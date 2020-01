BLACKPINK của năm 2019: Thành tích đi liền với scandal, trở thành nữ hoàng theo chuẩn "con nhà giàu vượt khó"

Nhắc đến Kpop năm 2019, chắc chắn người hâm mộ không thể nào quên cái tên BLACKPINK. Cùng với những bản hit đình đám của mình, các cô gái nhà YG đã thực sự mang đến một năm tuyệt vời với vô số thành công và dấu ấn trong âm nhạc.

3 năm, 1 chặng đường âm nhạc chưa bao giờ là dễ dàng đối với BLACKPINK, bởi con đường mà các cô gái đi qua chẳng trải đầy hoa hồng. Bệ phóng YG Entertainment là lợi thế nhưng cũng là áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của 4 người con gái còn đang độ tuổi đôi mươi.

Những vinh quang họ mà có được ở thời điểm hiện tại, chẳng duy nhất đến từ danh hiệu "công chúa ngậm thìa vàng" mà đó còn là sự đánh đổi. Nhìn lại một năm trôi qua, BLACKPINK đã trải qua không ít "sóng gió", tuy nhiên "quả ngọt" mà nhóm gặt hái cũng lớn lao vô cùng.

Những bản hit trăm triệu view khuynh đảo thị trường âm nhạc thế giới

Năm 2019 được coi là một năm hoạt động khá chăm chỉ với các thành viên BLACKPINK, khi cả nhóm đều tất bật với các dự án. Tiêu biểu nhất trong số đó phải kể đến việc hoàn thành mini album thứ 2 có tên Kill This Love được ra mắt vào ngày 4/4/2019.

Ngoại trừ Ddu-Du Ddu-Du là bản hit ra mắt năm 2018, mini album thứ 2 của BLACKPINK còn chứa 2 ca khúc làm khuynh đảo thị trường Kpop đó là Kill This Love và Forever Young. Ngay từ khi phát hành, cả hai ca khúc này đã khiến người hâm mộ chao đảo bởi hình ảnh đẹp, chất nhạc bắt tai đậm chất BLACPINK và chuỗi thành tích nối dài, trước tiên là ở mặt trận YouTube.

Kill This Love - BLACKPINK

Forever Young - BLACKPINK

Xét riêng thành tích trên YouTube, chỉ sau 24 tiếng đầu tiên phát hành, Kill This Love đã cán mốc 56,7 triệu view, vượt mặt thành tích Thank You, Next của Ariana Grande để trở thành MV có lượng xem lớn nhất trong 1 ngày. Đây cũng là MV đạt 10 triệu view nhanh nhất trong lịch sử YouTube chỉ sau 4 giờ 13 phút phát hành.

Kill This Love giúp BLACKPINK đạt được thành tích MV có lượt xem cao nhất trong vòng 24 giờ trên YouTube.

Bên cạnh đó, ca khúc beside - Forever Young cũng leo lên đỉnh các BXH âm nhạc lớn nhỏ tại Hàn Quốc và quốc tế, bao gồm cả Billboard. Giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên làm được điều này.

Billboard vinh danh thành tích Kill This Love của BLACKPINK.

Trong năm 2019, mini Album Kill This Love đã thật sự đem về những chuỗi dài kỷ lục cho BLACKPINK trên đấu trường quốc tế. Mới đây nhất, theo số liệu thống kê từ các bảng xếp hạng trên thế giới gồm Billboard, Gaon, QQ Music, Kugou, Kuwo và Oricon, mini album Kill This Love cũng đã chính thức bán được hơn 1 triệu bản thuần trên toàn cầu.



Ngoài ra, vào hồi tháng 11 vừa qua, MV đình đám Ddu-Du Ddu-Du cũng đã chính thức vượt qua cột mốc 1 tỷ lượt xem, trở thành MV đầu tiên và duy nhất của một nhóm nhạc Kpop tính đến hiện tại làm được điều này, cho thấy âm nhạc mà BLACKPINK mang đến là rất "gây nghiện".



BLACKPINK là nhóm nhạc Kpop đầu tiên có MV đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube.

Vực dậy YG sau chuỗi ngày dài tăm tối với hàng loạt scandal

Năm 2019 được xem là "năm hạn" của YG khi hàng loạt nghệ sĩ như Seungri (BIGBANG), B.I (iKON) hay chủ tịch Yang Hyun Suk vướng phải hàng loạt cáo buộc. Chính bởi việc có quá nhiều scandal bủa vây mà giá cổ phiếu của YG giảm mạnh đến hơn 40% kể từ khi những bê bối bị phanh phui. Chưa dừng lại ở đó, khoản nợ 61,15 tỉ won từ LVMH cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch tái xuất của các nghệ sĩ chung công ty đều gặp chung tình trạng "đóng băng".

Chính vì điều đó, BLACKPINK trở thành át chủ bài duy nhất giúp YG vực dậy sau chuỗi ngày dài thua lỗ.

Với 38.130.043$ (gần 886 tỷ VNĐ) kiếm được tại world tour BLACKPINK IN YOUR AREA, girlgroup 4 thành viên đã gồng gánh hoàn toàn cho YG và giúp công ty này vực dậy ngay ở thời điểm "chạm đáy".

