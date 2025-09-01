Zara Việt Nam lẳng lặng tăng giá, ai kịp chốt đơn mấy món hot thì xin chúc mừng

Zara Việt Nam bất ngờ tăng giá

Zara Việt Nam vừa bất ngờ có đợt điều chỉnh giá bán vào cuối tháng 8 này, tăng trung bình 6% mỗi sản phẩm. Lấy ví dụ cụ thể là những thiết kế ren đang on-trend rầm rộ thời gian qua: với chiếc Camisole Top, giá được niêm yết tại hệ thống Zara vừa lên mức 1.699.000 đồng - tăng 100.000 đồng so với giá bán từ giữa tháng 8 trở về trước. Tương tự mẫu đầm dây Crochet Strappy Dress cũng vừa tăng thêm 200.000 đồng, đưa giá bán từ mức 2.999.000 lên 3.199.000.

Bên cạnh việc tăng giá bán của các sản phẩm phổ thông, danh mục thời trang của Zara cũng ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có giá bán cao vượt trội, nằm xen kẽ những item có giá bán cơ bản của hãng.

Dễ thấy nhất là ở danh mục đồ da, những mẫu jacket da lộn đang được Zara trình làng mùa Thu Đông hiện tại có nhiều item có giá bán từ "đầu 5" trở lên, được sắp xếp ngẫu nhiên bên cạnh những mẫu áo cơ bản dưới 2 triệu đồng. Trong đó một thiết kế limited edition có giá lên đến 10.999.000 hiện đã sold out.

Xét qua bộ sưu tập kỷ niệm 50 năm thành lập Zara đang được phát hành. Đây là collection gây ấn tượng khi lựa chọn chủ đề tối giản với chỉ 2 màu trắng đen chạy xuyên suốt toàn bộ các thiết kế. Với 49 looks được phối sẵn, Zara đưa ra gợi ý cho khách hàng kết hợp từ 2-4 items/outfit. Mỗi set đồ hãng cũng cài cắm ít nhất 1 sản phẩm có giá bán trung bình cao, đi cùng những item giá thấp hơn.

Ví dụ, một set đồ casual wear với áo t-shirt giá tới tận 3.199.000 sẽ đi cùng túi đeo vai 1.099.000, "key item" sẽ là một chiếc quần da giá 5.999.000. Một look formal hơn có điểm nhấn là áo blazer 5.299.000 sẽ cân bằng lại cho chiếc tank top bình dân mix bên trong giá chỉ 599.000.

Zara bỗng dưng tăng giá, bán cả hàng cao cấp có phải là ngẫu nhiên?

Những điều chỉnh về giá và việc ra mắt những sản phẩm cao cấp này nằm trong chiến thuật tiến vào phân khúc cao cấp mà Zara đã triển khai từ 2023. Đầu năm 2024, truyền thông quốc tế từng đưa ra nhiều phân tích về "hiện tượng lên đời" của Zara, xoay quanh những chiếc jacket bằng da thật có giá bán lên đến 699 USD (khoảng 18 triệu) của thương hiệu này ở thời điểm đó.

Những sản phẩm này của Zara có thể được so sánh với các thương hiệu xa xỉ bình dân và tầm trung như Michael Kors hay Coach. Mặc dù chỉ bằng một phần nhỏ giá của các thương hiệu cao cấp, nhưng những sản phẩm ngày càng đắt đỏ của Zara đã gây ra nhiều tranh cãi trên MXH nước ngoài. Người tiêu dùng Trung Quốc bình luận trên Xiaohongshu rằng họ không còn nhận ra Zara mà mình từng quen thuộc khi thấy mức giá choáng.

Zara không phải là thương hiệu thời trang nhanh duy nhất nhắm đến phân khúc cao cấp những năm gần đây. Cos - thương hiệu thuộc tập đoàn H&M, liên tục lọt vào Top 10 của BXH Lyst cũng là cái tên đang theo đuổi chiến lược này.

Theo như ông Aurelien Rigart, đồng sáng lập IT Consultis - một công ty tư vấn tại Trung Quốc cho biết, Zara không nhất thiết phải hướng tới mục tiêu cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu xa xỉ bình dân như Michael Kors. Bởi mục tiêu chính của họ nằm ở việc gia tăng "Giá bán trung bình mỗi sản phẩm (AUR)" và "Giá trị giao dịch trung bình (AVT)" đối với nhóm khách hàng trung thành.

Do đó, thay vì chỉ tập trung vào chinh phục người tiêu dùng của phân khúc xa xỉ bình dân, Zara tìm cách tận dụng tệp khách hàng rộng lớn sẵn có và mức độ nhận diện thương hiệu của mình, để thúc đẩy tăng trưởng trong phân khúc cao cấp.

Bằng cách tung ra những sản phẩm có mức giá cao như áo khoác da giá chục triệu đồng, Zara cũng đang bắt nhịp với xu hướng "quiet luxury" vốn đang giúp các thương hiệu như Brunello Cucinelli bùng nổ doanh số. Với mức giá dễ tiếp cận hơn, Zara có thể phục vụ nhóm khách hàng sành điệu, muốn theo đuổi xu hướng xa xỉ tinh tế mà không phải trả mức giá quá đắt đỏ như các thương hiệu chuyên trị phân khúc này.

Tuy nhiên, sự thành công của chiến lược "cao cấp hoá" còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu những sản phẩm cao cấp của Zara không mang lại giá trị cảm nhận xứng đáng với mức giá của chúng, thương hiệu sẽ dễ nhận phản ứng tiêu cực.