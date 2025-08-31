Zara độ này làm đồ ren đẹp đỉnh, mặc vào thấy gầy liền!

Ren mềm kết hợp lụa hay satin bóng đang trở thành "combo quyền lực" phủ sóng khắp mạng xã hội, chiếm trọn spotlight trong những bức hình hay clip khoe street style của hội gái xinh trên thế giới. Từ áo hai dây (camisole), slip dress cho đến những set đồ layering đều khiến nhiều tín đồ thời trang mê mẩn khi mang đầy vẻ nữ tính, gợi cảm nhưng vẫn giữ được độ sang chảnh cần có.

Bắt sóng xu hướng cực nhanh, Zara đã trình làng loạt thiết kế đẹp đến bất ngờ. Với kiểu dáng gợi cảm vừa đủ lại dễ dàng mix match theo nhiều phong cách khác nhau, những món đồ đắp ren của Zara nhanh chóng trở thành "must-have item" trong tủ đồ của mọi cô gái.

Những chiếc áo hay váy đắp ren đang siêu viral khắp mạng xã hội của Zara.

Điểm chung của loạt thiết kế này là chất liệu satin óng ả, có độ rủ mềm, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể. Điểm nhấn chú trọng vào phần ren được đặt tinh tế tại cổ áo, gấu áo và chạy dọc thân, vừa gợi cảm vừa tạo hiệu ứng thị giác khiến vóc dáng trở nên mềm mại, mảnh khảnh hơn.

Try on đồ ren tại store Zara.

Áo hai dây ren vạt lệch là món đồ hot nhất trong chùm đồ ren năm nay của Zara. Mẫu áo này là lựa chọn lý tưởng cho street style hàng ngày, khi bạn có thể phối cùng quần jeans, chân váy midi hoặc thậm chí là layer bên trong blazer hay sơ mi, kiểu nào cũng đẹp xịn cả.

Mẫu áo hai dây lụa ren của Zara cực dễ mix&match, từ thanh lịch khi phối cùng chân váy lụa đến trẻ trung năng động với các thể loại quần. Item này hiện được bán với giá 1.599.000 VNĐ.

Mẫu áo này đặc biệt phù hợp với những cô nàng dáng chữ nhật hoặc vai nhỏ bởi đường ren chéo tạo hiệu ứng đường cong rất hiệu quả. Với những nàng có vòng một đầy đặn, nên chọn tăng một size để phần ren ôm vừa vặn, không bị kéo căng. Người có vóc dáng quả lê hay vai rộng có thể ưu tiên tông đen để phù hợp tỷ lệ cơ thể.

Những mẫu áo đắp ren của Zara ghi điểm ở sự đa năng, biến hóa theo từng cách phối. Bạn hoàn toàn có thể dễ dàng mix những chiếc áo này theo phong cách trẻ trung, thoải mái cho những buổi dạo phố.

Trong khi đó, slip dress ren lại là "vũ khí thu hút" cho những buổi tiệc tối hay chuyến du lịch biển: diện trọn bộ cùng sandal quai mảnh và clutch ánh kim để đi party, hoặc mix với giỏ cói, dép lê và cardigan mỏng để ra biển. Với mẫu váy này, bạn hoàn toàn có thể mặc không để thể hiện đúng vẻ gợi cảm hoặc mix cùng quần jeans, quần suông để thêm phần hay ho, phù hợp với street style dạo phố.

Mẫu slip dress pha ren của Zara có phần dây mảnh và dáng suông nhẹ giúp tôn lên đường cong cơ thể mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Mẫu váy này hiện có giá 1.999.000 VNĐ.



Tone màu trắng kem nhẹ nhàng nhưng có lẽ sẽ hơi kén người mặc.

Một lưu ý nhỏ là chất liệu satin khá "khó chiều", dễ lộ nếp gấp hoặc vết nước, nên khi giặt cần lộn trái, giặt tay bằng nước lạnh và phơi trong bóng râm. Khi mặc, bạn nên chọn nội y dạng bralette mảnh hoặc miếng dán tiệp màu da để tránh lộ viền dưới lớp satin.