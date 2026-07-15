Clip các em nhỏ chơi với thú cưng khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @hanmon17_7)

Đoạn clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh đám trẻ đang nghỉ hè chơi đùa với chó cưng trên khoảng sân rộng. Bốn em nhỏ xếp hàng nắm đuôi áo nhau, chơi trò rồng rắn lên mây với chú chó. Người bạn bốn chân hí hửng lao vào cuộc vui, quấn quýt chạy quanh các bạn nhỏ với chiếc đuôi ngoáy tít, cố gắng đuổi theo mấy đứa trẻ đang chạy và né nhanh như sóc.

Có vẻ như dù rất khỏe và nhanh nhẹn, chú chó vẫn không thắng nổi các cô cậu chủ. Nó bị vướng chân, lại “không hiểu rõ luật chơi”, liên tục chịu cảnh “thua cuộc” trước sự phấn khích của “khối nghỉ hè”. Hình ảnh chú cún bị trêu đùa vừa ngơ ngác vừa phấn khích chạy vòng quanh tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng cười.

Đoan clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhìn những bước chân chạy nhảy tung tăng, những nụ cười rực rỡ và tiếng cười giòn tan, trong vắt dưới nắng hè, cư dân mạng như được ngược dòng thời gian trở về với “tuổi thơ dữ dội” của chính mình, khi mà niềm vui chỉ đơn giản là những buổi chiều tụ tập cùng đám bạn trong xóm, bày đủ trò nghịch ngợm.

“Nghỉ hè là thiên đường của tụi nhóc, nhưng lại là chuỗi ngày chạy KPI vô cực của mấy vật nuôi trong nhà”; “Vé đi tuổi thơ miễn phí này chất lượng quá, xem xong chỉ muốn phi ngay về quê ôm mấy em chó cỏ ở nhà một cái!”; “Nhìn dáng vẻ ngơ ngác chạy vòng quanh của cu cậu vừa thương vừa buồn cười, muốn gia nhập hội chơi cùng mà không có chứng chỉ hiểu luật, khổ thân ghê cơ”...

Dân mạng xem clip lại nhớ về tuổi thơ của mình. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Việt, ngược lại, đánh giá chú cún cưng trong clip rất thông minh và hiểu luật chơi: “ Hóa ra em chó này hiểu luật chơi quá đi. Em không bắt bạn nhỏ đứng đầu mà luồn lách, đánh võng để bắt được em cuối hàng. Đã thế em còn không hề ăn gian, khi đám nhỏ mệt tạm dừng, em cũng chậm lại nghỉ giữa hiệt. Thật sự thông minh”.

Ngọc Long khen ngợi thú cưng là “bảo mẫu” nhiệt tình nhất: “Thể lực đạt điểm 10 tuyệt đối, độ nhiệt tình thì đạt 100 điểm. Đúng là những chú thú cưng này có thể chơi với đám nhóc cả ngày cũng được. Nhìn chú chó trong clip chạy nhảy hăng say thế thôi chứ trong lòng chắc đang thầm ước ngày mai là ngày 5/9 để đám nhóc đi học lại cho rảnh nợ đấy”.

Nhiều cư dân mạng chia sẻ kỷ niệm nghỉ hè hồi bé của mình. Phương Uyên kể: “Xưa sân nhà mình rộng nên trẻ con trong xóm suốt ngày mang bóng ra đá. Chó nhà mình rất thích chơi bắt bóng với bọn trẻ nhưng lại thường làm hỏng. Cuối cùng, tất cả cuộn báo cũ bằng băng dính thành cục to, chơi cứ hỏng là lại sửa, rất vui”.

Lộc Hưng nhớ lại: “ Xem clip này mà tôi tự dưng thấy tội lỗi với mấy con Vàng ở quê ngày xưa quá. Hồi đó nghỉ hè không có điện thoại, cả đám 5, 6 đứa chuyên mượn nó làm diễn viên quần chúng cho đủ trò từ đóng vai cô dâu chú rể, làm học sinh cho mình gõ thước dạy học, cho đến làm kiệu rước kiệu. Nghĩ lại thấy hồi xưa tụi mình nghịch thật, mà mấy bạn chó cũng kiên nhẫn chịu đựng gớm. Ước gì được quay trở lại như khi còn bé thơ”.