4 nữ diễn viên Hàn trung thành với style tối giản mà vẫn đẳng cấp, học hỏi là không lo mặc xấu

Trên phim, các nữ diễn viên Hàn có thể đổi nhiều style long lanh, lồng lộn. Thế nhưng ở ngoài đời thực, họ đều có phong cách thời trang nhất định, thể hiện gu thẩm mỹ riêng biệt. Một số mỹ nhân còn diện đồ rất đơn giản, nhưng sành điệu và chuẩn thanh lịch. Style của các nữ diễn viên này có tính ứng dụng cao, nên dễ dàng để chị em học hỏi, nâng tầm phong cách. Dưới đây chính là 4 mỹ nhân màn ảnh Hàn sở hữu style tối giản mà thời thượng hết nấc, chị em ngắm thì sẽ tìm thấy "chìa khóa" mặc đẹp.

Kim Go Eun

Cao gần 1m70, Kim Go Eun sở hữu lợi thế vóc dáng có thể chinh phục được rất nhiều bộ cánh thời trang. Dẫu vậy ở ngoài đời, cô lại chỉ trung thành với style basic. Các items "chân ái" của Kim Go Eun bao gồm: áo len màu trung tính, quần jeans, giày sneaker hay blazer. Đây là những món thời trang kết hợp ngẫu hứng với nhau cũng có thể tạo nên set trang phục đẹp mắt, sành điệu. Do đó, chị em cũng nên học tập Kim Go Eun, bổ sung cho tủ đồ nhiều items thời trang cơ bản, vậy là mặc đẹp khỏi nghĩ.

Kim Tae Ri

Kim Tae Ri yêu thích phong cách trẻ trung và năng động. Cô thường xuyên áp dụng cách lên đồ toàn tông màu trung tính, chẳng hạn như áo thun trắng + quần âu đen, bộ suit màu ghi xám + áo phông layer bên trong… Trong khoản chọn giày dép, Kim Tae Ri cũng tuyệt nhiên không cầu kỳ. Sneaker trắng chính là kiểu giày chiếm sóng nhiều nhất những tầm hình street style của Kim Tae Ri. Nếu đi giày cao gót, cô cũng chỉ chọn giày tông màu đen rất cơ bản. Thêm một bí kíp diện đồ nữa mà chị em nên học hỏi Kim Tae Ri, đó là cô luôn sơ vin để hoàn thiện những outfit chỉn chu, thanh lịch.

Park Shin Hye

Ưu điểm trong phong cách của Park Shin Hye là sự đơn giản nhưng vẫn phóng khoáng và cá tính.

Đây chính là lý do, dù diện đồ không quá cầu kỳ, style của Park Shin Hye vẫn không gây nhàm chán. Một số công thức mà Park Shin Hye hay áp dụng bao gồm: áo thun trắng + quần jeans, blazer đen + áo phông + quần ống đứng, hay quần yếm + áo t-shirt… Những lúc không biết mặc gì, chị em cứ áp dụng các cách diện đồ đơn giản của Park Shin Hye là không lo mất điểm sành điệu.

Suzy

Dù diện đồ đơn giản nhưng style của Suzy vẫn nổi bật và thiên về nét nữ tính, yêu kiều. Cô có một số cách lên đồ khá thú vị, như là váy trắng + áo khoác da, áo len tăm màu cam nhạt + quần jeans xanh… Style basic của Suzy cho hiệu quả hack tuổi tốt, nhưng vẫn đảm bảo độ thanh lịch cho người diện. Tham khảo những cách mix đồ không bao giờ lỗi mốt của Suzy, style của chị em chắc chắn sẽ được nâng tầm.

