Khán giả cuồng nộ tấn công phim mới của Diễm My 9x sau vụ sân si 25 triệu với Trương Thế Vinh

Vụ ồn ào Trương Thế Vinh và bức ảnh mặc áo của thương hiệu M với giá 25 triệu tiếp tục làm showbiz Việt đảo điên vì những diễn biến cực rối rắm. Mọi chuyện sẽ trôi qua yên bình nếu như Diễm My 9X không hồn nhiên đăng 1 bức ảnh với dòng trạng thái bị cho là đá xéo Trương Thế Vinh. Tiếp đến, Diễm My 9X lại đăng đàn giải thích rằng mình chẳng đá xéo ai cả. Nhưng trong lời chia sẻ này, khán giả lại tức giận mắng cô là xin lỗi không chân thành. Nhiều người thậm chí còn yêu cầu tẩy chay Diễm My với lý do cô quay lưng với khán giả.

Dòng chia sẻ về vụ việc bị nghi đá xéo Trương Thế Vinh của Diễm My.

Sự việc càng phức tạp hơn khi đám đông khán giả cuồng nộ tấn công phim Phượng Khấu - dự án mà Diễm My vừa xác nhận tham gia. Trên Fanpage chính thức của Phượng Khấu, khán giả đồng loạt thể hiện sự bất bình: "Tẩy chay Diễm My, yêu cầu phim Phượng Khấu không mời diễn viên này đóng. Đã sân si với đồng nghiệp lại còn quay lưng với khán giả. Chị nghĩ chị là ai", "Tại sao chúng tôi phải bỏ thời gian, công sức, tiền bạc ra xem 1 bộ phim mà diễn viên nữ như Diễm My lại có phát ngôn sân si với đồng nghiệp như vậy", "Tôi sẽ không xem phim Phượng Khấu nếu Diễm My đóng", "Yêu cầu Phượng Khấu và các chương trình truyền hình của HTV gạch tên Diễm My", "1 phút bồng bột mà làm ảnh hưởng cả bộ phim. Đây là cái giá phải trả của việc sân si", "Tôi không muốn nhìn mặt cô diễn viên này nữa".

Ngoài ra, Facebook cá nhân và Fanpage của Diễm My cũng bị ném đá tơi tả.

Câu chuyện "Phượng khấu" xoay quanh cuộc đời của Từ Dụ Thái hậu, tập trung xoay quanh quãng thời gian 1840 – 1847, giai đoạn bà vẫn đang là phi tần của Hoàng đế Thiệu Trị. Vượt qua những âm mưu, hiểm nguy tầng tầng lớp lớp từ những người đẹp trong nội đình, bà cuối cùng thành công đưa con trai của mình – Hồng Nhậm – lên kế vị (tức Hoàng đế Tự Đức) và trở thành Hoàng Thái hậu đầy uy quyền trong triều Nguyễn.

Ngoài Diễm My, Phượng Khấu còn có sự góp mặt của Jun Phạm, Hồng Đào.

Phim có cố vấn là GS sử học Lê Văn Lan, GS Nguyễn Khắc Thuần, nhóm Thiên Nam Lịch đại Hậu phi. Ngoài ra, phim có sự góp công của nghệ nhân Vũ Kim Lộc, công ty Ỷ Vân Hiên chuyên lo phục trang mũ mão và nhiều sự đóng góp khác. Ngoài Diễm My, Phượng Khấu còn có sự góp mặt của Hồng Đào, Thành Lộc, Jun Phạm, Trịnh Tú Trung.