Mùa thu với những buổi sáng se lạnh và buổi trưa đầy nắng luôn khiến chị em phân vân: Mặc gì, đi giày gì để vừa thoải mái vừa sành điệu? Nếu mọi năm boots gần như là “ngôi sao” của mùa, thì năm nay, xu hướng đã đổi khác. Fashionista đồng loạt “quay xe” sang giày Đức - kiểu giày thể thao cổ điển đến từ Đức. Nhẹ nhàng, dễ phối, không kén tuổi, lại tạo cảm giác năng động thanh thoát, giày Đức đang dần thay thế boots để trở thành item “must-have” trong tủ đồ. Phối cùng quần hay váy đều đẹp, đôi giày này hứa hẹn mang lại diện mạo trẻ trung, thời thượng cho mùa thu 2025.

Sức hút của giày Đức hơn hẳn boots

Lý do 1: Đơn giản, dễ phối, hợp với mọi lứa tuổi

Khác với boots buộc dây cầu kỳ, giày Đức có thiết kế gọn gàng, tiện lợi, xỏ vào là đi, không mất thời gian. Không hề kén tuổi, từ đôi mươi đến trung niên đều có thể diện đẹp, vừa trẻ trung lại không kém phần thanh lịch.

Lý do 2: Boots “phổ biến quá mức”, giày Đức mới là sự khác biệt

Thu đông, boots xuất hiện khắp mọi nơi, dễ gây cảm giác “đụng hàng” và nặng nề. Giày Đức thì ngược lại: Nhẹ, êm, đế cao su chống trượt, vừa tiện dụng vừa mang đến cảm giác mới mẻ. Đặc biệt, đi lâu không bị mỏi hay gò bó.

Cách chọn giày Đức chuẩn đẹp

Tips 1: Dựa vào dáng chân để chọn mũi giày

Giày Đức thường có mũi tròn kiểu hạnh nhân, ôm vừa chân mà không gây khó chịu. Đây chính là ưu thế so với boots mũi nhọn, vốn dễ kén dáng chân và gây đau khi đi lâu.

Tips 2: Đế giày vừa phải, khoảng 3cm là lý tưởng

Đế quá mỏng khiến chân trông ngắn, đế quá dày lại nặng nề. Giày Đức đế khoảng 3cm vừa giúp hack dáng, vừa đảm bảo sự thoải mái, trẻ trung mà vẫn có độ cao tôn dáng.

Tips 3: Chọn màu cơ bản, tránh quá nhiều họa tiết

Màu đen – trắng – xám hay phối màu đen trắng là lựa chọn an toàn, vừa dễ mix với mọi outfit, vừa tạo cảm giác tinh tế, hiện đại. Các màu quá nổi hay họa tiết graffiti dễ khiến set đồ mất đi sự thanh lịch.

Mix & match giày Đức cực chuẩn

Công thức 1: Tạo khoảng hở để outfit bớt nặng nề

Đầu thu, thời tiết dễ khiến bạn mặc kín từ đầu đến chân. Đừng quên để lộ một chút da như cổ tay, mắt cá chân hay xương quai xanh khi phối với giày Đức, tổng thể sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Công thức 2: Nhấn eo để tối ưu tỷ lệ cơ thể

Với chị em sợ lùn hoặc ngại trông thô, hãy phối giày Đức cùng high-waist skirt hoặc quần cạp cao. Thêm một chiếc thắt lưng hoặc sơ vin gọn gàng sẽ giúp “ăn gian” chiều cao, kéo dài đôi chân.

Công thức 3: Thêm phụ kiện tinh tế

Mũ, khăn lụa, kính râm, túi xách hay khuyên tai, chỉ cần 2-3 phụ kiện hợp lý là đủ để outfit thêm điểm nhấn. Giày Đức tuy đơn giản nhưng khi phối cùng phụ kiện, hiệu quả thời trang sẽ tăng gấp bội.

Tự tin bỏ qua boots trong mùa thu này, bạn sẽ thấy giày Đức không chỉ thoải mái, dễ đi mà còn mang đến phong cách thời thượng, trẻ trung. Dù mix cùng váy hay quần, đôi giày này đều giúp outfit của bạn vừa cá tính vừa tinh tế, đủ sức “ghi điểm” trong bất cứ hoàn cảnh nào.