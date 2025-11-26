Xôn xao mạng xã hội cảnh giám đốc Dior đi coi bói

Mới đây, giới mộ điệu thời trang nói chung và đặc biệt là người hâm mộ của Jonathan Anderdon nói riêng, đang được dịp xôn xao, truyền tay nhau bức hình Giám đốc Sáng tạo của Dior... đi xem tarot. Tài khoản đăng tải khoảnh khắc thú vị này là Trevor Ballin - nhà thiết kế thời trang kiêm tarot reader cho một số ngôi sao nổi tiếng. Bức ảnh Jonathan Anderson cùng trải bài tarot sau khi được chia sẻ đang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Vẫn là chiếc sweater màu xanh navy thường thấy khi Jonathan lướt ngang qua đường băng mỗi lần show diễn kết thúc, lần này chiếc áo đó lại cùng anh đi xem tarot.

Trong ảnh, Jonathan ngồi ở phía đối diện với bộ bài tarot được trải ra trên bàn, ánh mắt tập trung, vẻ mặt nghiêm túc. Không gian xung quanh trông yên tĩnh, riêng tư - một khoảnh khắc hiếm hoi người ta có thể thấy vị giám đốc bận rộn này dừng lại, thả lõng và lắng nghe những gì vũ trụ mách bảo.

Tìm hiểu kỹ hơn mới biết, đây đã là lần thứ ba anh xuất hiện trên Instagram của Trevor Ballin kể từ vài năm trước. Điều đó cho thấy Jonathan dường như đã có thói quen tìm đến tarot reading như một phần của cuộc sống.

Người đàn ông quyền lực của Dior có thói quen xem trải bài từ vài năm qua. Không biết liệu tarot có từng giúp anh đưa ra quyết định quan trọng nào trong sự nghiệp hay không?

Jonathan Anderson gần như là vị Giám đốc Sáng tạo sở hữu lượng fan đông đảo nhất nhì hiện nay, không chỉ nhờ bộ óc sáng tạo thiên tài mà còn vì khả năng làm việc phi thường đến mức đáng sợ. Từ khi về với chiếc ghế sáng tạo quyền lực hàng đầu làng mốt, Jonathan Anderson đã khiến người ta hoang mang khi nghe đến deadline của anh đã lên đến con số 18 bộ sưu tập mỗi năm: 10 bộ sưu tập cho Dior, 6 bộ cho thương hiệu riêng JW Anderson và 2 collection kết hợp với Uniqlo.

Chính vì vậy, Jonathan Anderson còn được gọi vui là "nô lệ tư bản mạnh nhất" khi phải đối diện với cường độ làm việc hiếm ai có thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn giữ được chất lượng sáng tạo đỉnh cao. Đổi lại, áp lực từ trọng trách nặng nề khiến anh luôn trong tình trạng mệt mỏi, đã nhiều lần Jonathan bị bắt gặp lang thang trên phố với dáng vẻ trầm tư gây lo lắng.

Hình ảnh từng được quan tâm cách đây không lâu khi so sánh Jonathan Anderson sau 10 năm. Vẫn 1 bộ trang phục nhưng "mỹ nam" làng thiết kế đã hao mòn đi không ít.

Với khối lượng công việc khổng lồ, nhiều người thích thú khi lần này vô tình phát hiện sở thích của Jonathan là bỏ thời gian đi xem tarot. Không ít người đoán chừng: nương tựa vào tâm linh biết đâu chính là cách để nhà thiết kế này có thể ngoạn mục "nấu" xong 18 bộ sưu tập thời trang mỗi năm. Bên cạnh đó cũng có netizen bình luận trêu rằng: Bài có nói khi nào anh được nghỉ ngơi hay chưa?

Đối với Jonathan Anderson, người phải liên tục đưa ra hàng nghìn quyết định đồ sộ, việc có thêm một góc nhìn bên ngoài từ tarot có thể là chỗ dựa giúp anh quyết đoán hơn hoặc ít nhất là có một khoảnh khắc dừng lại, thư giãn giữa cơn bão công việc.