Bắt tạm giam hai nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 13/6, Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại các thửa đất số: 133, 139, 248, 249 tờ bản đồ số 17, địa chỉ thửa đất tại ấp 3, xã Tóc Tiên. Khu đất này do ông Nguyễn Thế Lực (20 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, đoàn thi hành quyết định cưỡng chế thì có khoảng 60 – 70 người, mặc áo có in dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba đang tập trung tại khu đất của ông Lực và có những hành vi cản trở cơ quan chức năng làm nhiệm vụ cưỡng chế. Trong đó có một số nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê quán Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, nơi cư trú Đà Nẵng), Lâm Chí Trung (34 tuổi, nơi cư trú Gia Lai), Huỳnh Chí Lễ (28 tuổi, nơi cư trú thành phố Hồ Chí Minh), Trang Chí Linh (28 tuổi, nơi cư trú An Giang), Phan Thanh An (22 tuổi, nơi cư trú Bình Định), Lê Thị Minh Phương (26 tuổi, nơi cư trú Bình Dương), Đặng Ty (27 tuổi, nơi cư trú Gia Lai), Trần Ngọc Bình (28 tuổi, nơi cư trú Đắk Lắk), Phan Công Tuyền (23 tuổi, nơi cư trú thành phố Hồ Chí Minh) và nhiều người khác (chưa rõ nhân thân, lý lịch) đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn cưỡng chế đã giải thích rõ nhiệm vụ của đoàn tiến hành hoạt động cưỡng chế tháo công trình xây dựng đường trái phép và yêu cầu đám đông chấp hành, nhưng đám đông vẫn cương quyết cản trở, chống đối. Đồng thời Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên Công ty địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe máy múc hiệu Hyundai Rolex 555 màu xanh.

Đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh.

Theo chỉ đạo của Trinh, Trần Quốc Tĩnh và một số đối tượng khác lấy gạch đá đập phá chiếc máy múc. Sau đó, đoàn cưỡng chế đã yêu cầu đám đông những người mặc áo có in dòng chữ Tập đoàn địa ốc Alibaba đang tập trung giải tán, không cản trở đoàn tháo dỡ xây dựng công trình trái phép thì những người trên tiếp tục hò hét, kích động nhau cùng cản trở, chống đối.

Tại Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, Trần Quốc Tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Nguyễn Huỳnh Tú Trinh. Ngoài ra, Trần Quốc Tĩnh, Lâm Chí Trung, Huỳnh Chí Lễ, Trang Chí Linh, Phan Thanh An, Lê Thị Minh Phương, Đặng Ty, Trần Ngọc Bình, Phan Công Tuyền khai nhận việc tụ tập lại để cản trở, chống đối đoàn cưỡng chế là làm theo sự chỉ đạo của Công ty địa ốc Alibaba. Riêng đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh thừa nhận hành vi đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe máy múc, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân. Đồng thời từ chối trình bày những vấn đề, nội dung liên quan đến việc chỉ đạo của Công ty địa ốc Alibaba.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, Cơ quan Cảnh sát điều traCông an thị xã Phú Mỹ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

Trước những thông tin Công ty Alibaba cho rằng thị xã Phú Mỹ cưỡng chế khu đất của ông Nguyễn Thái Lực tại xã Tóc Tiên - nơi mà Công ty địa ốc Alibaba hợp tác là trái pháp luật, ông Huỳnh Văn Danh, Bí thư Thị ủy thị xã Phú Mỹ cho biết: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho công tác tổ chức cưỡng chế. Vừa qua, một số chủ đất có những sai phạm về mặt xây dựng trên đất nông nghiệp, sử dụng sai mục đích (phân lô, bán nền) đã chấp nhận hành vi sai phạm, bị xử phạt hành chính, tự tháo dỡ.

Còn lại một số chủ đất mặc dù đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn không chấp hành tháo dỡ mà còn chống đối quyết liệt các cơ quan chức năng khi thi hành nhiệm vụ. Những trường hợp này chúng tôi tiếp tục vận động, thuyết phục nếu không chấp hành tháo dỡ thì buộc phải tiến hành cưỡng chế theo luật định trước ngày 30-6 tới.

Theo ông Huỳnh Văn Danh, vừa qua có thông tin Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đứng đằng sau một số chủ đất, khi tổ chức cưỡng chế thì người của phía Alibaba kích động chủ đất chống đối lực lượng chức năng rất quyết liệt cản trở cơ quan chức năng thi hành công vụ. Trước mắt để ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu vực, chúng tôi yêu cầu lực lượng Công an can thiệp và tạm giữ các đối tượng có hành vi chống đối đập phá các phương tiện tổ chức cưỡng chế của các cơ quan chức năng, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Tới đây, có những khu đất đã lập biên bản xử phạt hành chính nhưng đến hạn mà các chủ đất này cũng không tự nguyện tháo dỡ, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ sẽ ban hành quyết định cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến cáo người dân không nên mua đất nông nghiệp đang nằm trong những khu đất được phân lô, xây dựng trái phép tránh thiệt hại về sau.

Ngoài ra, ông Huỳnh Văn Danh cho biết thêm: Hiện tại, chúng tôi cũng chưa xử lý trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương vì thực trạng này đã tồn tại khá dài trong đó có dư luận là những cán bộ ở cơ sở đã làm ngơ, xử lý không đến nơi đến chốn. Sau đợt cưỡng chế lập lại trật tự xây dựng lần này, chúng tôi sẽ xem xét lại trách nhiệm của từng cá nhân. Nếu có sai phạm thì chúng tôi cương quyết xử lý, nếu không sai phạm thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về đất đai để không tái diễn tình trạng phân lô và xây dựng trái phép.