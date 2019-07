Phản ứng bất ngờ của đoàn phim "Phượng Khấu" khi bị khán giả tẩy chay vì ồn ào vạ miệng, sân si từ Diễm My 9X

Đoàn phim Phượng Khấu chẳng biết nên khóc hay nên cười vì bỗng dưng bị lôi kéo vào ồn ào bản quyền hình ảnh trị giá 25 triệu đồng của Trương Thế Vinh và thương hiệu M. Chẳng là trong lúc khán giả còn rộn ràng đứng ra bảo vệ Trương Thế Vinh, Diễm My 9X bỗng dưng chia sẻ bức ảnh với nội dung bị cho là "đá xéo" đồng nghiệp. Sau đó, Diễm My 9X có lên tiếng đính chính, nhưng oái oăm thay cô càng chia sẻ càng bị mắng nhiều hơn. Thậm chí, nhiều khán giả còn cuồng nộ tấn công đoàn phim Phượng Khấu vì đây là dự án mà Diễm My góp mặt. Không ít người cho rằng Diễm My 9X không xứng đáng có mặt trong bộ phim về cung đấu có đầu tư lớn và được nhiều kỳ vọng như Phượng Khấu.

Trên Fanpage chính thức của bộ phim, hàng trăm bình luận tiêu cực yêu cầu phía sản xuất Phượng Khấu cắt vai của Diễm My. Có người còn tuyên bố tẩy chay bộ phim vì không thích Diễm My 9X.

Liên hệ với Huỳnh Tuấn Anh - đạo diễn phim Phượng Khấu về vụ việc "họa vô đơn chí" này, Huỳnh Tuấn Anh tỏ ra khá bất ngờ khi được thuật lại câu chuyện liên quan đến Diễm My - Trương Thế Vinh. Huỳnh Tuấn Anh cho biết anh bận chỉnh sửa kịch bản phim Phượng Khấu nên không hay biết showbiz đang có những ồn ào gì. Đến khi được hỏi về chuyện Phượng Khấu đang bị tẩy chay, Huỳnh Tuấn Anh mới bất ngờ chia sẻ:

"Cá nhân tôi không bình luận đúng sai về vụ việc. Vì đây là chuyện riêng của Diễm My, nó không liên quan đến phim. Tôi chỉ biết làm tốt công việc của mình đó là cật lực chuẩn bị để Phượng Khấu được chỉn chu và hấp dẫn nhất. 1 bộ phim hay ra đời sẽ là câu trả lời cho mọi rắc rối. Tôi cũng không biết vụ phim bị tẩy chay, vì tôi chẳng quan tâm đến đời tư diễn viên. Đến giờ, khi nghe thuật lại, tôi biết hay chuyện này. Chắc tôi sẽ vào Fanpage của phim để xem khán giả nói những gì".

"Nhưng tôi xin nhắc lại, 1 bộ phim có rất nhiều diễn viên cùng tham gia, mình không thể nào bắt ép diễn viên phải thế này thế kia để dự án không ảnh hưởng. Tôi cũng khá choáng khi hay tin phim bị tẩy chay vì việc không liên quan này. Nhưng tôi tôn trọng các đồng nghiệp của mình. Dù đúng sai thế nào thì cũng là đời tư của họ, sẽ không có chuyện cắt vai ai đâu, tôi làm việc trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng bộ phim, tôi chỉ quan tâm đến bộ phim thôi. Phim là phim, chuyện của My là chuyện của My, giờ mà lôi Phượng Khấu vào thì tôi cho là không công bằng lắm" - Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cho biết thêm.