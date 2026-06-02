Clip em bé vừa múa, vừa khóc trong lễ ra trường khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @quannhauloinho)

Ngày lễ ra trường của các bé mẫu giáo luôn là cột mốc đặc biệt, đánh dấu bước trưởng thành đầu đời đầy ý nghĩa. Sau những ngày tháng gắn bó với ngôi trường mầm non thân thương, các em chuẩn bị bước sang hành trình mới, thực sự bước vào học đường.

Đoạn phim ngắn ghi lại khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa hài hước của các bé mẫu giáo trong buổi lễ ra trường tại Cà Mau đang gây sốt cõi mạng. Trên sân khấu được trang trí rực rỡ với bóng bay và hoa hướng dương, các bé khoác trên mình bộ lễ phục cử nhân màu xanh đen viền đỏ, đầu đội mũ tốt nghiệp chỉn chu để diễn văn nghệ. Điều đặc biệt thu hút người xem chính là biểu cảm vô cùng phong phú của các vũ công nhí.

Một trong các bé gái mếu máo rồi khóc òa ngay trên sân khấu. Bé rất cố gắng để kìm nén cảm xúc nhưng môi vẫn không thể ngừng run rẩy và nước mắt vẫn trào ra. Mặc dù vậy, bé vẫn không hề ngừng động tác mà tiếp tục thực hiện phần việc của mình trong đội hình, hoàn thành bài múa, vẫy tay chào thầy cô và bạn bè xung quanh với giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đoạn clip thu hút hơn 2 triệu lượt xem, cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận. Dân mạng không khỏi bật cười và nhận định rằng tuổi nào cũng có áp lực hoàn thành KPI như nhau: "Đúng là áp lực công việc không chừa một ai mà. Nhìn các tổng tài nhí khoác áo cử nhân, người thì nức nở, người thì mếu máo, nhưng tay chân vẫn cứ phải múa đúng nhịp, đúng động tác mà cô giáo đã giao".

"Khóc thì khóc, đau khổ thì đau khổ nhưng vẫy tay chào là tuyệt đối không được trễ một giây"; "Chuẩn phong thái vừa làm, vừa khóc sau ra trường đỡ bỡ ngỡ"...

Dân mạng không khỏi liên tưởng đến mình đi làm ngày thứ Hai, dù tâm trạng đau khổ nhưng vẫn phải hoàn thành KPI. (Ảnh chụp màn hình)

Có tài khoản còn thể hiện sự đồng cảm của người trưởng thành với tiết mục của em nhỏ, Quang Minh viết: "Xem các cháu mầm non ra trường mà tôi như thấy lại chính mình mỗi sáng thứ Hai đi làm. Mắt nhắm mở vì thèm ngủ, tâm hồn muốn bỏ trốn, nhưng cơ thể vẫn tự động bật chế độ chuyên nghiệp để chấm công và múa may quay cuồng trước mặt khách hàng".

Hoàng Thái còn nhận định vui rằng khóc nhiều như vậy sau ra trường sẽ ngóng họp lớp lắm đây: "Khóc nức nở, lưu luyến trường lớp, thầy cô đến mức ấy thì 20 năm sau, tinh thần họp lớp chắc chắn sẽ bất diệt. Cứ đến ngày hẹn là kiểu gì cũng có mặt đầu tiên, tay bắt mặt mừng nhắc lại chuyện ngày xưa rằng Bạn còn cầm đồ chơi của tôi không?".

Nguyễn Yến thì cho rằng để các cô giáo mầm non hẳn phải bỏ rất nhiều công sức để cùng các nghệ sỹ nhí xây dựng tiết mục và biểu diễn suôn sẻ: "Phải dành ngàn lời khen cho vị đạo diễn đứng sau tiết mục này, chính là các cô giáo mầm non! Không biết các cô đã dùng bao nhiêu bánh sữa thì mới đào tạo ra lớp vũ công chuyên nghiệp như vậy. Đúng là đang định bỏ về mà nhìn thấy cô cái lại múa tiếp".

Nhìn biểu cảm nghiêm túc mà non nớt của các bé khi tập trung biểu diễn trong clip, nhiều vị phụ huynh chia sẻ niềm tự hào khi thấy con mình dần lớn khôn. "Không biết các bác sao chứ lần đầu tiên tôi thấy con múa trên sân khấu thì vô cùng tự hào. Cháu không khóc mà cứ cười toe toét, xong còn xuống hỏi cảm nghĩ của mẹ. Sau lớn, cả nhà mỗi lần xem lại clip tốt nghiệp mẫu giáo của cháu đều cười đau bụng", Thanh Mai viết.