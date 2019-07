Giữa lúc đang bị tẩy chay vì ồn ào sân si với Trương Thế Vinh, Diễm My 9X lại lên truyền hình "xinh hết phần thiên hạ"

Chương trình truyền hình Giọng ca bí ẩn mùa 2 tập đầu tiên sẽ lên sóng với sự góp mặt cảu các khách mời Anh Đức - Tuấn Trần - Diễm My 9X - Tuyền Mập - Osad. Việc Diễm My 9X xuất hiện trên sóng truyền hình vào thời điểm đang bị tẩy chay vì ồn ào với Trương Thế Vinh thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả.

Diễm My 9X xuất hiện cực xinh đẹp.

Trước đó, Diễm My 9X đã đăng 1 bức ảnh trên mạng xã hội và bị chỉ trích là đá xéo Trương Thế Vinh. Giữa ồn ào, Diễm My lại đăng đàn xin lỗi nhưng lại làm vụ việc ầm ĩ hơn. Không chỉ tầy chay Diễm My, đến cả phim Phượng Khấu - dự án Diễm My vừa xác nhận sẽ tham gia cũng chịu vạ lây. Trên Fanpage chính thức của Phượng Khấu, khán giả ầm ĩ đòi nhà sản xuất và đạo diễn phải thay Diễm My bằng diễn viên khác.

Tuấn Trần.

Tại sân khấu Giọng ca bí ẩn, Diễm My 9X gây bất ngờ khi bày tỏ sự yêu mến dành cho diễn viên trẻ Tuấn Trần. Ngoài đời thực, Diễm My cũng đã có bạn trai. Đầu chương trình, Tuấn Trần gây ấn tượng khi diện bộ vest màu hồng cực nổi bật. Khi được Hari Won giới thiệu "một người đàn ông rất là đàn ông" thích diện đồ hồng, Tuấn Trần nhanh nhạy phản ứng: "Mặc màu hồng như nói lên Tuấn cũng ngọt ngào giống như màu hồng vậy".

Câu nói ấy ngay lập tức nhận được sự đồng thuận kịch liệt đến từ phía khán giả đến mức MC Trấn Thành phải lên tiếng: "Các bạn ơi đừng làm hư diễn viên". Điều đặc biệt hơn, nhờ bộ vest hồng mà Tuấn Trần được tất cả nghệ sĩ tại trường quay ưu ái đặt cho một biệt danh hết sức đáng yêu đó chính là "Tuấn Hồng". Không chỉ quăng thính đến tất cả khán giả đang ngồi phía dưới, loại thính nặng của Tuấn Trần còn nhanh chóng lan sang Diễm My 9X khiến cô nàng nhiều phen ngất ngây.

Bên cạnh đó, có 1 sự trùng hợp bất thường là cả Diễm My 9X và Tuấn Trần đều diện chung đồ màu Pastel khiến mọi người nghi ngờ. Điều khiến Trấn Thành kinh ngạc nhất là khi Diễm My nói:"Thật ra My thấy những câu nói của Tuấn Trần rất là có duyên. My thấy là Tuấn Trần vừa đẹp trai mà còn vừa thông minh nữa".