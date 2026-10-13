Bước vào những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh vừa vui vẻ đăng ảnh tự so sánh vóc dáng ngày ấy - bây giờ trên trang cá nhân. Không ngại ngần phô diễn sự thay đổi của cơ thể, Á hậu Miss Universe Vietnam cập nhật khoảnh khắc hiện tại kèm dòng trạng thái tự trào: "Cùng một bộ đồ nhưng 2 số phận".

Sự khác biệt giữa vóc dáng của một Á hậu Miss Universe và một mẹ bỉm sắp "vỡ chum" hiện lên rõ rệt. Cùng diện một thiết kế bikini hai mảnh màu trắng xinh xắn, nếu như trước đây, cô nàng tự tin khoe trọn đường cong nóng bỏng và vòng eo con kiến trứ danh trên ghế tắm nắng, thì ở hiện tại, mọi sự chú ý đều dồn vào chiếc bụng bầu đã khá lớn khi tạo dáng ở hồ bơi.

Vũ Thúy Quỳnh diện bộ áo tắm hai mảnh khoe vóc dáng nóng bỏng trước khi mang thai...

...và vẫn bộ bikini đó ở những tháng cuối thai kỳ, sắc vóc mẹ bầu được nhận xét vẫn rất gọn gàng.

Dù vòng hai đã tăng kích cỡ đáng kể, nhưng có thể thấy Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ được vóc dáng vô cùng gọn gàng. Tay chân cô không có dấu hiệu bị phù nề, thần thái vẫn rạng rỡ và tươi tắn. Bản thân người đẹp cũng từng tự nhận mình "hợp mang bầu" vì chỉ tăng cân nhẹ nhàng, thần sắc phúc hậu đi lên.

Sắc vóc mẹ bầu ở những tháng cuối thai kỳ được nhận xét vẫn rất gọn gàng, nhuận sắc.

Không chỉ duy trì được phong độ nhan sắc, mẹ bầu Vũ Thúy Quỳnh còn khiến nhiều người nể phục bởi sức làm việc không mệt mỏi. Trong suốt quãng thời qua, cô vẫn chăm chỉ duy trì công việc livestream bán hàng, thường xuyên xuất hiện trước ống kính để giao lưu và giới thiệu sản phẩm. Thậm chí, khi được netizen nhắc nhở thức khuya không tốt và khuyên nên ngủ sớm, người đẹp đành vui vẻ giãi bày lý do là vì không thể ngủ được.

Sự năng nổ của Vũ Thúy Quỳnh không chỉ dừng lại ở công việc livestream. Chỉ ít lâu sau khi chia sẻ niềm vui chuẩn bị đón con đầu lòng cùng doanh nhân Đức Phạm, cô tiếp tục lấn sân mạnh mẽ sang lĩnh vực kinh doanh. Thương hiệu thời trang thể thao mang tên ATP Core chính là dự án tâm huyết được nữ người mẫu ấp ủ suốt thời gian qua.

Mẹ bầu không ngại "lăn xả" tại các buổi chụp hình sản phẩm.

Theo giới thiệu từ chính chủ, ATP Core là viết tắt của thông điệp "Always Think Possible" (tạm dịch: Luôn tin vào những điều có thể), đồng thời cũng là một thuật ngữ chỉ kỹ thuật đánh trong Pickleball. Thú vị thay, dưới bài đăng ra mắt thương hiệu, một cư dân mạng đã nhanh nhảu phỏng đoán ATP có thể là viết tắt tên em bé sắp chào đời. Đáp lại suy luận đáng yêu này, Vũ Thúy Quỳnh tỏ ra khá bất ngờ và cho biết đó là một gợi ý rất hay dù trước đó cô chưa từng nghĩ tới.

Việc lựa chọn phân khúc thời trang chuyên dụng cho Pickleball không chỉ cho thấy tư duy kinh doanh nhạy bén của Vũ Thúy Quỳnh mà còn là cách cô thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho bộ môn mà cả hai cùng yêu thích.

Cô tự mình tất bật chuẩn bị cho thương hiệu thời trang thể thao mới.

Song song với thương hiệu đồ thể thao, Vũ Thúy Quỳnh vẫn đang miệt mài duy trì Ther Ngây - brand thời trang nữ thiết kế được cô sáng lập từ năm 2024. Ther Ngây tập trung vào các thiết kế váy, áo đề cao tính ứng dụng.

Trước kia và bây giờ, dù ở nhà dưỡng thai hay nấu ăn, Vũ Thúy Quỳnh cũng không ngần ngại diện các thiết kế do chính mình sáng tạo để lăng xê, bất chấp việc đôi khi bị nhận xét là ăn mặc "quá sang" so với bối cảnh. Thậm chí, chỉ cần một chiếc áo hai dây dáng bí cùa Ther Ngây, Vũ Thuý Quỳnh tuyên bố nhất định không mặc một chiếc đầm bầu nào.

Vũ Thúy Quỳnh thường xuyên làm mẫu, tự lăng xê cho các thiết kế của thương hiệu riêng.

Có thể thấy, ở những tháng cuối của thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh vẫn đang tận hưởng cuộc sống tất bật nhưng đầy viên mãn. Cô không nghỉ ngơi hoàn toàn mà đích thân chuẩn bị cho các bộ sưu tập mới của cả hai thương hiệu, duy trì nhịp làm việc năng động và dồi dào năng lượng.

Ảnh: FBNV