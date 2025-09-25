Yến Xuân khoe dáng sexy bế con đến sân vận động, Văn Lâm "xin vía" Xuân Son cho con trai cưng làm tiền đạo

Tối 22/9, sau trận đấu giữa CLB Ninh Bình thắng 2-0 Nam Định, dân tình được phen “tan chảy” trước khoảnh khắc ngọt ngào từ gia đình thủ môn Đặng Văn Lâm.

Nàng WAG Yến Xuân gây chú ý khi xuất hiện trên sân với chiếc váy ôm sát, khoe trọn vóc dáng nuột nà dù mới sinh con chưa đầy 8 tháng. Cô bế theo cậu con trai đầu lòng – bé Gấu đến cổ vũ tinh thần cho Văn Lâm. Yến Xuân hạ sinh bé Gấu vào ngày 17/2/2025 tại TP.HCM. Chỉ sau một thời gian ngắn, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Gia đình Văn Lâm và Xuân Son

Sau trận đấu, Văn Lâm bế quý tử ra sân giao lưu cùng đồng đội. Khoảnh khắc khiến fan thích thú nhất chính là khi thủ thành sinh năm 1993 hài hước “xin vía” từ tiền đạo Xuân Sơn với mong muốn sau này bé Gấu sẽ nối nghiệp làm chân sút thay vì trở thành thủ môn như bố.

Cảnh tượng cả ba cùng rạng rỡ cười đùa trên sân, em bé hồn nhiên trong vòng tay Xuân Son đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Hình ảnh đời thường nhưng ấm áp này cho thấy Văn Lâm đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ sau những phút giây căng thẳng trên sân cỏ.

Văn Lâm xin vía Xuân Son cho con lớn lên làm tiền đạo

Có thể thấy, với Văn Lâm, niềm vui sau mỗi trận đấu không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn, mà còn là giây phút được trở về bên vợ đẹp – con ngoan, nguồn động lực lớn nhất để anh tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp.