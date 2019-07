"Sân si" vụ Trương Thế Vinh đòi tiền bản quyền hình ảnh, Diễm My 9X bị công chúng đòi tẩy chay vì "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng"

Vụ việc gây tranh cãi giữa Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang lấy hình ảnh của anh để quảng cáo mà chưa xin phép đang ngày càng gay cấn.

Trong khi khá nhiều người nổi tiếng hùa vào bênh vực nhãn hàng, mỉa mai, "đá đểu" Trương Thế Vinh thì đông đảo cộng đồng mạng lại đứng ra ủng hộ nam diễn viên. Thậm chí, nhiều khán giả còn truyền tay nhau danh sách các nghệ sĩ bênh vực nhãn hàng kia để tẩy chay đồng loạt.

Mới đây, một nhân vật nổi tiếng khác cũng vừa bị đưa vào danh sách này, đó là nữ diễn viên Diễm My 9X. Sự việc bắt nguồn từ việc Diễm My đăng tải hình của mình cách đây nhiều năm, được in trên biển quảng cáo của một cửa hàng chụp ảnh cùng lời bình: "Chắc phải charge 100 triệu quá! Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ".

Diễm My 9X vừa bị "ném đá" vì phát ngôn đụng chạm đến đồng nghiệp

Trong thời điểm vụ việc của Trương Thế Vinh đang nhận được sự quan tâm trên khắp các trang báo và mạng xã hội thì phát ngôn này của Diễm My 9X lập tức bị hiểu là đang "đá xéo" đồng nghiệp.

Ngay sau khi bị dân mạng lên tiếng chỉ trích dữ dội, Diễm My đã xóa bức ảnh này đi và đăng tải lời xin lỗi. Tuy nhiên, cô nàng chỉ thừa nhận rằng mình không biết về chuyện của Trương Thế Vinh và xin lỗi theo giọng điệu không thiện chí nên vẫn không thể thuyết phục cộng đồng mạng.

Lời xin lỗi của Diễm My sau sự việc này

Bên cạnh đó, Diễm My 9X cũng bị tố là kẻ "lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng" vì trước đây, cô và Trương Thế Vinh có mối quan hệ khá thân thiết. Trong một số chương trình tham gia chung, Diễm My còn bày tỏ sự mến mộ đặc biệt dành cho đàn anh. Tuy nhiên giữa lúc thị phi này, cô nàng lại tranh thủ "kiếm fame", sân si hùa theo nhiều người.