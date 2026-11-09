Cứ mỗi lần cày phim, chắc hẳn không ít lần bạn phải bấm tạm dừng chỉ vì khoảnh khắc nữ chính vén tóc hay tiện tay buộc vội một vạt đuôi ngựa quá đỗi xinh đẹp. Nửa cuối năm 2026, màn ảnh tiếp tục mang đến một loạt gợi ý tạo kiểu "đốn tim", từ độ dài, màu sắc, nếp uốn cho đến cách buộc. Thay vì mang một cái đầu trống rỗng ra salon, hãy lưu ngay những dáng tóc của Kim Ji Won, Suzy hay Chae Soo Bin dưới đây để có màn lột xác hoàn hảo nhất.

Đội hình xuống tóc: Quyết định ăn tiền nằm ở nếp cắt đuôi

Với màn lột xác trong Doctor X, Kim Ji Won giã từ vẻ hào nhoáng để vào vai nữ bác sĩ ngoại khoa bằng mái tóc ngắn ép thẳng, sắc sảo và quyền lực. Điểm nhấn của kiểu này là phần đuôi tóc cắt bằng dứt khoát, ít tỉa layer, giữ nguyên độ dày dặn và chải gọn một bên tai. Để có được vẻ ngoài chỉn chu, hãy thảo luận kỹ với thợ cắt về độ dày của nếp tóc dưới cùng nhằm tạo ra khí chất kiên định, sắc nét.

Trong khi đó, hình ảnh Suzy trong Delusion lại bùng nổ khí chất cổ điển với mái tóc đen uốn cúp. Mái tóc ngắn ngang tai kết hợp cùng trang phục retro giúp tôn lên làn da trắng sáng và ánh nhìn ma mị. Hình dáng của kiểu tóc này bao trọn lấy khuôn mặt, khoe khéo đường nét chiếc cổ thanh tú. Bạn nên chuẩn bị đủ góc ảnh chính diện và góc nghiêng để thợ căn chỉnh độ dài rơi vào ngang tai hay chạm hàm cho phù hợp nhất.

Đội hình đổi màu: Tiếc tóc dài thì nhuộm mới là chân ái

Dành cho những ai không nỡ xuống tóc, mái tóc dài rẽ ngôi sáu - bốn tỉa layer nhẹ nhàng của Park Eun Bin trong Creepy Romance là một gợi ý tuyệt vời. Không cần uốn lọn cầu kỳ, sắc nâu đỏ ấm áp tự thân nó đã trở thành điểm nhấn. Khi đi nhuộm, đừng chỉ đưa một tấm ảnh duy nhất, hãy cho thợ xem màu tóc dưới nhiều góc độ ánh sáng để quyết định độ thiên đỏ, thiên nâu hay sắc độ trầm ưng ý và tôn da nhất.

Đội hình tóc uốn: Cùng là làm xoăn nhưng mỗi người một vẻ

Không uốn xù cả đầu, Kim So Hyun trong Doctor of Love ghi điểm với những lọn tóc thả lơi tập trung ở nửa dưới, mang lại cảm giác thanh xuân rạng rỡ. Bí quyết của kiểu này là nếp uốn lơi tự nhiên, tạo độ bồng bềnh chuyển động theo từng bước đi. Khi sấy tại nhà, hãy chú ý hướng sấy để các lọn tóc không bị lặp lại một cách quá cứng nhắc.

Chuyển sang phong cách hoài cổ, Kim Yoo Jung trong 100 Days of Lies lăng xê mốt tóc ngắn vểnh đuôi. Phần chân tóc và hai bên tai được giữ độ phồng tròn trịa, kết hợp với đuôi uốn vểnh ra ngoài tạo nên vẻ đẹp nữ tính. Lưu ý lớn nhất là phải xử lý độ phồng chân tóc trước khi uốn đuôi, tránh tình trạng phần trên xẹp lép ép sát da đầu làm mất cân đối tổng thể.

Đại diện cho giao diện lười biếng nhưng hút mắt chính là mái tóc xù mì của Chae Soo Bin trong Love Charging. Nếp uốn dày đặc từ chân tóc giúp nhân vật toát lên vẻ tinh nghịch, tràn đầy năng lượng. Nếu muốn thử style này, bạn phải trao đổi thật kỹ với thợ về kích cỡ trục uốn và vị trí bắt đầu đi nếp xoăn để ra được form dáng chuẩn.

Đội hình tạo kiểu: Không cần kéo cắt, chỉ cần khéo tay

Hóa thân thành sát thủ kiêm mẹ bỉm trong Killer Mommy, Gong Hyo Jin chuộng kiểu búi thấp sau gáy thả nhẹ vài lọn tóc mai. Bạn chỉ cần gom tóc gọn gàng ra sau, nới lỏng nhẹ phần đỉnh đầu và kéo vài sợi tóc con rủ xuống hai bên má để mang lại vẻ thanh lịch, ngẫu hứng.

Hani (Ahn Hee Yeon) trong Love is Coming lại mang đến vẻ đẹp mộc mạc với tóc mái thưa và kiểu buộc nửa đầu. Để không bị "dừ", bạn chỉ nên lấy một lượng tóc vừa phải từ trên tai hất về sau, đừng quên kéo lỏng tóc ở đỉnh đầu để tạo độ phồng tự nhiên.

Cuối cùng, nữ diễn viên Mio Imada trong Nice to Meet You, Strawberry gây thương nhớ với kiểu buộc đuôi ngựa thấp, điểm xuyết vài lọn tóc mai buông lơi. Dù diện trang phục thoải mái hằng ngày, kiểu tóc này vẫn toát lên sự gọn gàng, trong trẻo và đầy khí chất.

Trước lần đặt lịch salon sắp tới, thay vì chỉ ném cho thợ một câu "cắt cho em giống chị này", hãy xác định rõ bạn đang mê mẩn chi tiết nào. Hiểu rõ thứ mình muốn chính là chìa khóa để sở hữu một mái tóc ưng ý nhất.

Theo TVBS