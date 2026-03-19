Xoài Non đã nhuộm da, định gia nhập "hệ tư tưởng" Phương Ly, Huyền 2K4?

Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao trước bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Xoài Non. Với hai bức ảnh được đăng tải, người đẹp sinh năm 2002 tuy không chia sẻ quá nhiều về bối cảnh hay hình ảnh toàn thân, nhưng thông qua dòng trạng thái và trang phục, có thể đoán cô đang trong một chuyến du lịch biển. Mọi sự chú ý của netizen lần này không nhắm vào thời trang mà đập ngay vào mắt là làn da trắng sứ của Xoài Non nay đã trở nên "mặn mòi", sẫm màu hơn thấy rõ. Ngay lập tức, nghi vấn được đặt ra: Phải chăng bạn gái Gil Lê là mỹ nhân tiếp theo của Vbiz quyết định từ bỏ hình tượng búp bê để bước vào "vũ trụ" da nâu đang rất trendy?

Hình ảnh mới nhất trên trang cá nhân cho thấy nước da của người đẹp bỗng có chút sậm màu... (Ảnh FBNV).

...Xoài Non cũng gần như cố tình để lộ điểm mới của bản thân khi chụp cận làn da body (Ảnh FBNV).

Dưới phần bình luận là cuộc nổi dậy của 2 luồng quan điểm, một bên không ngớt lời khen ngợi, vui mừng khi cõi mạng có thêm một người đẹp hợp vibe da nâu. Ở chiều ngược lại, không ít người tỏ ra hụt hẫng, tiếc nuối, thậm chí đưa ra những so sánh gay gắt, cho rằng Xoài Non đang "mất hết hình ảnh ngọc nữ".

Đáng chú ý, khi đối diện với một bình luận tiêu cực cho rằng da trắng lại không muốn, Xoài Non đã chọn phản bác trực diện, nhận xét bình luận này "kém duyên" mà không đưa ra giải thích gì thêm. Thái độ cứng rắn cho thấy người đẹp có phần kiên định, quyết không chấp nhận sự kết luận vội vàng, kém tinh tế từ công chúng.

Cư dân mạng chia làm 2 nửa quan điểm như bất kỳ cuộc tranh cãi nào khác. Trong khi đó Xoài Non không ngại đáp trả một bình luận sớm khẳng định, mà không có thêm lý giải nào (Ảnh chụp màn hình).

Trong những bài đăng mới nhất trên trang cá nhân vào tháng 2 hay gần nhất là tại một sự kiện beauty vào ngày 8/3 - nơi Xoài Non và hot girl Tăng Mỹ Hàn có khung hình đọ sắc, tất cả cho thấy cô vẫn đang theo đuổi hình tượng "búp bê" với làn da trắng sáng và makeup tone hồng.

Chỉ cách đây 10 ngày Xoài Non vẫn xuất hiện ở một sự kiện với hình ảnh quen thuộc (Ảnh chụp màn hình).

Câu hỏi đặt ra: liệu đây có phải là kết quả của việc phơi nắng tự nhiên trong chuyến du lịch biển hay Xoài Non đã chính thức bước vào hành trình tanning có chủ đích? Trong trường hợp tanning tự nhiên, việc da đổi màu nhanh trong thời gian ngắn là điều khá hiếm gặp, đặc biệt với người có nền da trắng hồng như Xoài Non. Nhưng nếu là spray tan hoặc các phương pháp nhuộm da chuyên nghiệp bằng máy thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Rất có thể Xoài Non sẽ là cái tên tiếp bước Huyền 2K4 và Phương Ly đối diện với áp lực của công chúng trước lựa chọn theo đuổi phong cách da nâu.

Nếu loại trừ makeup, việc tanning tự nhiên trong thời gian đi biển để có màu da nâu như trên được cho là khá khó đối với người có nước da trắng như Xoài Non (Ảnh IGNV)

"Vợ quốc dân" Phương Ly khi tạm biệt làn da trắng đã nhận về vô số ý kiến trái chiều. Trong khi Huyền 2K4, hot girl nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo dù đã sống cùng hình tượng mới hơn 1 năm qua vẫn đang nhận về phản ứng không mấy tích cực từ công chúng bởi màu da mới được xem là lý do khiến cô trông già hơn tuổi thật.

Phương Ly là trường hợp gây bất ngờ bậc nhất khi có quyết định đổi màu da (Ảnh IGNV)