Tinh thần của chủ nghĩa lãng mạn trong thời trang tóc năm 2026 không còn là những tuyên ngôn mạnh mẽ hay nổi loạn cực đoan. Nó lặng lẽ chuyển mình thành một dạng "quyền năng mềm" nơi mỗi cá nhân được quyền khác biệt, được định nghĩa lại vẻ đẹp của chính mình. Không cần gây sốc, không cần phá vỡ chuẩn mực, xu hướng năm nay đề cao sự tinh tế trong cá tính, nơi cái đẹp đến từ chiều sâu cảm xúc và bản sắc riêng.

Trong bức tranh đó, sự kết hợp giữa nhà tạo mẫu tóc Văn Minh Phương và nhà tạo mẫu tóc Trường Giang trở thành một điểm nhấn giàu tính biểu tượng. Không chỉ là hai cá nhân sáng tạo, họ còn đại diện cho hai thế hệ, hai cách nhìn về cái đẹp. Một bên là sự từng trải, nơi kỹ thuật được chắt lọc qua thời gian; một bên là tinh thần tự do, sẵn sàng thử nghiệm và phá vỡ giới hạn. Khi đặt cạnh nhau, họ không đối lập mà bổ sung, tạo nên một dòng chảy thẩm mỹ liên tục.

Xu hướng tóc 2026: Marilyn Monroe tái sinh qua bàn tay Văn Minh Phương – Trường Giang

Mái tóc được lấy cảm hứng trực tiếp từ Marilyn Monroe, biểu tượng văn hóa, thời trang và sức hút của thế kỷ 20 với sắc bạch kim đặc trưng và những đường cong quyến rũ. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nằm ở cách “lên đồ” và tạo kiểu: sự kết hợp giữa hai phong cách tưởng như đối lập: street style phóng khoáng và minimalist aesthetic tối giản. Chính sự tiết chế trong trang phục đã làm nổi bật hơn cấu trúc tóc, nơi từng đường cong được xử lý mềm mại, tạo nên cảm giác chuyển động nhẹ nhàng nhưng vẫn truyền tải rõ thông điệp thẩm mỹ.

Ở thiết kế của Trường Giang, mái tóc vàng mang một cấu trúc phóng khoáng rõ rệt. Những lớp tóc được xử lý rối có chủ đích, tạo cảm giác chuyển động tự nhiên và đầy năng lượng. Phom tóc không còn bị kiểm soát chặt chẽ mà mở ra, tạo nên sự tự do trong từng chuyển động. Sắc vàng xu hướng 2026 Ancient Gold trở thành điểm nhấn thị giác mạnh, nhưng không chói gắt, mà lan tỏa như một nguồn sáng, phản ánh tinh thần độc lập và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Mẫu tóc vàng của nhà tạo mẫu tóc Trường Giang với cấu trúc có chủ đích, thể hiện tinh thần phóng khoáng và hiện đại.

Ngược lại, mẫu tóc tím của Văn Minh Phương khi colab cùng một NTMT xu hướng khác lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Gam màu tím thược dược Dahlia chuyển tiếp tinh tế bằng kỹ thuật Gradient với Pink Ash (Hồng khói) được xử lý mượt mà, cùng với điểm nhấn tông Bellini giúp mái tóc trở nên tươi mới hơn. Kỹ thuật cắt layer ôm sát gương mặt giúp tổng thể trở nên mềm mại, thanh thoát và có chiều sâu. Mái tóc không tạo ấn tượng ngay bằng sự nổi bật, mà cuốn hút dần bằng cảm giác nhẹ nhàng, gần như siêu thực, một vẻ đẹp nữ tính nhưng không yếu đuối, mong manh nhưng có nội lực.

Mẫu tóc tím của Văn Minh Phương khi colab cùng một NTMT xu hướng khác lại mang hiệu ứng chuyển sắc mềm mại, gợi vẻ đẹp nữ tính và siêu thực.

Điểm đặc biệt nằm ở việc hai thiết kế này không tách rời mà cùng tồn tại trong một concept chung. Bằng một cách tình cờ, khi hai mẫu tóc tím Dahlia và Vàng Ancient Gold tưởng là hai màu đối lập nhưng đứng chung với nhau tạo nên một concept hết sức hòa hợp. Một bên là sự nổi loạn được kiểm soát, một bên là sự mềm mại có chủ đích. Cả hai đều là lãng mạn, nhưng là hai cách diễn giải khác nhau của lãng mạn trong thời đại mới. Điều này phản ánh rõ xu hướng tóc 2026: không còn một chuẩn mực duy nhất, mà là sự đa dạng trong biểu đạt cá tính.