Vào thời điểm YG gần như vỡ nợ, BLACKPINK chính là át chủ bài duy nhất vực dậy công ty này.

BLACKPINK Mỹ tiến thành công: Dấu ấn đẳng cấp từ girlgroup hàng đầu Kpop

Dù phải vật lộn trong cơn bão scandal và mất dần hình ảnh trong mắt công chúng nhưng vẫn cần dành một lời khen cho YG khi công ty đã đầu tư và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự kiện Mỹ tiến của BLACKPINK. với màn chào sân tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella diễn ra hồi đầu tháng 4/2019, thu hút hơn 250.000 khán giả tham dự.

Tầm quan trọng của sự kiện Coachella quả thật là tấn áp lực đè nặng lên vai các nữ idol bởi nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn trong hành trình Mỹ tiến của BLACKPINK đồng thời dập tắt những lời nghi ngại hay mỉa mai của công chúng. Nhưng nếu không thuận lợi thì tương lai của cả nhóm và YG sẽ trở nên mù mờ hơn bao giờ hết.



Ý thức được điều đó, girlgroup đã biến những áp lực, khó khăn thành động lực để cống hiến toàn bộ khả năng của mình. Cả 4 thành viên đều bung hết năng lượng để vừa giữ thần thái cuốn hút, thực hiện vũ đạo máu lửa vừa khuấy động không khí mà vẫn hát live mượt mà. Đó chính là yếu tố quan trọng nhất giúp nhóm hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn "để đời" trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả quốc tế.

BLACKPINK khuấy động "chảo lửa" Coachella bằng bản hit Kill This Love

Khán giả Mỹ đọc fanchant vang dội ngay trong tiết mục của BLACKPINK

Nổi tiếng đi kèm với tai tiếng, BLACKPINK không thiếu những ồn ào

Danh tiếng lên cao là thị phi cũng dâng lên tới tấp, điều này quả thật không sai đối với BLACKPINK khi nhóm liên tục vướng vào rất nhiều thị phi, tranh cãi.

Đầu tiên phải kể đến việc YG "push" Jennie quá nhiều khiến người hâm mộ cảm thấy bất công đối với những thành viên tài năng còn lại. Tuy nhiên, fan càng lên tiếng bao nhiêu thì YG lại càng thờ ơ bấy nhiêu khiến làn sóng tranh cãi ngay trong nội bộ fandom càng thêm dữ dội.

Chưa dừng lại ở đó, việc Jennie bị khui đang hẹn hò với KAI (EXO) dù mới ra mắt chưa đầy 3 năm cũng đã khiến cho nhiều người có cái nhìn tiêu cực về Jennie cũng như YG khi quản lý idol quá lỏng lẽo.

Jennie hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau khi công khai hẹn hò với KAI (EXO).

Trong khi nội bộ fandom liên tục xảy ra "chiến tranh" thì BLACKPINK tiếp tục vướng phải tranh cãi với bộ ảnh bị cho là nhạy cảm.

Nhiều netizen cho rằng, loạt ảnh của nhóm được YG tung ra miêu tả vẻ ngoài của người phụ nữ bị bạo hành gia đình và BLACKPINK đã biến thực trạng đáng lên án thành concept chụp hình, chẳng khác gì là đang cổ vũ, khiến nhóm hứng chịu vô số lời chỉ trích.

Bộ ảnh bạo lực của BLACKPINK đã khiến cho các cô gái gặp rất nhiều lời chỉ trích.

Tình yêu từ người hâm mộ, BLACKPINK chắc chắn sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa

Dù gặp phải rất nhiều những khó khăn, tuy nhiên phải công nhận một điều rằng, cộng đồng fan của BLACKPINK rất yêu thương thần tượng. Dù hay chiến tranh nội bộ nhưng khi các cô gái bị ảnh hưởng bởi những tác nhân nào không đúng thì họ sẽ cùng nhau đứng lên bênh vực cho thần tượng.

YG không cho BLACKPINK comeback, họ sẵn sàng kêu gọi 4 cô nàng rời bỏ công ty hay cho đến tin đồn bán ế vé ở quê nhà, cộng đồng Blink cũng đứng ra làm sáng tỏ. Ngoài ra, khi scandal ập đến, BLACKPINK luôn chọn cách đối diện chứ không trốn tránh. Họ biến những khó khăn làm động lực để tự mình tốt lên và chứng tỏ điều đó qua từng sân khấu, từng sản phẩm.

BLACKPINK vượt qua khó khăn bằng cách đối mặt chứ không hề né tránh.

Không êm đềm như thuở mới debut, BLACKPINK đã trải qua một năm đầy sóng gió với nhiều biến cố tưởng chừng như chẳng thể vượt qua. Tuy nhiên sau những khó khăn ấy, các cô gái đã vùng dậy đầy kiêu hãnh với những thành tích đáng ngưỡng mộ mà mọi nhóm nhạc Kpop đều phải ao ước.

BLACKPINK sẽ còn một chặng đường dài phía trước cần phải chinh phục. Tuy nhiên với niềm tin và sự ủng hộ của người hâm mộ, chắc chắn nhóm sẽ còn làm được những điều tuyệt vời hơn thế trong năm tới.