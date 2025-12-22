Vụ nhà thiết kế ngừng hợp tác trước thềm chung kết Miss Cosmo, người trong cuộc lên tiếng

Vụ nhà thiết kế ngừng hợp tác với Miss Cosmo trước thềm chung kết

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi

Trước một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan việc hợp tác giữa thương hiệu Thanh Hương Bùi và BTC Miss Cosmo 2025, người trong cuộc lên tiếng.

Theo đó, ngày 27-11, thương hiệu Thanh Hương Bùi thỏa thuận hợp tác bước đầu với Ban tổ chức Miss Cosmo về việc thiết kế và tài trợ 75 bộ trang phục đồng diễn phục vụ đêm chung kết Miss Cosmo 2025, diễn ra tối 20-12.

Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi khẳng định: "Với tinh thần đề cao chữ tín và tính chuyên nghiệp trong công việc, dù tại thời điểm đó hai bên chưa ký kết hợp đồng chính thức, thương hiệu Thanh Hương Bùi vẫn chủ động triển khai các hạng mục được trao đổi, với mong muốn hỗ trợ tối đa cho tiến độ cuộc thi. Đội ngũ thiết kế và sản xuất của thương hiệu đã huy động toàn bộ nguồn lực, làm việc liên tục trong điều kiện thời gian gấp rút".

Trong vòng 8 ngày làm việc, từ 27-11 đến 5-12, thương hiệu Thanh Hương Bùi đã hoàn thiện 8 mẫu trang phục cao cấp, đóng vai trò là nền tảng thiết kế cho kế hoạch triển khai sản xuất 75 bộ trang phục đồng diễn. "Trong cùng khoảng thời gian này, thương hiệu đồng thời phải thực hiện nhiều đầu việc quan trọng: liên tục trao đổi và thương thảo các phương án hợp tác với Ban tổ chức, song song với việc nghiên cứu nhu cầu đối tác, xây dựng ý tưởng, thiết kế và hoàn thiện các sản phẩm mẫu.

Việc triển khai đồng thời cả công tác phối hợp và công việc chuyên môn với khối lượng lớn trong thời gian ngắn cho thấy nỗ lực và mức độ tập trung nguồn lực cao của thương hiệu trong giai đoạn tiền triển khai.

Các mẫu thiết kế này đã được gửi đầy đủ đến phía Miss Cosmo, đồng thời nhận được sự thống nhất và xác nhận từ Ban tổ chức để sử dụng làm cơ sở triển khai sản xuất trang phục đồng diễn hoàn chỉnh cho đêm chung kết.

Toàn bộ quá trình sáng tạo, thiết kế và hoàn thiện mẫu được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đảm bảo các tiêu chuẩn thẩm mỹ, chất lượng theo định hướng ban đầu đã trao đổi giữa hai bên".

Phía thương hiệu Thanh Hương Bùi cho biết dừng hợp tác vì không thỏa thuận được quyền lợi hợp tác

Đến ngày 5-12, trong quá trình trao đổi và làm rõ chi tiết các quyền lợi truyền thông đi kèm, hai bên nhận thấy chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng để có thể tiếp tục hợp tác trọn vẹn.

Trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, thương hiệu Thanh Hương Bùi chủ động đề xuất dừng hợp tác và quyết định này được phía Ban tổ chức Miss Cosmo đồng ý.

Thời điểm thông báo cách đêm Chung kết Miss Cosmo (20-12) 15 ngày, phía nhà thiết kế Thanh Hương Bùi khẳng định.

Thương hiệu Thanh Hương Bùi khẳng định việc dừng hợp tác xuất phát từ mong muốn bảo vệ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Trong suốt thời gian phối hợp, thương hiệu thực hiện đầy đủ phần việc đã cam kết ở giai đoạn tiền triển khai.

Thương hiệu Thanh Hương Bùi mong rằng những thông tin xoay quanh việc dừng hợp tác sẽ được nhìn nhận trong đúng bối cảnh và diễn biến thực tế của quá trình làm việc giữa hai bên.

Ban tổ chức Miss Cosmo nói gì?

Ngay sau khi NTK Thanh Hương Bùi chính thức lên tiếng về việc dừng hợp tác, phía Miss Cosmo cũng có động thái phản hồi. Ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của Miss Cosmo - chia sẻ lại bài đăng của NTK Thanh Hương Bùi trên trang cá nhân, kèm theo thông điệp thể hiện tinh thần tôn trọng và thiện chí giữa hai bên.

Chia sẻ về sự việc, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO của Miss Cosmo - viết: "Hoàng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của mọi người đến Cosmo. Hoàng cũng mong mọi người hiểu rằng mỗi một mối quan hệ hợp tác không thành đều là sự cân nhắc, đắn đo và tiếc nuối của các bên. Nhưng không bao giờ không dành sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Vì vậy Hoàng mong sự việc không bị đưa đi xa hơn với những thông tin chưa chuẩn xác".

Trước thềm đêm chung kết, đại diện Miss Cosmo nhấn mạnh mong muốn những diễn biến liên quan sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần và sự tập trung cho thời khắc quan trọng nhất của cuộc thi. CEO của Miss Cosmo chia sẻ: "Trước thềm chung kết, mong những sự việc này sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần và sự tập trung cho đêm quan trọng nhất".

Khép lại chia sẻ, đại diện Miss Cosmo cho biết kỳ vọng khán giả tiếp tục đồng hành và ủng hộ hành trình của Miss Cosmo, đồng thời giữ thái độ tích cực đối với thương hiệu Thanh Hương Bùi trong tương lai: "Hoàng cũng mong khán giả sẽ luôn ủng hộ cho hành trình này của Miss Cosmo và thương hiệu Thanh Hương Bùi trong tương lai".