Khoảnh khắc hai nhà tạo mẫu cùng xuất hiện trên sân khấu, đại diện cho hai thế hệ, đã tạo nên một điểm chạm cảm xúc mạnh mẽ. Không còn khoảng cách giữa cũ và mới, giữa kinh nghiệm và sáng tạo, mà là sự tiếp nối. Cái đẹp không bị giới hạn bởi tuổi tác, mà được truyền cảm hứng và phát triển qua từng thế hệ.

Hai nhà tạo mẫu trên sân khấu hội thảo đại diện cho những góc nhìn mới mẻ. NTMT Minh Phương và NTMT Trường Giang là sự kết hợp bùng nổ: nơi kinh nghiệm dày dặn gặp gỡ sức sáng tạo bứt phá, tạo nên những dấu ấn tóc đầy khác biệt và cảm hứng.

Trong khuôn khổ sự kiện, chặng dừng chân số 2: hội thảo “From Trends to Salon Works” mang đến góc nhìn thực tiễn khi đưa xu hướng vào ứng dụng salon. Các mã màu như Bellini, Dahlia, Pink Ash, Daylight và Ancient Gold trở thành công cụ cá nhân hóa vẻ đẹp.

Tiếp nối hành trình, sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Goldwell Trend Seminar 2026 đã đến Hà Nam vào ngày 07/04/2026 với chặng dừng thứ ba, tập trung vào tính ứng dụng. Tại đây, tinh thần Bellini và Velvet Gradient được chuyển hóa trực tiếp vào kỹ thuật salon, giúp các nhà tạo mẫu đưa xu hướng vào thực tế một cách rõ ràng và hiệu quả.

Bộ sưu tập lần này được xem là sự giao thoa hoàn mỹ giữa tinh thần mạnh mẽ và vẻ đẹp lãng mạn hiện đại. Không chỉ mở rộng kết nối với cộng đồng nhà tạo mẫu, nó còn tôn vinh sự cân bằng giữa nét mềm mại cổ điển và hơi thở tiến bộ của thời đại. Những tông màu tương phản, những cấu trúc tóc đa chiều đã góp phần tạo nên một ngôn ngữ thẩm mỹ mới nơi cá tính được đặt ở trung tâm.

Xu hướng “Sắc màu nhân sinh” với hai hướng màu Bellini và Velvet Gradient vì thế không chỉ là một xu hướng màu nhuộm, mà là lời khẳng định về phong cách sống. Một phong cách nơi con người được khuyến khích thể hiện bản thân, tìm thấy sự tự tin và xây dựng một hình ảnh rạng rỡ theo cách riêng. Thêm vào đó với nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng kinh nghiệm 35 năm "chinh chiến" trong ngành, hai NTM không chỉ mang đến các xu hướng kỹ thuật mà còn chia sẻ những bài học kinh doanh để giúp 150 NTM miền Bắc thúc đẩy phát triển tại salon. Từ những tip nhỏ trong việc tư vấn đến cách nhanh nhạy trong việc lựa chọn dịch vụ cá nhân hóa cho từng khách hàng sẽ giúp các NTMT thu hút được nhiều khách hàng hơn

Trong thế giới của năm 2026, mái tóc không còn chỉ là một phần của diện mạo. Nó là tuyên ngôn cá nhân. Là cách mỗi người kể câu chuyện của mình mà không cần lời nói.

Sự kiện năm nay, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Glow Up”, cũng cho thấy một bước chuyển mình rõ rệt của ngành tóc. Từ việc tập trung vào sản phẩm, trọng tâm đang dần chuyển sang con người nơi mỗi nhà tạo mẫu là một cá thể sáng tạo độc lập, và mỗi mái tóc là một câu chuyện riêng biệt. Triết lý “lấy con người làm trung tâm” không chỉ là định hướng, mà trở thành nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành.

Và trong câu chuyện ấy, Văn Minh Phương, Trường Giang, và không chỉ tạo ra những kiểu tóc. Họ tạo ra những góc nhìn, những câu chuyện cái đẹp được mở rộng, được làm mới và được sống cùng thời đại.