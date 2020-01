Trùm cuối cameo phim "Crash Landing On You" gọi tên Kim Soo Hyun: Hyun Bin và Son Ye Jin sắp gặp thêm rắc rối?

Cho đến thời điểm hiện tại, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) gần như không có đối thủ "sánh vai" khi sở hữu cốt truyện hấp dẫn cùng dàn diễn viên có tên tuổi, và nổi bật trong số đó là bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin.

Trong khi cộng đồng "mọt phim" đang nóng lòng chờ đợi những diến biến tiếp theo, mới đây nhà sản xuất Crash Landing On You lại khiến các fan của bộ phim vỡ òa khi thông báo Kim Soo Hyun sẽ làm cameo đặc biệt trong những tập phát sóng tới đây.

Thông tin Kim Soon Hyun sẽ góp mặt trong Crash Landing On You được xác nhận trên tờ DongA.

Được biết sự góp mặt đặc biệt của Kim Soo Hyun trong phim được tạo nên thông qua mối quan hệ của nam diễn viên với biên kịch Park Jieun - tác giả của siêu phẩm Vì sao đưa anh tới, từng giúp tên tuổi "cụ giáo" Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao Hallyu nổi tiếng trên toàn châu Á.

Theo như phía nhà sản xuất, thời lượng hay vai diễn của Kim Soo Hyun trong Crash Landing On You hiện tại chưa thể tiết lộ, tuy nhiên anh chàng sẽ có tác động đến cặp đôi chính là Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin).

Kim Soo Hyun.

Sự xuất hiện của Kim Soo Hyun trong phim sẽ có tác động gì đến cặp đôi chính Jung Hyuk và Se Ri?

Hồi tháng 9 năm ngoái, Kim Soo Hyun cũng đã góp mặt với vai trò cameo trong siêu phẩm Hotel Del Luna khi trở thành ông chủ kế nghiệp khách sạn của Jang Man Wol (IU). Mặc dù màn xuất hiện khá chớp nhoáng, tuy nhiên nam diễn viên vẫn dễ dàng "gây bão" khi lọt top trending trên Naver ngay trong tập cuối của bộ phim.

Tạo hình nhân vật của Kim Soo Hyun trong Hotel Del Luna.

Màn cameo của Kim Soo Hyun "gây bão" diện rộng dù thời lượng xuất hiện trong tập cuối là vô cùng ít ỏi.

Crash Landing On You đang đi tới gian đoạn căng thẳng khi mối quan hệ của Jung Hyuk và Se Ri liên tục bị cản trở bởi những nhân vật phản diện như Seo Dan, Seung Joon và Jo Chul Kang. Liệu rằng, biên kịch Park Jieun sẽ nương tay cho Se Ri và Jung Hyuk hay cả hai sẽ phải đối mặt với những thử thách nào phía trước, nhất là khi nhân vật của Kim Soo Hyun cũng chuẩn bị xuất hiện? Đón xem những diễn biến tiếp theo của Crash Landing On You sẽ được phát sóng vào lúc 20g00, thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.