Xu hướng diện đồ hè: Tự do phóng khoáng mà vẫn tôn lên vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch

Đi cùng xu hướng thời trang mang đậm hơi thở ngày hè tràn đầy năng lượng, việc lựa chọn nội y phù hợp, hạn chế mang lại sự bí bách cho cơ thể là một bí quyết giúp quý cô vừa thoải mái, vừa giữ được cho mình một diện mạo thanh lịch trong mắt người đối diện.

Thêm sự nhẹ tênh, thoải mái vào tủ đồ cùng các dòng áo lót không gọng

Vào những ngày thời tiết oi ả, bên cạnh những mẫu áo push-up quen thuộc cho các dịp đặc biệt, xu hướng lựa chọn những chiếc áo lót không gọng, mỏng nhẹ đang được phái đẹp hết mực ưu chuộng. Để mỗi ngày hè đều trôi qua thật nhẹ nhàng, các dòng thiết kế thiết kế nội y cao cấp không gọng từ nhà Bon Bon Underwear chính là người bạn đồng hành hoàn hảo của sự tự do:

Bảo bối mỏng nhẹ BQ7308: Áo lót không gọng, không đường may chính là item "must-have" không thể thiếu trong tủ đồ. Ứng dụng công nghệ không đường may tiên tiến tạo nên bề mặt phẳng mịn, kết hợp cùng chất vải satin mượt mà, em bra này mang lại cảm giác "mặc như không mặc", giúp vòng một dễ thở suốt ngày dài. Cổ áo hình chữ V 30 độ khéo léo giúp phần cổ trông thon dài hơn, đi cùng dáng cúp giọt nước phù hợp cho cả nàng ngực nhỏ và vừa.

BQ7308 với thiết kế cổ V và dáng cúp giọt nước giúp tôn dáng ngực tự nhiên

BV7306 - Bản phối hoàn hảo giữa sự nhẹ tênh và nâng đỡ: Thiết kế mang đến sự định hình khéo léo nhờ kết hợp mút ép mỏng và lớp lót dày tập trung dưới chân ngực, giúp nâng đỡ hai bên bầu ngực với hiệu quả tối ưu. Cảm giác khi diện em nó là sự vừa vặn nhẹ nhàng, hoàn toàn không bị cấn hằn trên da. Đặc biệt, chất tơ vải mịn màng với khả năng thấm hút mồ hôi tốt chính là điểm cộng tuyệt vời để chiều chuộng cơ thể trong những ngày hè oi ả.

Bra Bon Bon BV7306 sử dụng chất liệu tơ vải mịn, thấm hút mồ hôi và nâng đỡ vòng một tối đa

Năng động ngày hè - BV8943: Chân ái cho những cô nàng mê sự nâng đỡ tự nhiên và yêu thích sự tự do. Điểm đắt giá nhất của BV8943 nằm ở chất vải Microfiber cao cấp thoát khí tốt, không lo hầm bí khi đổ mồ hôi. Tuy thiết kế không gọng nhưng áo lại ôm dáng cực tốt, nàng có thể diện riêng như một chiếc bra-top khi tập thể thao mà vẫn tạo được khe ngực quyến rũ nhờ phần bo lưới hai bên hông.

Bra Bon Bon BV8943 chất liệu Microfiber thoáng khí, có phần bo lưới hỗ trợ nâng phom vòng 1

Diện đồ mỏng nhẹ, quyến rũ mà phom dáng vẫn tròn đầy tự nhiên

Bên cạnh những ngày ưu tiên sự thoải mái với áo không gọng, mùa hè của nàng chắc chắn không thể thiếu những ngày đến công sở hay những buổi tiệc ngoài trời cùng bạn bè. Để vừa "giảm nhiệt" hiệu quả cho cơ thể, vừa giữ được vẻ đẹp thanh lịch mỗi khi xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng hay áo thun cotton ôm, những thiết kế thông minh dưới đây từ nhà Bon Bon là gợi ý tuyệt vời dành cho nàng:

Áo lót trơn định hình BV35175: Ghi điểm nhờ công nghệ mút ép mỏng tinh tế, em bra này vẫn khéo léo nâng đỡ và định hình vòng một tròn đầy vô cùng tự nhiên. Sự kết hợp giữa chất liệu thun co giãn mát mịn, đường may ẩn cùng phần gọng dẻo cải tiến ôm nhẹ nhàng theo đường cong mà không gây cấn hằn, mang lại cảm giác dễ chịu tối đa cho người mặc. Thiết kế bề mặt trơn láng của BV35175 chính là lý do giúp nàng tự tin "cân" đẹp mọi chiếc áo thun hay sơ mi mỏng ôm sát không tì vết.

