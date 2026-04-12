Xoài Non gia nhập "vũ trụ" làm đẹp mới, 3/4 mỹ nữ BLACKPINK đã ở sẵn trong đó

"Xả suộc" những khung hình thả dáng hăng say tại phòng tập Pilates, Xoài Non mới đây lập tức khiến cộng đồng mạng chú ý. Nhìn vào dáng vóc của cô nàng ở thời điểm mới, ai còn nhớ chỉ nửa năm trước cô nàng từng liên tục bị bủa vây bởi những lời xì xào về việc tăng cân quá mức. Người đẹp sinh năm 2002 của hiện tại xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới, trong bộ đồ tập ôm sát, Xoài Non tự tin khoe trọn vóc dáng đầy đặn, tràn trề sức sống khi treo mình trên chiếc máy Pilates trông có vẻ phức tạp. Những đường cong mềm mại được phô diễn một cách khéo léo, minh chứng cho một quá trình kỷ luật nghiêm túc để đưa cơ thể về lại quỹ đạo hoàn hảo nhất.

Hành trình tìm lại phong độ của Xoài Non cũng là một câu chuyện đầy thú vị về sự chuyển dịch trong tư duy tập luyện. Trước khi đến với bộ môn hiện tại, cô từng chọn Gym như một vũ khí hạng nặng để đối phó với mỡ thừa nhờ cường độ cao trong giai đoạn ép cân nhanh. Trước đó, khán giả từng bắt gặp sự đồng hành cùng nhau giữa Gil Lê và Xoài Non trên sân Pickleball, từ trước khi cả hai công khai mối quan hệ. Hiện tại, khi vóc dáng đã bắt đầu ổn định, Xoài Non lại quyết định gia nhập một "vũ trụ" làm đẹp có phần yên tĩnh, nhẹ nhàng và kín tiếng hơn nhưng lại là nơi quy tụ của những cái tên đình đám nhất thế giới.

Pilates - lựa chọn mới của Xoài Non chính là bộ môn vốn được mệnh danh là bí thuật giữ dáng của những biểu tượng nhan sắc toàn cầu. Nhìn vào danh sách những tín đồ trung thành của bộ môn này, người ta dễ dàng nhận ra 3/4 mảnh ghép của BLACKPINK là Jennie, Jisoo và Rosé đã theo đuổi từ nhiều năm qua để duy trì vóc dáng ít mỡ thừa nhưng vẫn cực kỳ dẻo dai. Không chỉ có các ngôi sao Kpop, những IT Girl hàng đầu thế giới như Hailey Bieber hay Kendall Jenner cũng coi đây là bài tập cố định để giữ cho những đường cong luôn thanh mảnh và thoát tục trên Instagram và các bộ ảnh thời trang danh giá.

Nói về lý do khiến Pilates trở nên "thần thánh" đến vậy, cần phải hiểu sâu về khả năng tác động kỳ diệu của nó lên cơ thể mà ít bộ môn nào làm được. Khác với Gym thường tập trung vào việc kích thích các nhóm cơ bề mặt để tạo độ phồng và nét cơ nhanh chóng, Pilates đi sâu vào việc khai phá và củng cố sức mạnh từ nhóm cơ lõi (core) - nơi được ví như "trụ cột" của mọi chuyển động, giúp ổn định cột sống và điều chỉnh tư thế một cách tự nhiên.

Việc duy trì những bài tập kéo giãn liên tục trên các thiết bị chuyên dụng như Reformer hay Cadillac không kích thích phì đại cơ bề mặt như Gym, mà tập trung vào tăng sức mạnh chức năng và cải thiện độ linh hoạt. Kết quả là một vóc dáng thanh mảnh hơn, do cơ thể được vận động đúng hơn, cân bằng hơn. Bên cạnh đó, bộ môn này còn tăng cường sự linh hoạt tối đa cho toàn bộ hệ thống xương khớp, giúp giảm thiểu những chấn thương không đáng có trong cuộc sống hàng ngày.

Đáng chú ý, Pilates còn được mệnh danh là bộ môn của sự chính xác và kiểm soát hơi thở, nơi mỗi chuyển động chậm rãi đều yêu cầu sự kết nối chặt chẽ giữa tâm trí và cơ bắp, từ đó giúp giải tỏa căng thẳng hiệu quả, mang lại sự điềm tĩnh và thần thái rạng rỡ toát ra từ nội lực bên trong.

Bộ môn này còn đóng vai trò như một nghệ thuật "điêu khắc" lại tư thế, giúp người tập cải thiện triệt để những vấn đề về lệch vai hay võng lưng xuất phát từ mất cân bằng cơ, tạo nên một cơ thể thẳng tắp và tràn đầy năng lượng. Chính khả năng kiến tạo nên những đường cong mềm mại, bền bỉ và một khung hình dẻo dai bất chấp thời gian đã biến Pilates thành lựa chọn tối ưu, một biểu tượng của phong cách sống tinh tế dành cho những ai muốn hướng tới vẻ đẹp sang trọng, khỏe khoắn và đầy chiều sâu.

Sự xuất hiện của Xoài Non trên máy tập Pilates không chỉ là lời khẳng định về việc lấy lại phong độ nhan sắc, mà còn cho thấy cô đang rất nhạy bén trong việc cập nhật những xu hướng làm đẹp xu thế nhất hiện nay. Giữa một rừng những bộ môn vận động mạnh, việc tìm về với sự dẻo dai và tinh tế của Pilates có lẽ chính là chìa khóa giúp Xoài Non giữ vững vị thế mỹ nhân hàng đầu trong lòng người hâm mộ Việt.

