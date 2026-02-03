Khi em bé có những biểu hiện này, chứng tỏ bé đã bắt đầu nhận ra người quen và biết ai là mẹ

Khi em bé xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, điều đó cho thấy bé đã bước vào giai đoạn nhận biết người thân, đặc biệt là đã phân biệt được ai là mẹ.

Trước hết, bé sẽ dõi theo mẹ bằng ánh mắt.

Khi mẹ bước vào phòng, bé lập tức ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo chăm chú nhìn khuôn mặt mẹ. Sự giao tiếp bằng ánh mắt này chính là sợi dây cảm xúc trực tiếp và sâu sắc nhất giữa bé và mẹ.

Thứ hai, bé sẽ bắt chước giọng nói của mẹ.

Khi mẹ nói chuyện, bé có xu hướng vô thức mô phỏng âm thanh và ngữ điệu. Đây không chỉ là dấu hiệu bé đã quen với giọng mẹ, mà còn thể hiện sự gắn kết và đồng cảm về mặt cảm xúc.

Tiếp theo, bé chủ động tìm đến vòng tay của mẹ.

Khi cảm thấy bất an hoặc cần được vỗ về, bé sẽ không do dự lao vào lòng mẹ. Sự phụ thuộc này thể hiện niềm tin và cảm giác an toàn mà bé dành cho mẹ.

Cuối cùng, bé sẽ tỏ ra khó chịu rõ rệt khi mẹ rời đi.

Khi mẹ ra khỏi phòng, bé có thể khóc không ngừng, thậm chí bỏ ăn. Phản ứng này cho thấy nỗi sợ hãi và sự luyến tiếc khi phải xa mẹ.

Thông qua việc quan sát hành vi của bé, có thể nhận thấy rằng bé đã biết phân biệt giữa người lạ và người quen. Bé sẽ ưu tiên chọn mẹ, bởi đó là bản năng tìm kiếm sự an toàn và yêu thương. Đồng thời, bé cũng đang dùng cách riêng của mình để thể hiện tình cảm và sự gắn bó với mẹ.

Trong giai đoạn này, cha mẹ cần dành cho bé sự quan tâm và hỗ trợ đầy đủ. Hãy kiên nhẫn lắng nghe, tạo cho bé cảm giác an toàn, bởi chỉ khi đó bé mới có thể tự tin khám phá thế giới và học cách giao tiếp với mọi người xung quanh.

Hãy trân trọng từng khoảnh khắc trưởng thành của con, đồng hành cùng con khám phá thế giới muôn màu. Bởi mỗi em bé đều là một hạt mầm đặc biệt, cần được yêu thương, nuôi dưỡng và chở che.