Xu hướng gầy trơ xương

Diễn viên nữ Hàn Quốc theo xu hướng "mình hạc xương mai"

Các diễn viên như Kim Ji Won, Ha Ji Won và Park Min Young gần đây gây chú ý khi xuất hiện với thân hình mảnh mai. Nhiều fan lo lắng cho rằng họ đang ép cân quá mức. Điều này làm dấy lên tranh luận về tiêu chuẩn hình thể trong ngành giải trí xứ Kim chi.

Kim Ji Won vừa tham dự sự kiện ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp của Bulgari tại Milan với vai trò đại sứ. Vóc dáng của sao Nữ hoàng nước mắt gầy đi đáng kể nhanh chóng thu hút sự bàn tán. Diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài nổi bật, nhưng một số người cho biết họ gần như không nhận ra cô, nhận xét đây là sự thay đổi quá lớn.

Diễn viên Ha Ji Won thay đổi vóc dáng gây bàn tán.

Cũng có ý kiến cho rằng sự khác biệt có thể đến từ cách tạo kiểu hoặc góc máy, khi hình ảnh tại sân bay cho thấy cô trông gần với diện mạo quen thuộc hơn.

Trong khi đó, Ha Ji Won tiết lộ cô chủ động thay đổi vóc dáng để phục vụ vai diễn trong bộ phim truyền hình Climax của ENA. Ngôi sao Hoàng hậu Ki vốn được biết đến với hình ảnh khỏe khoắn, giàu năng lượng. Chia sẻ trên kênh YouTube do Sung Si Kyung dẫn dắt, nữ diễn viên cho biết: “Khi nhắc đến tôi, mọi người thường nghĩ đến hình ảnh khỏe mạnh. Tôi đã cố tình thay đổi cơ thể. Tôi tập luyện cường độ cao và giảm khối lượng cơ để trông mong manh, nhạy cảm hơn".

Cô nói thêm: “Xóa bỏ chính mình còn khó hơn cả diễn xuất” và đề cập đến quá trình biến đổi thể chất cho vai diễn.

Sự thay đổi này được thể hiện rõ tại buổi họp báo phim ngày 10/3, khi vóc dáng thon gọn và kéo dài của cô trở thành tiêu điểm.

Park Min Young cũng là ví dụ tiêu biểu của xu hướng "mình hạc xương mai". Cô tiết lộ đã giảm xuống còn 37 kg trong quá trình quay bộ phim Marry My Husband (Cô đi mà lấy chồng tôi) bằng cách chỉ uống nước, tập thể thao, để hóa thân vào một nhân vật mắc bệnh nan y.

Park Min Young trước và sau khi giảm cân.

Với dự án mới Siren , diễn viên tiếp tục duy trì vóc dáng tương tự để phù hợp với nhân vật sống chủ yếu bằng nước và rượu. “Nếu tôi tăng cân, điều đó sẽ không phù hợp với vai diễn, nên tôi gần như chỉ uống nước và rượu. Trong quá trình quay, mỗi ngày tôi uống khoảng 3 lít nước", nữ diễn viên chia sẻ.

Sao nữ 40 tuổi cho biết đã quay lại chế độ sinh hoạt bình thường sau khi hoàn thành việc ghi hình.

Tờ The Korea Times bình luận, những thay đổi thể chất thường được xem là minh chứng cho sự tận tâm với nghề của diễn viên, tuy nhiên mức độ ngày càng cực đoan của xu hướng này đang khiến nhiều khán giả lo ngại. Trên mạng, không ít ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối trước hình ảnh khỏe mạnh trước đây của các nữ nghệ sĩ.

Nữ diễn viên Kim Ji Won gây bất ngờ khi giảm cân.

Xu hướng bị xem là độc hại của sao Trung Quốc

Xu hướng này đã và đang là tình trạng gây bàn tán ở showbiz Hoa ngữ. Áp lực ngoại hình trong giới giải trí Trung Quốc khiến không ít nghệ sĩ rơi vào vòng xoáy giảm cân cực đoan, dẫn đến tình trạng gầy gò đáng báo động.

Việc duy trì vóc dáng “mình hạc xương mai” gần như trở thành tiêu chuẩn ngầm, buộc nhiều ngôi sao phải áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, thậm chí nhịn ăn kéo dài để giữ hình ảnh trước công chúng. Hệ quả là không ít trường hợp xuất hiện với thân hình thiếu sức sống, gương mặt hốc hác, gây lo ngại về sức khỏe.

Diễn viên Trịnh Sảng từng nhiều lần gây tranh cãi khi lộ diện với cơ thể gầy sọp, tay chân khẳng khiu. Nữ diễn viên thừa nhận việc khó ăn uống và chủ động giảm cân để lên hình đẹp hơn. Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng ám ảnh với vẻ ngoài tiều tụy, cổ gầy trơ xương do lịch trình làm việc dày đặc làm mất cảm giác thèm ăn. Trường hợp của Trương Dư Hi còn gây sốc hơn khi cô từng giảm tới 11 kg chỉ trong 7 ngày bằng chế độ ăn kiêng cực đoan, có thời điểm chỉ nặng 39 kg dù cao 1,68m.

Diễn viên Trung Quốc từng gây bàn tán vì gầy trơ xương.

Không chỉ nữ giới, nam nghệ sĩ cũng chịu áp lực tương tự. Huỳnh Hiểu Minh từng giảm tới 15 kg trong thời gian ngắn cho vai diễn, dẫn đến suy dinh dưỡng và vấn đề tim mạch. Diễn viên La Vân Hi khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện trong tình trạng gầy rộc trên xe lăn, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Angela Baby, Điền Hi Vi, Cổ Lực Na Trát cũng nhiều lần bị chỉ trích vì thân hình quá mảnh mai, thiếu sức sống.

Nhiều khán giả cho rằng điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng nghệ sĩ mà còn tạo ra hình mẫu lệch lạc, dễ tác động tiêu cực đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.