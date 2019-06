Toàn cảnh vụ địa ốc Alibaba gây náo loạn: Giám đốc văn phòng luật xin mượn sách luật để... kiểm tra điều khoản khi bị bắt giữ, CEO tới tận đồn công an đòi người

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên công ty Alibaba chống đối lệnh cưỡng chế lại lệnh yêu cầu tháo dỡ công trình đường giao thông sai phạm ở khu đất rộng gần 8 ha đất, nằm gần trụ sở UBND xã Tóc Tiên.

Theo như đoạn clip đăng tải được cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ kèm theo những bình luận bàn tán xôn xao là hình ảnh hàng trăm người mặc áo Công ty địa ốc Alibaba đến chống đối, đập phá xe cuốc của lực lượng chức năng.

Những đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm nhân viên công ty địa ốc Alibaba đập phá, gây rối và chống đối người thi hành công vụ được đăng tải lên mạng xã hội khiến người dùng mạng xôn xao bàn tán. Ảnh cắt từ clip

Ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, cho biết khu đất vi phạm mà đoàn cuốc đường trả lại hiện trạng đất ban đầu là của 3 cá nhân đứng chung chủ sở hữu, không phải của Công ty địa ốc Alibaba vì không có dự án nào của doanh nghiệp này hoạt động có phép trên địa bàn. Theo ông Phong, thời gian qua chủ đất đã lén lút làm đường nhựa trong khu đất này và đăng thông tin bán nền dự án.



Theo nguồn tin trên báo Một thế giới, khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, hơn 100 người mặc áo ghi Tập đoàn Địa ốc Alibaba đã đến bao vây và ngăn cản. Những người này la hét, yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng công an ra khỏi khu đất. Trong số đó, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh liên tục lớn tiếng chỉ đạo các nam nhân viên và nhóm người mặc áo ghi chữ An ninh Alibaba đập xe múc và xe máy. Ai dùng điện thoại ghi hình cũng bị Trinh chỉ đạo người đến lấy điện thoại.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh luôn chống đối, chỉ đạo nhân viên "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đập phá xe xúc đất của đoàn cưỡng chế. Ảnh: Internet

Hành vi và thái độ ngông cuồng, coi thường pháp luật của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khiến nhiều người xem clip phẫn nộ. Nghe theo lệnh của nữ giám đốc văn phòng luật của Công ty địa ốc Alibaba, Trần Quốc Tĩnh và người khác cầm gạch đá ném bể cửa kính buồng lái, gương chiếu hậu, đèn pha chiếc xe máy xúc. Theo dự tính ban đầu, giá tài sản bị hư hỏng và khắc phục hết 8,5 triệu đồng.

Nhiều nhân viên mang đồng phục đỏ công ty Địa ốc Alibaba cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ (Ảnh: Người Đưa Tin)

Tại hiện trường, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang) trực tiếp chỉ đạo nhân viên đập phá xe của lực lượng chức năng. Nhiều người thắc mắc Nguyễn Huỳnh Tú Trinh có học trường luật ra không mà mới 24 tuổi được Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba phong cho chức danh giám đốc văn phòng luật của Công ty địa ốc Alibaba.

Tại sao học luật mà đi làm chuyện trái pháp luật trước mặt người thi hành công vụ? Lúc nhận lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam, Tú Trinh xin được mượn sách luật để kiểm tra điều khoản bắt giữ mình?

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh xem sách luật.

Nhân viên Công ty địa ốc Alibaba hùng hổ đập phá đồ đạc, khóc lóc khi bị tạm giam

Thực hiện lệnh của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi - cũng là nhân viên của Tập đoàn Địa ốc Alibaba).

Hình ảnh đối tượng Quốc Tĩnh cố tình phá hủy tài sản ngày 13/6.

Quốc Tĩnh chính là người trực tiếp tham gia đập phá tài sản. Theo đoạn băng ghi hình quay lại tại thời điểm xảy ra sự việc, Quốc Tĩnh với thái độ hùng hổ, đuổi theo chiếc xe máy xúc đang chạy, nhiều lần cầm vật dụng đập vỡ kính xe.

Sau khi sự việc xảy ra, Tú Trinh và Quốc Tĩnh bị bắt tạm giam. Tại cơ quan điều tra, Quốc Tĩnh cho rằng mình chỉ làm theo chỉ đạo của Tú Trinh.

