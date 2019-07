Có bạn trai đại gia nhưng Diễm My 9X lại không muốn dựa dẫm

Khi thành công trong lĩnh vực điện ảnh, Diễm My chính thức lấn sân sang con đường kinh doanh. Mặc dù là người nổi tiếng nhưng bản thân Diễm My cũng gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh. Diễm My cho biết cô không nhận bất kì sự hỗ trợ vốn nào từ bạn trai mà anh ấy là người giúp cô vững tin và hỗ trợ những kiến thức về tài chính, xoay vòng vốn ra sao.