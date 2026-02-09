WeChoice 2025 xuất hiện một tiểu mỹ nhân không son phấn nhưng đẹp xao xuyến, hot rần rần cõi mạng

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vừa qua không chỉ là nơi vinh danh những nhân vật truyền cảm hứng, mà còn là sân khấu để những câu chuyện chân thật nhất được lan tỏa. Giữa dàn sao lộng lẫy, một gương mặt nhỏ tuổi bất ngờ "gây bão" mạng xã hội với vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên không cần son phấn, đó chính là bé Thư, con gái của chị Vàng Thị Thông.

Gia đình chị Thông diện trang phục dân tộc Tày góp mặt ở thảm đỏ WeChoice Awards 2025.

Nhận được lời mời tham dự Gala WeChoice Awards 2025, chị Vàng Thị Thông cùng anh Hà và hai con là bé Thư, bé Thắng đã di chuyển từ Bắc Hà (Lào Cai) vào TP.HCM từ sớm để tham dự sự kiện. Xuất hiện tại đêm Gala, cả gia đình chị Thông trong những bộ trang phục truyền thống của dân tộc Tày thu hút sự chú ý và nhận được nhiều sự cổ vũ từ công chúng. Vẫn là những bộ trang phục truyền thống của dân tộc, cả gia đình xuất hiện giản dị, chân chất trên thảm đỏ, gây thiện cảm với bất cứ ai đang theo dõi.

Dresscode chính thức của WeChoice Awards 2025 là "Vietnamese Designers & Local Brands - Trang phục đến từ các nhà thiết kế và thương hiệu thời trang Việt Nam". Gia đình nhỏ của chị Thông - anh Hà tuy không đến cùng xiêm ý lộng lẫy từ NTK hay local brand Việt nào, nhưng còn gì đẹp hơn khi hiếm hoi một bộ trang phục dân tộc Việt Nam vượt gần 2000km từ Bản Liền xa xôi về đến sân khấu của Gala WeChoice Awards.

Một màu sắc, điểm nhấn của Gala WCA25 khi vinh dự có sự góp mặt của một nhân vật truyền cảm hứng đến từ vùng cao phía Bắc.

Bộ trang phục truyền thống của người Tày mà gia đình chị Thông lựa chọn không chỉ là một phần của tinh thần "Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam", mà còn mang theo cả câu chuyện về bản sắc, về sự tự hào dân tộc. Đây chính là "local" trong ý nghĩa đích thực nhất, không phải từ showroom sang trọng, mà từ chính bản làng, nơi những bàn tay khéo léo của phụ nữ vùng cao như chị Thông, tự mình dệt áo và cũng có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Trở lại với cô con gái lớn đang học lớp 8 của chị Thông - anh Hà, ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ đã lập tức được quan tâm với nét đẹp xinh xắn, nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng tự nhiên, mũi cao, góc nghiêng thanh tú giúp bé Thư sở hữu một visual đẹp như "tiểu mỹ nhân" dù chưa hề trang điểm.

Bé Thư xinh ngất được người hâm mộ chú ý.

Cam thường siêu nét của cô bé xinh nhất Gia đình Haha (Ảnh Ngô Thị Mỹ Linh, @lhpu.242).



Những khung hình góc nghiêng từng viral của Thư nhanh chóng được ống kính "săn lùng".

Ngất lịm trước nụ cười thẹn thùng của bé Thư - con gái chị Vàng Thị Thông tại đêm gala WeChoice (Clip: Lan Anh).

Đặc biệt, những khung hình cam thường được chia sẻ trên mạng xã hội của bé Thư đã viral với hàng trăm nghìn lượt xem, hàng chục nghìn tương tác, đều với một lời khen xuýt xoa cho nhan sắc. Nhiều người nhận xét rằng đôi mắt dài như mắt phượng của Thư đẹp đến mức trông như có kẻ eyeliner tự nhiên:

"Bé này đẹp quá, mắt phượng tự nhiên mà nhìn như đã makeup", "Visual chuẩn tiểu mỹ nhân, chưa son phấn mà đã xinh thế này", "Góc nghiêng đỉnh của chóp, mũi cao tự nhiên", "Con gái chị Thông lớn lên sẽ xinh xuất sắc"...

Góc nghiêng hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai (Ảnh Ngô Thị Mỹ Linh).