọa đàm với nội dung: “Sự việc cưỡng chế sai quy định của pháp luật – Địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?” diễn ra tại Tòa nhà Địa ốc Alibaba (số 120 Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vào tối 17/6 vừa qua.

Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch công ty Địa ốc Alibaba miệt thị 'học ngu ra làm Công an xã..' gây bức xúc dư luận. Ảnh chụp màn hình.

Theo nội dung đoạn Livestream được ghi lại vào ngày 17/6, ông Nguyễn Thái Luyện đã tự đặt câu hỏi: “Học cái gì để ra làm công an xã?” và tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm gì thì kêu vô làm Công an xã. Nó chẳng chịu đi học”.

Tiếp đó, ông Nguyễn Thái Luyện lại tiếp tục đặt câu hỏi: “Học cái gì ra làm Chủ tịch xã?” và lại tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm Công an xã hay Chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”.

Sau đó đoạn clip livestream trên của ông Luyện được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khiến dư luận rất bức xúc. Không ít người tỏ ra phẫn nộ với những lời nói trong đoạn clip trên.

Được biết, nội dung của cuộc tòa đàm trên liên quan đến việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành cố ý làm hư hỏng tài sản, thì tối 17/6, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba phát trực tiếp chương trình toạ đàm này.

Đồng thời, trong phát ngôn của ông Luyện còn mang tính ám chỉ ông Nguyễn Văn Thắm và ông Thân Đăng Phong sau vụ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở ấp 3, xã Tóc Tiên ngày 13/6 vừa qua.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ cho biết, đã có chỉ đạo hướng dẫn chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cũng như công an xã Tóc Tiên làm đơn tố cáo về những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện lên Công an tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xử lý.

Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết, hiện đang làm văn bản để gửi cơ quan chức năng điều tra, xử lý ông Nguyễn Thái Luyện "vì đã có những phát ngôn nhục mạ, miệt thị, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân".

Luật sư Trương Xuân Tám, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, trường hợp lợi dụng mạng xã hội để phát ngôn xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tổ chức cá nhân. Tùy vào mức độ vi phạm để có thể xử phạt hành chính.

Nhưng, nếu những phát ngôn đó nghiêm trọng hơn, và có đơn tố cáo, thì có thể xem xét khởi tố về tội Làm nhục người khác, tội vu khống, bịa đặt những điều không có thật.