Xây dựng phong cách thời trang tối giản với 5 món đồ mặc kiểu gì cũng đẹp xinh, tinh tế

Cuộc sống ngày càng bận rộn và chuyện diện đồ mỗi sáng cũng trở nên gấp gáp theo. Đây cũng chính là lý do, nhiều nàng muốn xây dựng style tối giản nhằm tiết kiệm thời gian. Phong cách thời trang tối giản không chỉ giúp chuyện lên đồ thêm phần gọn nhẹ, nhàn thân mà còn mang đến cho chị em những outfit thanh lịch, không sợ lỗi mốt. Vấn đề là, làm thế nào để xây dựng style tối giản hút mắt mà chẳng sợ nhàm chán? Câu trả lời rất đơn giản, chị em chỉ cần sắm đủ 5 món thời trang sau đây là ổn.

1. Áo sơ mi màu nhã nhặn

Lý do áo sơ mi nên có mặt trong tủ đồ tối giản là bởi item này mặc được trong mọi hoàn cảnh, từ đi làm cho đến dạo phố cuối tuần. Áo sơ mi sẽ hoàn thiện vẻ thanh lịch, trang nhã cho người mặc, nhưng đồng thời cũng có gì đó rất trẻ trung, phóng khoáng. Để không phải lúng túng quá trong khoản mix&match thì lý tưởng nhất, chị em nên sắm những mẫu áo mang tông màu nhã nhặn, chẳng hạn như trắng, be, xanh than. Thậm chí, áo sơ mi màu pastel cũng đáng để chị em bổ sung cho tủ đồ. Item này đủ sự đơn giản, trang nhã nhưng tươi tắn, nổi bật để giúp phong cách của chị em không bị nhàm chán.

2. Chân váy suông

Chân váy suông là item trẻ trung, dễ mặc hơn so với chân váy bút chì, nhưng độ lịch sự, trang nhã lại chẳng hề kém cạnh. Khi mua sắm chân váy suông, những phiên bản mang tông màu trung tính sẽ lý tưởng để sắm về hơn. Lựa chọn này rất dễ để mix đồ. Chị em chỉ đơn giản là kết hợp chân váy suông với áo sơ mi oversized, áo thun hoặc áo blouse nữ tính, sau đó sơ vin gọn gàng, tổng thể trang phục sẽ toát lên sự thanh lịch, chỉn chu. Chân váy suông màu trung tính còn giúp người mặc dễ có được vẻ tinh tế, sang trọng nên càng đáng đầu tư.

3. Quần âu ống suông

Quần âu ống suông là item rất basic nhưng điều này không đồng nghĩa, kiểu quần âu kinh điển khiến style của bạn bị nhạt nhẽo.

Ngược lại, quần âu ống suông sẽ mang đến vẻ cool ngầu và phóng khoáng cho người mặc, giúp họ có được vẻ ngoài đầy phong cách mà chẳng cần cố. Một số công thức diện quần ống suông đơn giản, nhưng chuẩn sành điệu, thanh lịch mà chị em nên ghim bao gồm: quần ống suông + áo thun + sneaker trắng, quần ống suông + sơ mi oversized + loafer hay quần ống suông kết hợp cùng áo hai dây trông cũng đầy phóng khoáng, sexy nhưng vẫn tinh tế.

4. Giày màu trung tính

Giày dép là mảnh ghép không thể thiếu của mọi outfit nên khi xây dựng style tối giản, chị em cũng cần chú trọng đến món thời trang này. Để có được tủ giày dép kết hợp được với tất cả các set trang phục, các nàng hãy ưu tiên những thiết kế giày basic, mang gam màu trung tính, chẳng hạn như: giày búp bê, giày loafer, giày Oxford, mule… Không chỉ dễ phối đồ, các kiểu giày đơn giản này còn có khả năng nâng cấp vẻ thanh lịch, xịn mịn của cả tổng thể trang phục.

5. Quần jeans

Nhắc đến các món thời trang cơ bản, quần jeans cũng là item không thể thiếu mặt. Quần jeans tuy đơn giản, nhưng trẻ trung và bụi bặm, giúp set đồ của chị em trông nổi bật hơn. Ở hiện tại, hội quý cô sành điệu rất chuộng quần âu ống đứng hoặc ống rộng vừa phải. Các thiết kế jeans này sẽ giúp vóc dáng trông thanh thoát, cao ráo và còn đem đến sự thanh lịch, trang nhã cho người diện.

Ảnh: Sưu tầm

