"Crash Landing On You": Hyun Bin đóng phim dưới trời tuyết lạnh giá nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời

Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) là dự án được trông chờ đã lâu vì đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi quyền lực Hyun Bin - Son Ye Jin. Bất chấp việc vấp phải không ít ý kiến trái chiều do nội dung có khuynh hướng lãng mạn hóa hình tượng người lính Bắc Hàn, bộ phim vẫn đang là "ngựa chiến" dẫn đầu đường đua phim Hàn tháng 1 khi vượt trội cả về rating lẫn độ hút truyền thông dù chỉ mới lên sóng 6 tập đầu tiên.

Trong khi người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ phim thì việc nhà sản xuất bất ngờ công bố hoãn chiếu do thời tiết không thuận lợi cho diễn viên thực hiện các cảnh quay đã khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối vì phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể thưởng thức bộ phim.

Crash Landing On You vốn là bộ phim được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, tức là quay đến đâu, chiếu đến đó, thế nên nhà sản xuất cũng đang rất gấp rút để thực hiện các cảnh quay để phim không bị ngắt quãng quá lâu. Tuy nhiên điều kiện thời tiết xấu tiếp tục là nguyên nhân khiến fan vô cùng lo lắng.



Cụ thể mới đây nhất, hình ảnh Hyun Bin mặt nhăn nhó đi dưới trời tuyết tại địa điểm quay Crash Landing On You bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến người hâm mộ vô cùng xót xa cho sức khỏe của nam diễn viên cũng như ekip đoàn làm phim.

Có thể thấy tuyết đang rơi rất dày, tuy nhiên Hyun Bin và ekip vẫn đang tích thực hiện các cảnh quay đúng như kế hoạch mà đài tvN đã đề ra.

Fan xót xa trước hình ảnh Hyun Bin đội tuyết ở phim trường Crash Landing On You.

Trước đó theo như tiết lộ từ nhân viên đoàn làm phim, bối cảnh ở Triều Tiên trong phim đều là những cảnh được phục dựng ở nơi vùng núi xa xôi của Nam Hàn, điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, sương muối rất nhiều khiến các cảnh quay liên tục bị hoãn vì giá lạnh. Thậm chí, có người trong đoàn còn than vãn muốn đạo diễn cho về nhà vì trời giá lạnh.



Nhân viên đoàn phim từng tiết lộ phải quay phim trong sương muối lúc nửa đêm.

Có thể thấy để có được những cảnh quay chân thực, gần gũi nhất về cuộc sống của những người lính Bắc Hàn, ekip Crash Landing On You đã bỏ rất nhiều công sức, mồ hôi để hoàn thành bộ phim đúng như tiến độ. Hy vọng với những nổ lực này, bộ phim sẽ tiếp tục nhận được sự yêu mến của khán giả để xứng đáng với những công sức mà ekip bỏ ra.

Đón xem những tập tiếp theo của Crash Landing On You sẽ phát sóng vào lúc 20g00 (giờ Việt Nam), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên đài tvN.