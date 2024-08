Xoài Non là hot girl thế hệ Z đình đám trên mạng xã hội. Cô nàng được yêu mến nhờ nhan sắc xinh đẹp không góc chết cùng gu thời trang điệu đà, nữ tính cực cuốn hút.

Xoài Non cũng rất thường xuyên chia sẻ các bức ảnh mặt mộc, chứng minh đẹp không cần makeup trên trang cá nhân. Làn da mịn mướt cùng nhan sắc của người đẹp nhận "mưa lời khen", hội chị em lần lượt "xin vía" da trắng sáng, căng bóng.

Chia sẻ về cách chăm sóc da, Xoài Non từng tiết lộ 1 sản phẩm "ruột" của cô đó là serum retinol 0.1% đến từ nhà Some By Mi. Retinol được mệnh danh "thành phần vàng" trong công cuộc chống lão hóa da.

Nàng hot girl cho biết, mọi người thường nhầm tưởng cô chỉ sử dụng các sản phẩm skincare đắt tiền nhưng thật ra Xoài ưu tiên chọn các dòng giá bình dân đến tầm trung, quan trọng là phù hợp với làn da của mình hơn. Em serum retinol này là một trong số đó!

Nồng độ retinol của em này chỉ có 0.1% nên chị em không lo sợ sẽ không hợp và gây kích ứng da. Đặc biệt, sản phẩm thuần chay 100% kết hợp retinol với bakuchiol dịu nhẹ nhưng vẫn hiệu quả, cực thích hợp với các chị em là "lính mới" vừa bước vào công cuộc treatment.

Cô cũng lưu ý chị em chỉ nên sử dụng retinol vào buổi tối thôi bởi thành phần này vô cùng nhạy cảm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chất serum mỏng nhẹ, thấm nhanh không bết dính, phù hợp với da dầu và da nhạy cảm.

Xoài Non kiên trì sử dụng và thấy hiệu quả làm căng bóng, giảm nếp nhăn, chống lão hóa "đỉnh chóp" của em nó. Với tầm giá nhỉnh 300k, đây được coi là retinol khá đáng để trải nghiệm.

Serum Some By Mi Retinol 0.1%