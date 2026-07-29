Bà Trương lo lắng suốt nửa tháng qua vì cháu trai 3 tuổi cứ hễ nằm xuống giường đi ngủ hoặc vừa ngủ dậy vào buổi sáng là ho liên tục đến đỏ gáy cả mặt. Thế nhưng ban ngày cậu bé vẫn chạy nhảy, ăn uống hoàn toàn bình thường.

Bà tự làm lê chưng đường phì, cho cháu uống siro ho đều đặn nhưng không bớt. Khi đưa đi khám, bác sĩ nghe phổi và kiểm tra họng rồi kết luận: Phổi của bé hoàn toàn bình thường, nguyên nhân gây ho nằm ở nơi khác!

Nguyên nhân thật sự: Hội chứng chảy dịch mũi sau

Tại các phòng khám nhi, tình trạng "ho nhiều khi nằm ngủ - ban ngày lại bình thường" rất phổ biến. Có đến 80–90% trường hợp không phải do bệnh ở phổi, mà do dịch mũi chảy ngược vào họng (Hội chứng chảy dịch mũi sau).

Khi đứng hoặc ngồi: Nhờ trọng lực, dịch mũi sẽ chảy ra ngoài qua lỗ mũi hoặc trôi xuống họng rồi bị nuốt mất nên không gây ho.

Khi nằm xuống: Vị trí đầu hạ thấp làm dịch nhầy (vốn tiết ra nhiều và đặc hơn do cảm lạnh, viêm mũi hay dị ứng) chảy ngược về phía sau họng. Lượng dịch này kích thích niêm mạc họng, gây ra các cơn ho sặc sụa.

Dấu hiệu dễ nhầm lẫn: Dịch mũi chảy ngược vào trong nên cha mẹ không thấy trẻ chảy nước mũi ra ngoài. Vì nghĩ mũi bình thường, cha mẹ thường tập trung uống thuốc bổ phổi, long đờm hay giảm ho, vừa không đúng bệnh, vừa không hiệu quả.

4 Dấu hiệu nhận biết nhanh tại nhà

Nếu cơn ho của trẻ có các đặc điểm sau, cha mẹ nên nghĩ ngay đến nguyên nhân từ mũi:

Thời điểm ho cố định: Ho nhiều nhất ngay sau khi nằm xuống chuẩn bị ngủ và ngay khi vừa ngủ dậy . Ban ngày hầu như không ho.

Kiểu ho: Ho khô hoặc ho có đờm loãng. Trẻ không sốt, không thở gấp, không nghe tiếng khò khè ở ngực.

Thói quen đi kèm: Trẻ hay dụi mũi, dụi mắt, hắng giọng hoặc há miệng để thở khi ngủ (do mũi ngứa, tắc hoặc khó chịu).

Không đáp ứng thuốc ho thông thường: Uống nước lê, siro ho dai dẳng trên một tuần vẫn không đỡ.

Sai lầm cần tránh khi xử lý

Uống thuốc đè cơn ho: Ho là phản ứng tự nhiên để tống dịch nhầy ra ngoài. Nếu dùng thuốc ức chế cơn ho mạnh, dịch nhầy sẽ đọng lại trong họng và đường thở, dễ gây viêm nhiễm nặng hơn.

Tự ý dùng kháng sinh: Tình trạng này đa phần do dị ứng hoặc cảm lạnh thông thường, kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng mà còn làm hại hệ vi sinh đường ruột của trẻ.

4 bước chăm sóc hiệu quả tại nhà

Rửa mũi bằng nước muối sinh lý (Quan trọng nhất): Dùng chai xịt nước muối biển xịt vào mỗi bên mũi 1–2 lần (sáng và tối). Việc này giúp rửa sạch dịch nhầy và dị nguyên, ngăn dịch chảy ngược xuống họng.

Kê cao nửa người trên khi ngủ: Đệm một chiếc gối mỏng dưới đệm ở phía đầu giường để nâng toàn bộ nửa người trên của trẻ nghiêng khoảng 15–30 độ. Cách này giúp giảm tốc độ chảy ngược của dịch mũi mà không ảnh hưởng đến cột sống.

Duy trì độ ẩm phòng: Không khí khô làm dịch mũi đặc lại và khó thoát ra ngoài. Nên giữ độ ẩm phòng ở mức 50% – 60% (dùng máy phun sương khi bật điều hòa/máy sưởi) hoặc chườm ấm nhẹ vùng mũi cho trẻ.

Vệ sinh không gian sống: Thường xuyên giặt ga giường, hạn chế gấu bông, thảm trải sàn và diệt bụi mịn để giảm bớt các tác nhân gây dị ứng mũi.

Nếu trẻ ho kéo dài trên 2 tuần không giảm, hoặc xuất hiện các dấu hiệu: sốt, thở nhanh, thở khò khè, lừ đừ, bỏ ăn , cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

*Bài viết này nhằm cung cấp kiến thức sức khỏe tổng quát và được viết dựa trên các nguồn thông tin đáng tin cậy . Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không nên thay thế chẩn đoán của bác sĩ. Nếu trẻ cảm thấy không khỏe, vui lòng đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Nguồn: Sohu