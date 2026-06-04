Phương Khánh là một trong những nàng hậu sở hữu thành tích ấn tượng khi đăng quang Hoa hậu Trái đất 2018, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại đấu trường sắc đẹp quốc tế. Sau khi đạt được vinh quang, cô không lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật rầm rộ nhưng mỗi lần xuất hiện,mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn luôn nhận được sự quan bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp, cuốn hút. Sở hữu gương mặt hài hòa, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái dịu dàng, nàng hậu thường được ví như “nữ thần” nhờ vẻ đẹp tự nhiên đầy sức sống.

Mới đây, Phương Khánh thu hút sự chú ý khi thoải mái chia sẻ những thay đổi của bản thân ở tuổi 31. Người đẹp không ngần ngại thừa nhận bản thân hiện tại đã xuất hiện nếp nhăn khi cười, dễ tăng cân hơn trước và không còn sức tập luyện hăng hái như tuổi đôi mươi.

Chia sẻ về sự trân trọng vẻ đẹp ở mỗi độ tuổi của Phương Khánh.

Trước những thay đổi của thời gian, Phương Khánh không lựa chọn những biện phạm chống chọi như thẩm mỹ hay ăn kiêng cực đoan, cô chấp nhận và yêu cơ thể mình. "Mỗi độ tuổi đều có một vẻ đẹp riêng. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng cũng đừng quên yêu cơ thể mình trên từng chặng đường trưởng thành." - nàng hậu chia sẻ. Tuy nhiên, dù tiết lộ bản thân bắt đầu gặp những chuyển biến nhưng sắc vóc của Hoa hậu Trái đất 2018 vẫn đủ "gây thương nhớ" mọi ánh nhìn.

Vóc dáng thon gọn, bờ vai mảnh mai cùng mái tóc dài óng ả của Phương Khánh.

Nàng hậu ghi điểm với giao diện nàng thơ khi diện slip dress màu trắng đơn giản phối cùng dép xỏ ngón. (Ảnh: Threads)

Qua bức ảnh cận mặt dưới ánh sáng tự nhiên, có thể thấy Phương Khánh sở hữu làn da khỏe khoắn và được chăm sóc khá tốt. Dù nở nụ cười rạng rỡ khiến phần đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn nhỏ tự nhiên nhưng tổng thể làn da của nàng hậu vẫn giữ được độ căng mịn và đàn hồi. Bề mặt da tương đối đều màu, ít thấy các khuyết điểm như thâm mụn hay lỗ chân lông rõ nét. Đặc biệt, vùng má có độ bóng nhẹ khỏe mạnh, tạo cảm giác tràn đầy sức sống và rạng rỡ. Những dấu hiệu tuổi tác rất nhỏ lại khiến vẻ đẹp của Phương Khánh trở nên chân thực và gần gũi hơn, trong khi làn da sáng khỏe vẫn giúp cô duy trì diện mạo trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 31.

Trạng thái làn da rạng rỡ, mướt mịn của Phương Khánh. (Ảnh: Threads)

Phương Khánh sở hữu vẻ đẹp mang đậm nét Á Đông với gương mặt thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt hiền cùng nụ cười tỏa nắng. Điểm nổi bật nhất của Hoa hậu Trái đất 2018 là làn da khỏe khoắn, căng mịn cùng thần thái nhẹ nhàng, giúp cô luôn toát lên vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết nhưng vẫn đầy cuốn hút. Trên các nền tảng mạng xã hội, Phương Khánh cũng thường xuyên chia sẻ những bí quyết chăm sóc da, duy trì vóc dáng và lối sống lành mạnh. Nàng hậu đặc biệt đề cao việc ăn uống khoa học, uống đủ nước, ngủ đúng giờ và ưu tiên các phương pháp làm đẹp từ bên trong.

Nhan sắc xinh đẹp chuẩn "nàng thơ" của Hoa hậu Phương Khánh. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ được khen ngợi về vẻ đẹp tự nhiên ngày càng sắc nét, Phương Khánh còn là một trong những nàng hậu sở hữu gout thời trang được đánh giá cao tại Vbiz. Chỉ với những thiết kế tối giản nhưng tinh tế, mỹ nhân sinh năm 1995 luôn ghi điểm với street style thanh lịch, hiện đại và đẹp mắt. Cách phối đồ hài hòa, tạo cảm giác nữ tính, sang trọng khiến nàng hậu trở thành một trong những "sách mẫu" mặc đẹp được nhiều người học hỏi.