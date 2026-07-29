Xác minh thông tin bé trai 3 tuổi nghi bị giáo viên bạo hành ở Hưng Yên

Ngày 28/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh việc một bé trai 3 tuổi học tại một trường mầm non, nghi bị giáo viên tác động bằng bạo lực trong quá trình chăm sóc, giáo dục ở lớp. Sau khi được chia sẻ, thông tin nhanh chóng lan truyền và nhận được nhiều ý kiến quan tâm.

Hình ảnh được gia đình cung cấp.

Trao đổi với phóng viên, anh B.B.D., bố cháu N.B.N.A., cho biết con trai anh mới theo học tại trường mầm non này khoảng hai tháng. Theo lời kể của phụ huynh, chiều 25/7, sau khi đón con từ trường về, gia đình phát hiện cháu đi tập tễnh, liên tục kêu đau chân. Kiểm tra kỹ, người thân nhận thấy lòng bàn chân của cháu có dấu hiệu sưng đỏ và nghi bị tổn thương.

Gia đình sau đó đã làm đơn trình báo gửi Công an xã Quỳnh An, đề nghị xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. "Ban đầu cháu nói chân bị muỗi đốt. Tuy nhiên, thấy con chỉ kêu đau chứ không có biểu hiện ngứa như vết muỗi đốt thông thường nên gia đình hỏi lại nhiều lần. Sau đó cháu nói bị cô giáo L. đánh vào lòng bàn chân. Đến hôm nay, chân cháu vẫn còn đau", anh D. cho biết.

Theo phụ huynh, lớp học của cháu có hai giáo viên phụ trách. Tuy nhiên, gia đình nhận thấy cháu thường tỏ ra sợ cô giáo L. và nhiều lần không muốn đến trường khi giáo viên này đứng lớp.

Anh D. cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra, đại diện Ban Giám hiệu trường mầm non cùng giáo viên bị phản ánh đã đến gặp gia đình để trao đổi, xin lỗi về vụ việc.

Liên quan đến phản ánh trên, lãnh đạo xã Quỳnh An xác nhận địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về nguyên nhân dẫn đến thương tích ở cháu bé cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Nếu kết quả xác minh xác định có hành vi bạo hành trẻ em trong môi trường giáo dục, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm môi trường học tập an toàn cho trẻ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.