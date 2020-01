"Crash Landing On You": Đâu riêng gì Hyun Bin, dàn "cô chú Bắc Hàn" cũng đang khiến khán giả phát cuồng

Với rating ngày một tăng mạnh, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đang là phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích nhất hiện nay.

Bên cạnh chuyện tình đầy ngang trái của anh lính Bắc Hàn Jung Hyuk (Hyun Bin) và cô nàng tài phiệt Nam Hàn - Se Ri (Son Ye Jin) đốn tim người xem, dàn diễn viên phụ - hội "cô chú Bắc Hàn" với lối diễn đầy mặn mà, hài hước cũng đang nhận được sự yêu thích của khán giả.

Tuy nhiên nếu như không để ý, nhiều khán giả sẽ rất khó phát hiện đây chính là những diễn viên từng góp mặt trong những bộ phim Hàn nổi tiếng trước đây. Mãi cho đến khi nhà sản xuất tiết lộ "profile" nhân vật, khán giả mới tá hỏa khi nhận ra đây đều là người quen.

Hội "cô chú Bắc Hàn" trong Crash Landing On You đang nhận được sự yêu thích của khán giả.

Jang Hye Jin chính là cái tên khiến người xem phải giật mình khi trước đây nữ diễn viên đã từng xuất hiện trong bom tấn điện ảnh Ký Sinh Trùng với vai diễn là vợ của ông Park Chung Sook trong một gia đình nghèo khó. Tuy nhiên khi xuất hiện trong Crash Landing On You, Jang Hye Jin "một bước lên mây" trở thành mẹ của Seo Dan - bà Go Myeong Eun, một người phụ nữ giàu có, cùng với gu thời trang không giống ai.

Với tính cánh hài hước cùng cuộc sống đầy sang chảnh, mẹ của Seo Dan khiến khán giả không nhận ra khi trước kia cô từng mang thân phận nghèo khó trong Ký Sinh Trùng.

Kim Sun Young cũng là cái tên khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên khi góp mặt trong Crash Landing On You cùng vai diễn Na Wol Sook.

Trước đó, khi xuất hiện trong phim Khi cây trà trổ hoa, Wol Seok (Kim Sun Young) từng khiến khán giả nổi điên vì liên tục gây khó dễ cho nữ chính Dong Baek (Gong Hyo Jin), tuy nhiên trong Crash Landing On You, Na Wol Sook lại được lòng khán giả nhờ tính cách tưng tửng.

Na Wol Sook (Kim Sun Young) trong Crash Landing On You cũng từng mang thân phận rất đặc biệt trong phim Khi cây trà trổ hoa.

Park Myung Hoon trong vai Go Myeong Sok - chú của Seo Dan cũng đang là cái tên được nhiều khán giả yêu thích khi góp mặt trong Crash Landing On You vì hài hước không thua gì Go Myeong Eun (Jang Hye Jin). Tuy nhiên, trước khi trở thành "ông chú" bên ngoài thì lịch lãm, bên trong có rất nhiều tiền, Park Myung Hoon từng là gã chồng nghèo, có vợ làm giúp việc trong phim điện ảnh Ký Sinh Trùng.

Chán làm anh chồng nghèo khó trong Ký Sinh Trùng, Park Myung Hoon giờ đây đã là em trai của một nữ đại gia người Bắc Hàn trong phim Crash Landing On You.

Cái tên cuối cùng mà nhà sản xuất giới thiệu trong hội "cô chú Bắc Hàn" đang được khán giả chú ý chính là đồng chí Young Ae do Kim Jung Nan thủ vai. Góp mặt trong Crash Landing On You, Young Ae được hội chị em trong làng cung phụng, hết lời tung hô vì là vợ của đại tá. Thế nhưng trước kia, thân phận của Kim Jung Nan trong Sky Castle lại rất thê thảm khi đất diễn đã ít lại bị biên kịch cho tự sát.

Mặc dù mang thân phận là vợ đại tá nhưng Kim Jung Nan cũng rất chịu chơi với hội chị em trong khu phố khiến khán giả yêu thích.

Ngay sau màn giới thiệu thân phận của dàn diễn viên phụ trong Crash Landing On You, khán giả không khỏi ngạc nhiên trước màn "lột xác" không tưởng của hội "cô chú Bắc Hàn". Nhiều người hi vọng trong những tập tiếp theo, dàn diễn viên phụ sẽ có thêm đất diễn để mang đến tiếng cười cho khán giả khi theo dõi Crash Landing On You.

Khán giả gần như không nhận ra "thân phận" của dàn diễn viên trước khi tham gia Crash Landing On You.

Đón xem những tập tiếp theo của Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) sẽ được phát sóng vào lúc 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh tvN.