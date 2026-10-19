Victoria's Secret Fashion Show 2026 vừa diễn ra tại Los Angeles, tiếp tục trở thành tâm điểm của giới mộ điệu khi quy tụ dàn siêu mẫu đình đám. Giữa những gương mặt quen thuộc và thế hệ người mẫu mới, Lưu Văn là một trong những cái tên gây chú ý với màn tái xuất đầy ấn tượng. Ở tuổi 38, chân dài đình đám Trung Quốc vẫn chứng minh sức hút không hề suy giảm, tự tin sải bước trên sàn diễn với hai tạo hình mang phong cách hoàn toàn khác biệt.

Sau 17 năm kể từ lần đầu xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show, nữ siêu mẫu vẫn giữ được phong độ đáng nể, mang đến những khoảnh khắc vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng. Nguồn: Instagram @studio.baf

Ở look đầu tiên, Lưu Văn xuất hiện với thiết kế corset màu nude ôm sát cơ thể, nổi bật với những đường cúp ngực mềm mại và bề mặt bắt sáng tinh tế. Phần thân áo được xử lý theo phom dáng gợi cảm, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng vòng eo thon gọn của nữ siêu mẫu.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục nằm ở phần chân váy ngắn bất đối xứng với họa tiết hoa trên nền vải ánh vàng, kết hợp cùng cấu trúc trang trí cỡ lớn lấy cảm hứng từ đôi cánh ở hai bên hông. Những mảng chất liệu vàng óng được tạo hình như các lớp cánh xòe rộng, mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng theo từng chuyển động. Sắc tím rực xuất hiện ở phần tà phía sau càng khiến tổng thể thêm nổi bật, tạo nên một diện mạo vừa lộng lẫy vừa có chút kịch tính.

Nếu look đầu tiên gây ấn tượng bởi vẻ đẹp quyến rũ và sắc vàng nổi bật, màn xuất hiện còn lại của Lưu Văn lại mang đến một không khí hoàn toàn khác. Nữ siêu mẫu hóa thân thành thiên nga trắng kiêu kỳ trong bộ trang phục trắng bạc lấp lánh, kết hợp cùng áo khoác lông trắng có phom dáng bồng bềnh.

Thiết kế bên trong nổi bật với bề mặt đính kết dày đặc, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Những chi tiết ánh bạc trải dài theo cơ thể, vừa tôn lên vóc dáng thanh thoát vừa mang đến cảm giác xa hoa. Chiếc áo khoác trắng với phần vai và tay áo xù lớn trở thành điểm nhấn, khiến mỗi bước di chuyển của Lưu Văn thêm phần mềm mại và bay bổng.

Hai look với hai tinh thần khác nhau cũng cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt của Lưu Văn. Từ vẻ đẹp quyến rũ, rực rỡ đến phong cách thanh lịch, sang trọng, nữ siêu mẫu đều thể hiện trọn vẹn bằng phong thái trình diễn chuyên nghiệp. Đáng chú ý, dù đã có gần hai thập kỷ hoạt động trong làng mốt, Lưu Văn vẫn giữ được sự tươi mới và nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trên sàn diễn.

Màn tái xuất năm nay càng có ý nghĩa khi đánh dấu lần thứ 10 Lưu Văn góp mặt tại Victoria's Secret Fashion Show. Năm 2009, cô từng làm nên lịch sử khi trở thành người mẫu Trung Quốc đầu tiên, đồng thời là người mẫu châu Á đầu tiên sải bước trên sân khấu của thương hiệu nội y đình đám. Cột mốc này không chỉ đưa tên tuổi Lưu Văn đến gần hơn với công chúng quốc tế mà còn góp phần mở đường cho sự hiện diện của các người mẫu châu Á trên những sàn diễn lớn.

Trong những năm tiếp theo, cô liên tục trở lại Victoria's Secret, trong đó có show diễn đáng nhớ tại Thượng Hải năm 2017. Sau thời gian chương trình tạm dừng, Lưu Văn tiếp tục tái xuất vào năm 2024, góp mặt trong show 2025 và duy trì sự hiện diện ở mùa diễn 2026.

Đáng chú ý, màn tái xuất đầy ấn tượng tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 của Lưu Văn diễn ra giữa thời điểm chuyện tình cảm của cô và nam diễn viên Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Giữa lúc bạn trai vướng tranh luận, Lưu Văn vẫn liên tục ghi thêm những dấu ấn chói lọi tiếp theo trong sự nghiệp.

