"Zoro tóc xanh" bản Việt mặc áo lưới uốn éo, khoe khuôn ngực cơ bắp khiến fangirl đổ rạp

Từ khi One Piece phiên bản live-action lên sóng Netflix, cái tên Mackenyu - nam diễn viên Nhật Bản vào vai Roronoa Zoro đã trở thành cơn sốt toàn cầu. Với thân hình cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc xanh đặc trưng và thần thái lạnh lùng, chàng kiếm sĩ đã khiến hàng nghìn cô gái trên thế giới phải gục ngã. Ngay tại Việt Nam, fan hâm mộ cũng nhanh chóng tìm ra một trai đẹp sở hữu những yếu tố "ngon nghẻ" không kém Mackenyu chính là Jun Phạm.

Từ chuyện sở hữu body cơ bắp lực lưỡng đến việc từng có thời gian để mái tóc xanh neon nổi bật, bên cạnh đó nam ca sĩ còn là người yêu thích và theo đuổi phong cách Nhật Bản - hội tụ đầy đủ những yếu tố trên, nhiều fan hâm mộ Việt Nam đã phát hiện: không ai khác, Jun Phạm chính là cái tên xứng đáng nhất với danh xưng "Zoro Việt Nam".

Khi cơn sốt Zoro phiên bản One Piece live-action tràn về, người hâm mộ Việt Nam nhanh chóng đưa Jun Phạm thời tóc xanh trở lại "đọ sắc" với nam diễn viên Nhật Bản (Ảnh Threads)

Mới đây trong một show diễn, cựu thành viên 365 chọn cho mình chiếc áo lưới đen nửa kín nửa hở, thiết kế mà chỉ cần một chút sơ suất cũng dễ rơi vào cảnh thảm họa thời trang, nhưng với Jun Phạm, đó lại là cơ hội để khoe trọn vẹn thành quả từ những giờ tập gym không ngừng nghỉ. Áo lưới xuyên thấu để lộ từng đường cơ rõ nét trên ngực và bụng, kết hợp với những động tác vũ đạo uốn lượn, Jun Phạm đã khiến hội fangirl "đổ rạp" ngay tại chỗ, các bình luận "không thở được" xuất hiện ngập tràn dưới các hình ảnh, video.

Nếu Mackenyu khiến fan mê mẩn với thân hình săn chắc của một kiếm sĩ, thì Jun Phạm cũng không hề thua kém với bộ cơ bụng 6 múi rõ nét, vai rộng, ngực dày và cánh tay cuồn cuộn cơ bắp nét căng là thành quả của vô số giờ đồng hồ chiến đấu với tạ và máy tập. Nhìn vào những bức ảnh gym mà Jun Phạm thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân, ai cũng phải thừa nhận anh đã nghiêm túc đầu tư cho thân hình đến từng centimet, không chỉ để duy trì ngoại hình mà còn để chuẩn bị thể lực cho những màn trình diễn đầy năng lượng trên sân khấu.

Cả "Zoro" Mackenyu hay Jun Phạm đều không ngại khoe body mình đã vất vả tập luyện. Nếu Mackenyu thường xuyên cởi trần trên màn ảnh, thì Jun Phạm cũng không ngại diện những outfit “hở bạo” để thể hiện thành quả mồ hôi nước mắt (Ảnh IGNV, Threads).