Thiết kế trơn cùng gọng dẻo của bra Bon Bon BV35175 giúp nàng tự tin diện mọi loại áo phông, sơ mi mỏng

Chân ái ngày hè cho hội mê ren - BV35180: Một thiết kế lý tưởng dành riêng cho những cô nàng chuộng gu ren sang chảnh nhưng e ngại cái nóng mùa hè. Bon Bon đã cải tiến và áp dụng công nghệ cúp Anti-gap đúc liền khối giúp áo ôm khít hoàn hảo theo từng cử động, gạt bỏ hoàn toàn nỗi e ngại về tình trạng vênh cúp kém duyên. Sự kết hợp giữa lớp ren mỏng tinh tế bên ngoài và kết cấu mút ép siêu mỏng, mượt mà như lụa bên trong sẽ giúp làn da luôn được vỗ về, thư thái.

Bra Bon Bon BV35180 sở hữu công nghệ Anti-gap chống hở cúp, chất liệu ren tôn lên vẻ đẹp phong cách nàng thơ

Phẳng mịn không tì vết dưới những chiếc váy lụa, quần mỏng hay ôm sát

Nàng vừa sắm cho mình một chiếc váy lụa mỏng mượt quý phái hay một chiếc quần linen trắng vô cùng thoải mái để diện hè? Lúc này một chiếc bra cúp trơn ôm sát vòng 1 và một chiếc quần lót màu beige trên nền vải trơn đúc su không đường may từ nhà Bon Bon sẽ là giải pháp tối ưu, vừa mang lại sự tự tin và tôn lên vóc dáng mà không để lộ viền nội y hay khuyết điểm cơ thể.

Êm ái làn da với quần SQ7004: Với thiết kế ống quần không đường viền siêu mỏng và khả năng đàn hồi tốt gấp 3 - 5 lần quần lót thông thường, quần lót Bon Bon SQ7004 ôm sát vòng ba như một lớp da thứ hai, đảm bảo "tàng hình" tuyệt đối dưới mọi lớp vải. Chất liệu cao cấp làm từ xơ cellulose tái sinh thoáng khí, kết hợp lớp lót đáy kháng khuẩn, bảo vệ "cô bé" luôn khô thoáng, sạch sẽ, nhẹ nhàng xua đi nỗi lo hầm bí suốt ngày dài dạo phố và không cuộn mép khi di chuyển.

Quần lót Bon Bon SQ7004 không cuộn mép khi di chuyển và thoáng khí suốt ngày dài

Quần lót SQ7001 - Tàng hình tuyệt đối, ôm trọn vòng ba: Dành riêng cho những ai chỉ cần một chiếc quần lót không lộ viền đúng nghĩa. Thiết kế lưng vừa kết hợp dáng quần ống ngang siêu mỏng giúp ôm trọn vòng ba một cách nhẹ nhàng, đảm bảo phẳng mịn không tì vết dưới những chiếc chân váy ôm hay quần sáng màu. Chất vải co giãn 4 chiều mang lại cảm giác mát lạnh ngay từ lần đầu chạm vào da, kết hợp cùng lớp lót đáy bằng tơ tái sinh kháng khuẩn giúp xóa tan nỗi sợ hầm bí hay ngứa ngáy giữa mùa nóng.

Quần lót Bon Bon SQ7001 dáng ống ngang siêu mỏng, mang lại cảm giác mát lạnh và không lộ dấu vết nội y

Săn siêu ưu đãi "đón hè rực rỡ" cùng Bon Bon Underwear

Hưởng ứng nhịp điệu cùng quý cô "bùng cháy" ngày hè, Bon Bon dành tặng ngay chương trình ưu đãi siêu ngọt ngào áp dụng riêng cho các sản phẩm New Arrival, từ ngày 01/06 - 30/06/2026.

- Giảm ngay 15% khi mua sản phẩm thứ nhất.

- Mua trực tiếp tại Hệ thống Cửa hàng: Giảm 25% cho sản phẩm thứ 2

- Mua online tại Website: Giảm liền 18% cho sản phẩm thứ 2.

Sở hữu ngay bộ sưu tập nội y cao cấp được các nhà thiết kế Pháp chăm chút trên từng đường nét. Mời quý cô ghé ngay hệ thống cửa hàng Bon Bon Underwear gần nhất hoặc truy cập Website: Thời trang Đồ lót Bon Bon – Bon Bon Underwear để mùa hè này càng thêm rạng ngời.