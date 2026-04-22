Ngay sau khi Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế ban hành quyết định xử phạt và thu hồi 37 sản phẩm mỹ phẩm do sai phạm pháp lý của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam, thị trường làm đẹp đã rơi vào trạng thái xôn xao cực độ.

Danh sách sản phẩm bị thu hồi ghi nhận nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường như: Hatomugi, Skin Aqua, Anessa, Senka, Hada Labo, Shiseido, Aquafresh, Rosette,… trải dài từ nhóm chăm sóc da, làm sạch đến các dòng kem chống nắng phổ biến. Đây đều là những sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt trong phân khúc mỹ phẩm Nhật Bản. Thông tin trên khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo ngại về chất lượng và sự an toàn khi sử dụng sản phẩm ngay giữa cao điểm mùa hè. Trước tình hình này, các đơn vị chịu trách nhiệm phân phối chính ngạch tại Việt Nam đã đồng loạt phát đi thông báo khẩn nhằm đính chính thông tin và bảo vệ uy tín thương hiệu.

Sự đồng nhất về quan điểm: Lỗi thủ tục của đơn vị nhập khẩu độc lập

Đọc kỹ các văn bản phản hồi từ Anessa, Senka cho đến các nhãn hàng thuộc Rohto, có thể thấy một sự thống nhất tuyệt đối về quan điểm: Các sản phẩm bị thu hồi hoàn toàn không phải là hàng phân phối chính hãng qua các kênh ủy quyền chính thức. Điểm mấu chốt của vụ việc nằm ở chỗ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BB Việt Nam đã đứng tên công bố nhưng lại không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Đây thuần túy là một vi phạm hành chính về mặt hồ sơ pháp lý của riêng cá nhân doanh nghiệp BB Việt Nam, không liên quan đến chất lượng sản phẩm hay quy trình sản xuất gốc từ phía các tập đoàn tại Nhật Bản. Các thương hiệu đồng loạt khẳng định rằng nguồn hàng do họ trực tiếp nhập khẩu vẫn đang lưu hành hợp pháp, đảm bảo đầy đủ các điều kiện khắt khe về an toàn và pháp lý theo quy định hiện hành.

Nhóm Shiseido và Rohto khẳng định quyền độc quyền phân phối

Các đại diện lớn như Anessa và Senka đều nhấn mạnh tư cách pháp nhân duy nhất của mình tại thị trường Việt Nam. Trong khi Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam (SCV) khẳng định là đơn vị duy nhất được Tập đoàn Shiseido ủy quyền nhập khẩu và phân phối Anessa, thì nhãn hàng Senka cũng xác nhận quyền độc quyền đứng tên hồ sơ công bố thuộc về Công ty TNHH FT Việt Nam. Cả hai đơn vị này đều làm rõ rằng Công ty BB Việt Nam không phải là nhà bán lẻ được ủy quyền và không liên quan đến hệ thống phân phối chính ngạch của họ.

Tương tự, các nhãn hàng như Sunplay, Skin Aqua hay Hada Labo trực thuộc Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam cũng đưa ra lời khẳng định đanh thép. Rohto-Mentholatum Việt Nam là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của nhãn hiệu Sunplay và là đơn vị duy nhất được Tập đoàn Rohto Pharmaceutical Nhật Bản ủy quyền sản xuất, kinh doanh các nhãn hàng liên quan tại Việt Nam. Việc Công ty BB Việt Nam tự ý đứng tên công bố các sản phẩm mang nhãn hiệu này là hành vi không được ủy quyền, đồng thời những sản phẩm bị thu hồi chắc chắn không được cung cấp bởi hệ thống phân phối của Rohto.

Thông điệp từ Rosette và cách nhận diện hàng chính hãng cho người dùng

Cùng chung làn sóng phản hồi, nhãn hàng Rosette thông qua đơn vị phân phối độc quyền là Công ty TNHH MIREI cũng đã lên tiếng khẳng định sự tách biệt hoàn toàn với các hoạt động của BB Việt Nam. Để giúp người tiêu dùng không bị "nhấn chìm" trong lo lắng, các thương hiệu đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra thông tin trên nhãn phụ của sản phẩm. Người mua cần đặc biệt lưu ý tên đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được in rõ trên tem tiếng Việt.

Đối với Anessa, đó phải là Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam; với Senka là Công ty TNHH FT Việt Nam; với các dòng Sunplay hay Hada Labo phải là Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam; và Rosette là Công ty TNHH MIREI. Các nhãn hàng khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên mua sắm tại các hệ thống siêu thị lớn, nhà thuốc uy tín và các gian hàng chính hãng (Mall) trên các sàn thương mại điện tử để đảm bảo quyền lợi pháp lý cũng như sự an toàn cho làn da, thay vì lựa chọn các nguồn hàng xách tay hoặc nhập khẩu không rõ nguồn gốc đang bị xử phạt.

