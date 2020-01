Tạm hoãn phim, "Crash Landing On You" an ủi fan bằng bộ ảnh siêu điển trai của Hyun Bin trong quân phục

Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) là bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua. Sở hữu nội dung phim hấp dẫn, Crash Landing On You dễ dàng chinh phục khán giả nhờ vào dàn diễn viên đầy thực lực.

Đặc biệt, vai diễn Jung Hyuk của Hyun Bin đã thực sự chiếm trọn sự yêu thích của khán giả nhờ vào phần diễn xuất đầy tài tình. Ngoài ra, khuôn mặt vô cùng điển trai của Hyun Bin cũng luôn là chủ đề được khán giả nhắc đến.

Trong khi chờ đợi ekip đoàn làm phim thực hiện các cảnh quay tiếp theo, mới đây nhà sản xuất đã tung ra bộ ảnh siêu xịn của Hyun Bin trong bộ quân phục người lính Bắc Hàn. Không còn là một chàng thư sinh Kim Joo Won trong Khu Vườn Bí Mật cách đây 9 năm, Hyun Bin trong Crash Landing Landing On You đã lột xác hoàn toàn, trở thành một người đàn ông đầy chững chạc, lịch lãm.

Loạt ảnh siêu điển trai của Hyun Bin trong phim Crash Landing On You vừa được nhà sản xuất tung ra.

Trong tập 6 mới đây, khán giả được phen choáng ngợp lẫn "thót tim" với màn hành động cực ngầu của đại úy Lee Jung Hyuk (Hyun Bin) nhằm giải cứu nữ chính Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Là đại úy luôn có "kẻ đón, ngươi đưa", thế nhưng vì Se Ri, Jung Hyuk đã tự mình chuẩn bị hết tất thẩy những thứ cần thiết chỉ để bảo vệ "người thương" được an toàn.

Hình ảnh Jung Hyuk tự tay sửa sang lại chiếc xe ô mô trước khi hộ tống Se Ri ra đến sân bay được nhà sản xuất tung ra.

Nụ cười tỏa nắng của Jung Hyuk khiến người xem không khỏi liêu xiêu vì quá đẹp trai.

Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất cũng tung ra loạt ảnh Jung Hyuk một thân, một mình đương đầu với bọn cướp ngay trong khu chợ mình đang sống.

Chẳng cần súng hay dao gây sát thương, Jung Hyuk với bản lĩnh của người lính được rèn giũa trong môi trường quân đội khắc nghiệt vẫn có thể tay không quật ngã hàng loạt tên cướp để bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.

Jung Hyuk siêu ngầu khi tay không quật ngã hàng loạt tên cướp bặm trợn.

Đón xem những tập tiếp theo của Crash Landing On You (Hạ Cánh Nơi Anh) sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.