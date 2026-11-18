Hào quang "khuôn mặt được thượng đế vuốt ve" và cơn địa chấn mang tên Kimutaku

Vừa bước sang tuổi 54, ngoại hình của mỹ nam Kimura Takuya đã lộ rõ dấu ấn thời gian và không còn giữ được nét bóng bẩy, lãng tử như thuở đôi mươi, thế nhưng mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, công chúng vẫn phải thừa nhận sức ảnh hưởng khó thay thế của anh trong làng giải trí Nhật Bản. Vào năm 1996 - thời điểm vừa tròn 24 tuổi và đang gây sốt với siêu phẩm Long Vacation, nam tài tử từng chọn Hồng Kông làm bối cảnh cho cuốn photobook đầu tay cùng tên dưới ống kính của nhiếp ảnh gia huyền thoại Noriaki Yokosuka.

Những khung hình cực phẩm năm ấy đến nay vẫn được nhắc lại như thước đo chuẩn mực cho vẻ đẹp nam tính Á Đông, gắn liền với danh xưng mỹ miều mà truyền thông từng ưu ái dành tặng anh: "Mỹ nam có khuôn mặt được thượng đế vuốt ve".

Nhan sắc thời hoàng kim (trái) và diện mạo nhuốm màu sương gió ở ngưỡng tuổi 54 (phải) của Kimura Takuya.

Khung hình mang tính biểu tượng của nam tài tử ở tuổi 24 trong cuốn photobook đầu tay thực hiện tại Hồng Kông năm 1996.

Sinh ngày 13/11/1972 tại Tokyo trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Kimura Takuya sớm bộc lộ đam mê mãnh liệt với sân khấu. Anh gia nhập làng giải trí từ năm 1987 và chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc SMAP vào năm 1991, nhanh chóng tạo nên cơn sốt càn quét nền âm nhạc Nhật Bản. Không dừng lại ở vai trò thần tượng âm nhạc, anh tiếp tục khẳng định thực lực khi lấn sân diễn xuất và bỏ túi hàng loạt tác phẩm kinh điển như Asunaro Hakusho, vai chính Sena Hidetoshi trong Long Vacation, Hero (2001) hay Good Luck! (2003).

Từ thành viên chủ chốt của nhóm nhạc huyền thoại SMAP đến loạt phim truyền hình ăn khách, anh tạo nên "hiện tượng Kimutaku" và giữ vững danh hiệu "Người đàn ông được yêu thích nhất Nhật Bản" suốt 15 năm liền.

Suốt thập niên 90 và 2000, sức ảnh hưởng của Kimura Takuya vượt xa khuôn khổ một ngôi sao giải trí đơn thuần. Anh giữ vững ngôi vị "Người đàn ông được yêu thích nhất Nhật Bản" trong 15 năm liên tiếp, tạo nên "hiện tượng Kimutaku" mang lại giá trị kinh tế khổng lồ khi mọi kiểu tóc, trang phục anh diện đều trở thành xu hướng.

Phong cách thời trang phóng khoáng cùng mái tóc dài lãng tử của Kimura Takuya từng tạo nên "hiện tượng Kimutaku".

Vẻ đẹp tỷ lệ vàng với khuôn hàm vuông sắc cạnh và sống mũi cao thẳng của anh từng khiến nhiều khán giả liên tưởng đến tài tử Hàn Quốc Won Bin vì độ tương đồng như hai giọt nước. Danh tiếng của anh vươn xa khắp châu Á, nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn lừng danh Vương Gia Vệ và từng là "người tình trong mộng" thời niên thiếu của minh tinh Lâm Tâm Như.

Khuôn hàm vuông sắc cạnh cùng sống mũi cao thẳng của Kimura Takuya thời trẻ từng nhiều lần được đặt lên bàn cân so sánh vì giống tài tử Hàn Quốc Won Bin như hai giọt nước.

Cú sốc tuyên bố kết hôn giữa đỉnh cao và 25 năm chứng minh tình yêu đích thực

Giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao rực rỡ nhất, tháng 11/2000, Kimura Takuya khiến cả làng giải trí châu Á chấn động khi bất ngờ tuyên bố kết hôn ngay trước thềm một buổi concert. Người bạn đời của anh là Shizuka Kudo - nữ ca sĩ hơn anh hai tuổi, vốn là diva hàng đầu được mệnh danh là "kỳ tích cuối cùng của giới idol Nhật Bản". Thời điểm đó, việc nam thần trong mộng của hàng triệu thiếu nữ quyết định lập gia đình sớm đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông thực sự, đến mức nhiều đài truyền hình phát sóng tin tức đám cưới kèm quảng cáo lặp lại mỗi 15 phút một lần.

Quyết định kết hôn với nữ ca sĩ Shizuka Kudo vào tháng 11/2000 giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao từng khiến cặp đôi hứng chịu làn sóng chỉ trích khắc nghiệt từ dư luận suốt nhiều năm.

Từ vị thế nữ thần được săn đón, Shizuka Kudo bỗng chốc trở thành "tội đồ" trong mắt người hâm mộ cuồng nhiệt và đứng đầu danh sách những sao nữ bị ghét nhất Nhật Bản suốt nhiều năm liền vì bị cho là đã cướp mất báu vật quốc gia. Bất chấp làn sóng chỉ trích khắc nghiệt và sự soi mói bủa vây từ dư luận, Kimura Takuya vẫn chọn cách sống kín tiếng, điềm tĩnh bảo vệ tổ ấm nhỏ và cân bằng trọn vẹn giữa công việc lẫn đời tư. Trải qua 25 năm đồng hành vượt qua mọi sóng gió, cặp đôi đã chứng minh sự lựa chọn năm xưa bằng một gia đình viên mãn bên hai cô con gái xinh đẹp, tài năng hiện cũng đang nối gót cha mẹ tỏa sáng trong làng giải trí.

Vượt qua mọi định kiến, vợ chồng Kimura Takuya vẫn đồng hành bền chặt suốt 25 năm và có với nhau hai cô con gái xinh đẹp đang nối gót cha mẹ theo đuổi nghệ thuật.

Ở ngưỡng U60, khi nếp nhăn và sự phong trần đã thay thế nét thư sinh từng làm chao đảo cả châu Á, Kimura Takuya lựa chọn cuộc sống đời thường, giản dị thay vì cố gắng níu kéo hào quang nhan sắc. Dù diện mạo hiện tại đã khác xưa nhiều, những thước phim kinh điển cùng sức nóng một thời của "hiện tượng Kimutaku" vẫn là mảnh ký ức thanh xuân khó phai trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Ảnh: Internet