Ở tuổi 38, Lưu Văn không còn là gương mặt mới cần chứng minh bản thân như thời điểm lần đầu bước lên sàn diễn Victoria's Secret năm 2009. Thay vào đó, cô trở lại với sự tự tin, kinh nghiệm và phong thái của một siêu mẫu kỳ cựu. Hai màn trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của nữ siêu mẫu, đồng thời khẳng định rằng sau 17 năm, Lưu Văn vẫn luôn biết cách tạo dấu ấn riêng trên đường băng.

Nguồn ảnh: Getty Images, X, Weibo

01:17:27 query returned open=false 01:22:35 dblclick "Trở lại Victoria's Secret Fashion Show lần thứ 10, Lưu Văn tiếp tục chứng minh đẳng cấp siêu mẫu hàng đầu châu Á với hai tạo hình ấn tượng cùng thần thái cuốn hút." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:22:46 dblclick "# Lưu Văn khuấy đảo sàn diễn Victoria's Secret 2026: 38 tuổi vẫn slay hết nấc, 2 màn trình diễn đẹp không có điểm chê **Sapo:**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:24:11 dblclick "Không cần những động tác quá cầu kỳ, Lưu Văn vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ những bước catwalk uyển chuyển, thần thái tự tin cùng nụ cười rạng rỡ." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:24:22 dblclick "Trong một màn trình diễn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:24:55 dblclick "photo_6244265038705267027_x-082444.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:24:58 dblclick "photo_6" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:24:59 dblclick "photo_6244265038705267028_x-082444.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:27:18 query returned open=false 01:28:41 dblclick "đỏ rượu vang" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:29:00 dblclick "Lưu Văn hoàn thiện tạo hình với giày cao gót ánh vàng và mái tóc đen buông xõa tự nhiên. 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Giữa không gian sân khấu tối màu cùng hệ thống ánh sáng lấp lánh, bộ trang phục trắng bạc càng trở nên nổi bật, mang đến những khung hình đậm chất thời trang." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:33:00 dblclick "gettyimages-2300877735-594x594-083245.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:33:03 dblclick "gettyimages-2300397515-594x594-083242.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:33:06 dblclick "gettyimages-2300397435-594x594-083242.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:33:10 dblclick "tạo hình" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:33:26 dblclick "gettyimages-2300882629-594x594-083245.jpg" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:34:58 dblclick "Sau 17 năm kể từ lần đầu xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show, nữ siêu mẫu vẫn giữ được phong độ đáng nể, mang đến những khoảnh khắc vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:35:01 dblclick "enter comment" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:35:17 dblclick "Sau 17 năm kể từ lần đầu xuất hiện tại Victoria's Secret Fashion Show, nữ siêu mẫu vẫn giữ được phong độ đáng nể, mang đến những khoảnh khắc vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng. 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Trước khi đến Los Angeles, nữ siêu mẫu vừa hoàn thành các hoạt động tại Tuần lễ Thời trang Paris." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:38:40 dblclick "Trước đó, khi bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng của Tỉnh Bách Nhiên lên sóng, một lượt thích của nữ siêu mẫu đã khiến cư dân mạng xôn xao, kéo theo nhiều suy đoán về mối quan hệ của cặp đôi. Tuy nhiên, cả hai vốn nổi tiếng kín tiếng trong chuyện đời tư và chưa có thông tin xác nhận những đồn đoán này." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:38:53 dblclick "Hai tạo hình ấn tượng cùng phong độ catwalk ổn định tại show năm nay tiếp tục khẳng định sức hút của nữ siêu mẫu hàng đầu Trung Quốc." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:39:02 dblclick "Ở tuổi 38, Lưu Văn không còn là gương mặt mới cần chứng minh bản thân như thời điểm lần đầu bước lên sàn diễn Victoria's Secret năm 2009. Thay vào đó, cô trở lại với sự tự tin, kinh nghiệm và phong thái của một siêu mẫu kỳ cựu. Hai màn trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2026 một lần nữa cho thấy sức hút bền bỉ của nữ siêu mẫu, đồng thời khẳng định rằng sau 17 năm, Lưu Văn vẫn luôn biết cách tạo dấu ấn riêng trên đường băng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:39:11 dblclick ", từ các sàn diễn tại Tuần lễ Thời trang Paris đến màn trở lại Victoria's Secret lần thứ 10." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 01:39:44 dblclick "Nguồn ảnh: Getty Images, X, Weibo" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:44:58 dblclick "bzvn-luu-van-tinh-bach-nhien-couple-outfit-1" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 01:45:40 query returned open=false