Một cán bộ tham gia vào quá trình điều tra vụ án cho biết, khi có quyết định khởi tố bị can, Quốc Tĩnh biểu hiện thái độ run sợ, bật khóc.

Ngay từ những ngày đầu bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, nghi can Trần Quốc Tĩnh đã thành khẩn khai báo là làm theo chỉ đạo của nghi can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Công ty địa ốc Alibaba.

CEO kéo nhân viên tới đồn công an đòi thả người



Sáng 16/6, Nguyễn Thái Luyện cùng cha của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và nhiều nhân viên Alibaba kéo đến trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ đòi thả người. Khi công an đóng cổng thì đám đông đứng bên ngoài hét lớn: "Yêu cầu thả cô gái đó ra" và "Yêu cầu thả người".



Nguyễn Thái Luyện (trọc đầu), cha Nguyễn Huỳnh Tú Trinh cùng nhân viên Alibaba kéo tới trụ sở công an đòi thả người.

Dù vậy, Công an thị xã Phú Mỹ không đáp ứng yêu cầu của nhóm người này và tiếp tục tạm giữ Nguyễn Huỳnh Tú Trinh để điều tra.

Nhiều người cho rằng Nguyễn Thái Luyện quá coi thường pháp luật nên mới cùng nhân viên kéo tới trụ sở công an đòi thả Nguyễn Huỳnh Tú Trinh trong khi tội danh của cô rành rành.

Treo thưởng quà "khủng" cho 2 nhân viên bị tạm giữ hình sự: Xe SH và 100 triệu tiền mặt?



Ngày 17/6, giữa tâm bão của dư luận, trên fanpage công ty địa ốc Alibaba đã có bài đăng về việc treo quà khủng cho sự đóng góp nhiệt tình của 2 nhân viên… vừa bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự.



Theo đó, 2 nhân viên vừa bị tạm giữ hình sự sẽ nhận mỗi người một chiếc SH125i cùng 100 triệu tiền mặt và 100 triệu cổ phần Alibaba. Ngoài ra, 8 trong 10 người bị tạm giữ đã được thả về sẽ nhận mỗi người 10 triệu tiền mặt và 100 triệu cổ phần Alibaba.

Dưới đây là bài đăng của công ty Alibaba:

"Để ghi nhận sự đóng góp hết mình cho Tập Đoàn và tuyên dương tinh thần đấu tranh hết mình vì lẽ phải của chị Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và anh Trần Quốc Tĩnh, Địa ốc Alibaba sẽ trao tặng 2 chiếc SH 125i cho 2 anh chị, ngoài ra 2 anh chị còn nhận 100 triệu tiền mặt và 100 triệu cổ phần Alibaba.

Anh Tĩnh và chị Trinh là 2 trong số 10 nhân viên của Tập Đoàn bị tạm giữ khi nỗ lực bảo vệ tài sản công dân trước sự xâm phạm trái phép của nhóm người lạ ngày 13/6. Ngoài ra, 8 nhân viên còn lại cũng được nhận 10 triệu tiền mặt và 100 triệu cổ phần Alibaba".

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh được thưởng sau khi bị tạm giữ hình sự?

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai nhân viên của địa ốc Alibaba



Ngày 22/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh là hai nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội cố ý làm hư hỏng tài sản; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị phê chuẩn.



Nguyễn Huỳnh Tú Trinh tại Công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Trường Hà.

Theo nguồn tin trên báo Công an TP.HCM, tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, Trần Quốc Tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Ngoài ra, Trần Quốc Tĩnh, Lâm Chí Trung, Huỳnh Chí Lễ, Trang Chí Linh, Phan Thanh An, Lê Thị Minh Phương, Đặng Ty, Trần Ngọc Bình, Phan Công Tuyền khai nhận việc tụ tập lại để cản trở, chống đối đoàn cưỡng chế là làm theo sự chỉ đạo của Công ty địa ốc Alibaba.

Riêng đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh thừa nhận hành vi đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe máy xúc, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân. Đồng thời từ chối trình bày những vấn đề, nội dung liên quan đến việc chỉ đạo của Công ty địa ốc Alibaba.

Theo VKSND thị xã Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Được biết, tập đoàn địa ốc Alibaba đã bị rất nhiều tỉnh thành cảnh báo về việc rao báo dự án ảo khiến hàng trăm người dân bị lừa. Khi bị cưỡng chế, nhân viên công ty này lại coi thường pháp luật, cơ quan chức năng và công an.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất.