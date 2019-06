CEO địa ốc Alibaba công khai miệt thị công an, chủ tịch xã và những phát ngôn gây sốc: "Tôi giỏi hơn cả Gia Cát Lượng"

Ngày 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba (địa ốc Alibaba) có lời lẽ xúc phạm công an, cán bộ cơ quan Nhà nước khiến nhiều người bức xúc.

Phát ngôn này được ông Luyện chia sẻ tại buổi toạ đàm với nhân viên ở trụ sở công ty (quận Bình Thạnh, TP.HCM) vào ngày 17/6/2019.

Ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba có nhiều phát ngôn gây sốc

Dù ông Nguyễn Thái Luyện không trực tiếp cùng cấp dưới tham gia đập phá và chống đối chính quyền, tuy nhiên ông Luyện đã có nhiều hành động tiêu cực nhằm phản đối và đòi công an thả nhân viên. Ngoài ra, vị chủ tịch này còn được nhiều người chú ý bởi những phát ngôn ngông cuồng, thiếu thực tế với nhân viên của mình.

"Học ngu ra làm công an xã..."



Cụ thể, tại chương trình tọa đàm với nhân viên nói trên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đặt câu hỏi với nhân viên của mình: "Học cái gì để ra làm công an xã?". Vừa hỏi xong, ông này liền tự trả lời: "Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm thì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học".

Sau khi nhục mạ công an xã, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện tiếp tục đặt câu hỏi: "Học cái gì ra làm chủ tịch xã?". Ông Luyện cũng lập tức tự trả lời: "Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn".

Được biết, lý do khiến ông Luyện có những lời lẽ xúc phạm cán bộ nhà nước là do trước đó, công ty này đã bị chính quyền thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cưỡng chế do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

"Tôi giỏi hơn cả Gia Cát Lượng"



Ngoài ra, ông Luyện cũng nói với nhân viên về tình hình hoạt động của công ty với những nhận định thiếu thực tế, thậm chí là hoang đường. Nguyên văn những phát ngôn của ông Luyện trước nhân viên: "Địa ốc Alibaba chưa bao giờ nói dối, tôi chưa bao giờ nói không đúng sự thật"; "Anh chị thấy doanh thu từ vài chục tỷ lên vài trăm tỷ, làm gì có doanh nghiệp bất động sản nào 3 năm làm được kỳ tích lớn như vậy? Đến thời điểm hiện tại anh chị thấy chúng ta tự hào vì là tập đoàn địa ốc lớn nhất khu vực, bây giờ mình có thể tự hào là lớn nhất khu vực Đông Nam Á rồi đó"; "Từ ngày hôm qua chúng ta bán 973 đơn, đến hôm nay chúng ta bán 1200 sản phẩm. Tôi nói với anh chị, từ cổ chí kim chưa bao giờ làm được những chuyện như thế...".



CEO Nguyễn Thái Luyện còn tự tâng bốc mình thái quá trong buổi phát ngôn.

Không những thế, vị chủ tịch Alibaba còn tự tâng bốc mình thái quá, cho rằng sự việc lùm xùm xảy ra vừa qua đã cho mọi người thấy được "tài thao lược" của ông: "Đem so với Thành Cát Tư Hãn, tôi phải giỏi hơn Thành Cát Tư Hãn ấy chứ. Tôi giỏi hơn cả Gia Cát Lượng".

"Tôi nói cho anh chị, nếu không có chuyện vừa rồi làm sao người ta thấy được tài thao lược của tôi, làm sao người ta biết được khả năng của ông Luyện ghê gớm cỡ nào".

Trong đoạn clip, sau phát ngôn, rao giảng của ông Luyện là hàng chục nhân viên ngồi phía dưới rào rào vỗ tay hưởng ứng.

Ông Nguyễn Thái Luyên (CEO kiêm Chủ tịch HĐQT) là ai?

Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985, đăng ký hộ khẩu tại 65 Đào Duy Từ, xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, chỗ ở hiện tại là quận Bình Thạnh (TP.HCM). Từng làm việc cho các công ty chuyên bán đất nền ở nhiều tỉnh giáp ranh TP.HCM, Nguyễn Thái Luyện hiện là cổ đông lớn nhất ở ba công ty gồm: Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, Công ty Cổ phần Alibaba Tây Bắc TP.HCM và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Xây dựng Ali.

CEO Nguyễn Thái Luyện của Công ty địa ốc Alibaba. Ảnh: Alibaba.

Cuối tháng 11/2017, Nguyễn Thái Luyện từng bị Bộ Công an mời trực tiếp đến làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến các dự án khu dân cư Alibaba Bình Châu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Alibaba Tân Thành và Alibaba Long Phước (Đồng Nai).